Po čudnem dogodku preiskava v podjetju, ki ga vodi slovenski milijonar

Borzo Bitstamp sta Nejc Kodrič (na fotografiji) in Damian Merlak ustanovila leta 2011. Bitstamp je danes ne le najstarejša še delujoča borza s kriptovalutami, temveč tudi ena najbolje obiskanih. Kodrič in Merlak sta Bitstamp lani prodala belgijski investicijski družbi NXHM. Merlak se je usmeril v druge projekte, Kodrič pa za zdaj ostaja direktor Bitstampa. Oba sta s kriptovalutami sicer postala milijonarja: Merlak je bil v letu 2018 na seznamu najbogatejših Slovencev na osmem mestu, Kodrič pa na enajstem. Foto: Matic Tomšič

Borza s kriptovalutami Bitstamp , ki sta jo ustanovila Nejc Kodrič , sicer tudi njen direktor, in Damian Merlak , je po tem, ko je nekdo prodal za skoraj 28 milijonov evrov bitcoinov, sprožila preiskavo. Transakcija je bila nenavadna, ker so bili prodani bitcoini takrat skupaj vredni veliko več in sicer blizu 37 milijonov evrov, zaradi česar se je pojavil sum, da je nekdo želel negativno vplivati na trg kriptovalut. Mnenja glede resničnega razloga za prodajo so deljena: nekateri menijo, da se je prodajalec zmotil.

Vodstvo Bitstampa je o incidentu in o začetku preiskave javnost obvestilo v petek na družbenem omrežju Twitter:

Kliknite na fotografijo za povezavo do objav na Twitterju. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Do podrobnosti o tem, kaj se je pravzaprav zgodilo, se je dokopal ruski medij s področja kriptovalut Forklog. Na Bitstampu je v petek neznani uporabnik oddal več zahtevkov za prodajo okrog 5.000 bitcoinov po ceni 6.200 dolarjev (približno 5.550 evrov) za enega, čeprav je bila cena bitcoina v času prodaje precej višja in sicer okrog 8.000 dolarjev (nekaj več kot 7.000 evrov).

Prodaja bitcoinov v skupni vrednosti 31 milijonov dolarjev (skoraj 28 milijonov evrov) je povzročila skoraj takojšnje sesutje cene bitcoina na Bitstampu za okrog 20 odstotkov oziroma za skoraj 1.500 evrov.

Trenutek, ko je na Bitstampu strmoglavil bitcoin. Ko je razvidno z desne strani grafa, si je kriptovaluta sicer zelo hitro opomogla in se do danes približala petkovi ceni. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Dogodek je povzročil tudi masovno odprodajo na borzi s kriptovalutami BitMEX, ker je začel padati tamkajšnji indeks cen, ki je med drugim vezan tudi na trgovanje z bitcoini na Bitstampu.

Na borzi BitMEX so vlagatelji v kratkem času zato likvidirali za kar 250 milijonov dolarjev (223 milijonov evrov) kriptovalut.

Kljub velikim odprodajam vsaj za zdaj sicer ni videti, da bi dogodek na trgu kriptovalut povzročil preveliko paniko, saj so si cene po sicer zelo strmem padcu tudi res hitro opomogle in so danes že blizu petkovih vrednosti.

Foto: Matic Tomšič

Še vedno ni znano, zakaj je neznanec 5.000 bitcoinov na Bitstampu prodal precej pod ceno. Tržni analitiki in vlagatelji ugibajo, da:



- Se je zmotil in je bitcoine v resnici nameraval prodati za 8.200 in ne 6.200 dolarjev, kar pa sicer še vedno ne pojasni njegove namere, zakaj jih je hkrati prodal tako veliko. To je tisto, kar zdaj preiskuje Bitstamp, saj takšni primeri niso ravno pogosti.



- Jih je pod ceno prodal v upanju, da bo zrušil trg kriptovalut, kar pa mu vsaj za zdaj ni uspelo.



- Je šlo za tako imenovani popravek trga, ker so se cene kriptovalut v preteklih tednih dvignile preveč skokovito, petkov padec pa je dogajanje na trgu malce umiril.

