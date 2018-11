Platinum A in Platinum B: nova naročniška mobilna paketa Telekoma Slovenije za tiste, ki morajo imeti vse

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naročniška paketa mobilne telefonije Platinum A in Platinum B sta namenjena predvsem tistim zasebnim in poslovnim uporabnikom, ki veliko potujejo, ob tem pa želijo poleg najsodobnejših komunikacijskih storitev vedno uporabljati tudi najnovejši mobitel ter izkoriščati številne druge ugodnosti.

Nova mobilna paketa v domačem omrežju vsebujeta 200 gigabajtov mobilnega prenosa podatkov mesečno in neomejene pogovore, a tudi najboljše mobitele za en evro in številne ugodnosti partnerjev.

V Telekomu Slovenije so pripravili dva nova paketa mobilnih storitev, ki sta namenjena predvsem tistim zasebnim in poslovnim uporabnikom, ki veliko potujejo, ob tem pa želijo poleg najsodobnejših komunikacijskih storitev vedno uporabljati tudi najnovejši mobitel ter izkoriščati številne druge ugodnosti.

Podatkovnega prenosa ne bo zlahka zmanjkalo

Tako paket Platinum A kot tudi paket Platinum B v mesečni naročnini vključuje 200 gigabajtov mobilnega podatkovnega prenosa v domačem mobilnem omrežju, katerega hitrost LTE/4G+ dosega do 300 megabitov v sekundi v smeri do uporabnika in 50 megabitov v sekundi v obratni smeri.

Od te količine je do 50,38 gigabajta mogoče brezplačno izkoristiti v državah območja EU-tarife in neomejene pogovore in sporočila tako v Sloveniji kot v državah območja EU-tarife.

Iz domačega omrežja je vsak mesec prav tako mogoče brez doplačila klicati do 120 minut v omrežja držav območja EU-tarife, vključena pa sta tudi storitev Svetovni zakup L, ki vključuje 2000 enot pogovorov in sporočil ter 1024 megabajtov prenosa podatkov v izbranih državah (ZDA, Kitajska, Švica, Turčija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija, Makedonija, Kosovo, Albanija in Južna Koreja) pri določenih operaterjih ter naročniško razmerje za paket SIM 2.

Samsung Galaxy Note 9 je zgolj eden od vrhunskih pametnih telefonov, ki jih naročniki paketov Platinum A in Platinum B lahko pridobijo po akcijski ceni enega evra. Foto: Bojan Puhek

Najnovejši in najboljši mobilni telefoni samo za en evro

Paketa Platinum A in Platinum B kot prva v Sloveniji omogočata nakup najprestižnejših mobilnih telefonov za samo en evro.

Razlika je v tem, da naročniki paketa Platinum A, katerega mesečna naročnina je 131,14 evra brez DDV oziroma 159,99 evra, to ugodnost lahko koristijo vsakih 24 mesecev, naročniki paketa Platinum B, mesečna naročnina znaša 159,93 brez DDV, kar je 194,99 evra z DDV, pa vsakih 12 mesecev.

V tej ponudbi so trenutno med drugimi tudi pametni telefoni Huawei Mate 20 Pro, iPhone Xs, iPhone Xs Max, Samsung Galaxy S9+ in Samsung Galaxy Note 9.

Še več ugodnosti

Naročniki obeh paketov Platinum imajo prav tako vključeno zavarovanje mobitela ali druge mobilne naprave (zaradi nenamerne poškodbe, in sicer tudi v primeru stika s tekočino ali zlonamerne poškodbe naprave s strani tretjih oseb, ob odtujitvi zaradi vloma, ropa ali žeparjenja ter nepooblaščene uporabe aparata kot posledico navedenih odtujitev) in podaljšano jamstvo za izdelke Apple med 12 in 24 mesecev od nakupa.

Naročniki obeh paketov Platinum prejmejo brez doplačila tudi črno kartico Diners Club Exclusive Telekom Slovenije, ki jim med drugim ponuja brezplačno parkiranje v parkirni hiši Brnik v višini 100 evrov oziroma do 10 parkirnih dni, turistično zavarovanje Zavarovalnice Sava z asistenco v tujini, prost vstop v več kot 800 letaliških salonov po svetu, nakupe na obroke doma in v tujini, osebno asistenca 24 ur na dan, prilagodljiv limit ter natančen pregled in nadziranje stroškov.