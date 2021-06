Pogledali smo v novo notranjost Cukrarne #video #foto

Čeprav okolica Cukrarne še vedno nezmotljivo nakazuje, da je tam še gradbišče, so zdaj tudi notranji prostori že skoraj povsem urejeni. Upravitelji Cukrarne so nam omogočili, da si pogledamo, kako potekajo zadnja fina dela v notranjosti.

Samo še zadnje podrobnosti ... Foto: Ana Kovač

Čez dan potekajo še zadnja obrtniška dela v notranjosti, ponoči nastopijo čistilci, nam je povedala predstavnica Mestne občine Ljubljana, ki je spremljala naš obisk.

Videoutrinki iz Cukrarne le kakšen teden pred odprtjem

Le še malenkosti do končne podobe

In res, zdaj je to videti že povsem drugače od prejšnjega obiska, ko brez čelade in dobrih čevljev, ki so bili kos surovim gradbiščnim razmeram, približevanje stavbi ni bilo varno.

Glavni sprejemni prostor Cukrarne Foto: Ana Kovač

Ne le, da je zunanjščina stavbe dobila svojo dokončno urejeno podobo, tudi notranjost je že praktično dokončana, deloma tudi že opremljena.

Ponekod še naletimo na nekaj prahu, če so obrtniki ravno takrat naredili še kak manjši, skoraj kozmetičen poseg, a tudi ta izgine najpozneje do naslednjega jutra, ko čistilci čez noč opravijo svoj čistilni pohod.

Ena od dvoran razstavnega prostora Foto: Ana Kovač

Najnujnejše pisarne, bar in veliko razstavnega prostora

Skoraj ves notranji prostor Cukrarne je namenjen razstavam in podobnim namenom, tudi v povezavi z bližnjim dvoriščem, ki lahko postane prireditvena razširitev ali samostojen prireditveni prostor.

Še ena od dvoran prihodnjega razstavnega prostora Foto: Ana Kovač Eden od hodnikov Foto: Ana Kovač V pritličju je tudi Jazz Bar, sicer pa je v treh nadstropjih le nekaj pisarn, lepo (iz)ločenih od preostalih prostorov, ki so vendarle dostopne, namenjene upravi in vzdrževalcem Cukrarne.

Zgornji del bara v Cukrarni Foto: Ana Kovač

Točilni pult je že na svojem mestu. Foto: Ana Kovač

V Cukrarni je le nekaj pisarn. Foto: Ana Kovač

Kjer je bilo mogoče, so ohranili staro opekasto strukturo. Foto: Ana Kovač

Uredili bodo tudi neposredno okolico

Do odprtja, ki ga lahko pričakujemo še ta mesec, ostaja samo še dovršiti notranjo opremljenost, veliko elementov pa je že postavljenih.

Ljubljana bo dobila novo sprehajališče Foto: Ana Kovač

Še najbolj vidna sprememba bo, ko bodo tudi neposredno okolico Cukrarne dokončno uredili, čeprav se tudi pri tem že zdaj vidijo obrisi sprehajalne poti ob stavbi, ki bo vnovič omogočila promenado ob Ljubljanici.

V naslednjih dneh bodo vidne tudi spremembe v neposredni okolici Cukrarne. Foto: Ana Kovač

Urejanje zelenih površin ob Cukrarni Foto: Ana Kovač