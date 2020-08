Zdravniki (in ozaveščena širša javnost) opozarjajo na škodljive lepotne in zdravstvene nasvete različnih avtorjev, proti katerim ni odporno niti omrežje TikTok.

Internet je vsakomur, ki to želi, omogočil postati avtor, katerega vsebine lahko spremljajo mnogi po vsem svetu. Žal pa je stranska posledica poplave avtorjev to, da so številne vsebine nepreverjene ali celo nepravilne, lažne in škodljive.

Družbena omrežja pri tem najbolj izstopajo in TikTok ni nobena izjema.

Belilo ni zdravilo, belilo ni kozmetično sredstvo

Kolegi iz britanske medijske hiše BBC so že po kratkem času brskanja po TikToku našli tako škodljive nasvete, kot sta uporaba belila za večjo belino zob ali uporaba različnih kemijskih in fizičnih sredstev za odstranjevanje znamenj na koži.

Čeprav nam je (ali bi nam moralo biti) kaj takega že od daleč nesprejemljivo, nas po drugi strani ne sme čuditi, da marsikdo temu nasede, če vemo, da jih je čez lužo veliko verjelo, da zaužitje belila pomaga v boju proti bolezni covid-19.

Videi s ključnikom beljenje zob (#teethwhitening) imajo več sto milijonov ogledov.

Smernice ne nasprotujejo objavam, čeprav so te škodljive

Ti "nasveti" so postali viralni in jih številni uporabniki delijo naprej, kar še povečuje tveganje, da si bo zaradi njih kdo naredil kaj slabega s trajnimi posledicami.

Toda pri TikToku v tem ne vidijo nič spornega, saj vztrajajo, da takšne objave ne kršijo pravil in smernic njihovega omrežja. To sicer prepovedujejo vsebine, ki bi lahko pripeljale do poškodb.

Prvi mož TikToka odhaja



Po le treh mesecih na vrhu podjetja TikTok njegov prvi mož Kevin Mayer zapušča to mesto. Svoj odhod, kot je zapisal, upravičuje z velikimi spremembami političnega okolja v zadnjih tednih.



Gotovo je imel v mislih veliko "pozornost", ki jo družbi TikTok namenja ameriški predsednik Donald Trump. Ta si prizadeva, da bi ameriška enota tega sicer kitajskega omrežja prišla v roke ameriškega podjetja, saj bo v nasprotnem primeru prepovedal delovanje omrežja TikTok v ZDA. Trump namreč vztraja, da je mobilna aplikacija TikTok grožnja ameriški nacionalni varnosti, kar TikTok in Kitajska odločno zavračata.

Zdravstvena oskrba zdravnikom, ne družbenim omrežjem

Britansko združenje dermatologov je v svojem (najnovejšem) svarilu ponovno poudarilo, da družbena omrežja nikakor ne smejo biti primarni vir zdravstvenih informacij. Domnevni nasveti z družbenih omrežij "lahko vodijo do nepotrebnih strahov in panike, zapravljanja denarja za izdelke, ki ne morejo odpraviti zdravstvenih težav, zamud pri zdravljenju in potencialnega slabšanja psihološkega zdravja".

Večanje ustnic ni poseg, ki bi ga lahko kdorkoli kadarkoli opravil doma brez velikega tveganja za trajne posledice. Foto: Getty Images

Vsem, ki razmišljajo o tem, da bi si kožne madeže odstranjevali doma po nasvetih z družbenih omrežij, sporočajo, da ni varnega načina za ta poseg v domačem okolju in da je takšne posege treba prepustiti zdravstvenim službam. V nasprotnem primeru obstajajo velika tveganja za okužbe in krvavitve ter trajne posledice, kot so (prevelike) brazgotine in kožne deformacije.

Krute posledice nepremišljenih dejanj

Še posebej so izpostavili nevaren nasvet o uporabi lepila za umetne trepalnice kot sredstva za večanje ustnic. To lepilo vsebuje cianoakrilat, ki je znan kožni alergen in zato lahko povzroči nezaželene reakcije ob neprimerni uporabi.

Britansko združenje zobozdravnikov pa svari predvsem pred preveč agresivnimi sredstvi za beljenje zob, ki vsebujejo prevelike količine vodikovega peroksida. Uporaba takih sredstev brez skrbnega zobozdravniškega nadzora lahko povzroči vnetja dlesni ter trajno in nepopravljivo škodo tako na zobeh kot na dlesnih, so ponovno posvarili.

Zobozdravniki svarijo tudi pred preveč agresivnimi sredstvi za beljenje zob, ki vsebujejo prevelike količine vodikovega peroksida. Foto: Thinkstock

Rezine pomaranč ne varujejo pred opeklinami in kožnim rakom

Med različnimi "nasveti" na TikToku zasledimo tudi takšne, ki trdijo, da se sončnim žarkom lahko izpostavimo brez zadržkov, če damo pred tem na kožo kose citrusov.

To je seveda nikakor ne drži, ker vsako pretirano izpostavljanje kože sončnim žarkom, predvsem ultravijoličnim, krepi možnost razvoja kožnega raka, ob tem pa povzroča tudi druge nevšečnosti, kot so opekline, rdečica ali mehurji.