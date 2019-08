Poglejte, kako si je "velika ljubiteljica psov" uničila kariero

Preden je Houtsova lahko izbrisala po nesreči naložen videoposnetek, na katerem med pripravami na potegavščino svojega psa udari, ga pritisne k tlom in nato nanj še pljune, so uporabniki medmrežja naredili kopije, kot je zgornja, in poskrbeli, da incident ne bo hitro pometen pod preprogo.

Na spletu so se nato začeli vrstiti pozivi k bojkotu videoposnetkov Brooke Houts, ki v vsakem videoposnetku poudarja, kako rada ima svojega mladega dobermana z imenom Sphynx (Sfinga). Organizacija aktivistov za pravice živali PETA je YouTube pozvala, naj Houtsovo odstrani s platforme:

DOGS DESERVE RESPECT. IF YOU CAN'T TREAT DOGS WITH KINDNESS AND INSTEAD HIT THEM, DON'T GET ONE.



ATTN @YouTube: Please remove Brooke Houts from your platform.https://t.co/CASgyiXlE2 — PETA (@peta) 7 August 2019

Youtuberki je število naročnikov na YouTubu, pred incidentom jih je imela 340 tisoč, samo v sredo in četrtek upadlo za več kot sedem tisoč, vsi njeni novejši videoposnetki pa imajo po novem tudi negativno razmerje med všečki in minusi.

Zaradi številnih kritik je Houtsova že izbrisala svoj profil na družbenem omrežju Instagram. Še vedno vztraja na Twitterju, kjer je že v torek, torej še pred pravim začetkom vsesplošnega internetnega zgražanja, objavila pojasnilo, v katerem pa po mnenju mnogih ne prevzema odgovornosti za svoje ravnanje, temveč igra žrtev in krivdo vali na druge dejavnike:

To everyone who has been commenting on my social media as of recently: pic.twitter.com/gnxUbfVHdf — b (@brookehouts) 7 August 2019

Brooke Houts je, zanimivo, v zgornjem pojasnilu tudi zanikala, da je svojega psa pljunila, pa čeprav se to v videoposnetku jasno vidi in sliši:

Ameriški mediji medtem poročajo, da nasilje Houtsove nad dobermanom že preiskuje tudi policija, natančneje enota za boj proti okrutnosti do živali v mestu Los Angeles.

Preberite tudi: