Razočaranje v boju proti covid-19

Še pred potrditvijo cepiva so raziskave in študije pokazale, da se je proti virusu, ki povzroča bolezen covid-19, mogoče uspešno boriti s plazmo prebolelih, ki vsebujejo protitelesa. Toda nove raziskave nakazujejo, da v vseh primerih le ne more pomagati.

Zamisel o uporabi krvne plazme prebolelih pri zdravljenju taiste bolezni ni nova. Tovrstne eksperimentalne terapije so uporabljali že ob koncu 19. stoletja in raziskovalci so zato upali, da bo delovalo tudi pri bolezni covid-19, a je po prvotnih spodbudnih izidih raziskave napočilo vsaj delno razočaranje.

Prvi izidi velike mednarodne klinične raziskave REMAP-CAP, ki so jo začeli marca in ki zajema 290 bolnišnic v 15 državah, namreč nakazujejo, da eksperimentalna terapija s plazmo oseb, ki so prebolele covid-19 in imajo zato v sebi protitelesa, ne pomaga pri najhujših primerih – tistih, ki jih je treba obravnavati na oddelkih intenzivne nege. To dejstvo utrjujejo s podatki 912 bolnikov, pri katerih so ugotovili le 2,2-odstotno učinkovitost.

Za srednje hude primere upanje še ostaja

Del raziskave, ki zajema (naj)hujše primere, so zato ustavili, a jo nadaljujejo pri srednje hudih primerih, pri katerih nespodbudnega dejstva o neučinkovitosti niso zaznali. Kanček upanja ponuja dejstvo, da je podatke za še približno štiri tisoč bolnikov s hujšim potekom treba šele obdelati, kar bi morda vsaj nekoliko izboljšalo rezultat.

Plazma je kljub svoji neučinkovitosti pri najhujših primerih še vedno neprecenljivo orodje za obvladovanje bolezni covid-19, a je treba poznati njene omejitve in prihodnje raziskave usmeriti k iskanju odgovora, katerim obolelim terapija s plazmo najbolj koristi, so povedali avtorji raziskave, katere izidi še čakajo na objavo v znanstvenih publikacijah.