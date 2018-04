Bi moral nemarnim voznikom to kdo narediti tudi na slovenskih cestah?

Eden od bolj priljubljenih delov najbolj obiskanega spletnega foruma Reddit je razdelek r/instant_regret. Tja uporabniki objavljajo zabavne, zanimive ter občasno tudi šokantne prizore ljudi in živali, ki so naredili nekaj nepremišljenega in to nato v trenutku obžalovali. Ker pravila foruma ne dopuščajo objav, ki vsebujejo nasilje ali poškodbe, so posnetki zvečine tudi povsem nedolžni.