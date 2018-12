Pet razlogov, zakaj je Huawei Mate 20 Pro najboljša izbira

Ekstremno privlačen, avantgarden, prefinjeno šik, predvsem pa zmogljiv, inovativen in tako izpopolnjen, da bo vsako vašo mobilno izkušnjo spremenil v pravo fantazijo. To je mobilnik, ki je nedvomno naredil pomemben korak pred konkurenco: Huawei Mate 20 Pro je pravo zrcalo prihodnosti.

Foto: Bojan Puhek

Huawei je v zelo kratkem času razvil bleščečega paradnega konja, s katerim odpira nova vrata v svet mobilne telefonije. Mate 20 Pro je naprava, ki se bo popolnoma ujela z vašim življenjskim slogom in ki bo nedvomno obogatila vašo virtualno izkušnjo. V ospredju telefona sta namreč predvsem umetna inteligenca, s katero boste nadgradili svoje fotografske spretnosti, in neverjetna hitrost delovanja, s katero boste vedno korak pred drugimi.

In kaj nas pri dvajsetici najbolj navdušuje? Izbrali smo pet zmagovitih.

#1 Fotografiranje: hitro se boste počutili kot pravi strokovnjak

Največji presežek telefona Mate 20 Pro je nedvomno fotoaparat, ki ga spretno vodi napredna umetna inteligenca, ki vam bo pomagala, da bodo vaše fotografije dobre tudi v najtežjih razmerah, kot so slaba vidljivost, tema in premikanje.

Nova trojna kamera Leica s podporo umetne inteligence zajame dramatičnost življenja, teksture, barve in lepoto, tako da bo prav vsaka fotografija osupljiva.

S pomočjo nove trojne notranje kamere Lencia boste z lahkoto sprostili svojo ustvarjalnost. Vgrajena umetna inteligenca bo prepoznavala različne situacije, zajela pravi trenutek in ga vtisnila v takšno fotografijo, ki si je z mobilnim telefonom doslej nismo niti predstavljali.

Kaj to pomeni v praksi? Fotoaparat na vašem telefonu bo razmišljal namesto vas, saj bo njegova umetna inteligenca prepoznala več kot 1.500 scenarijev in 25 kategorij, ki jih lahko segmentira v različne predmete in prizore na eni fotografiji. Barve, svetlost in kontrast se samodejno in natančno prilagajajo, kot pri slikanju s fotografsko natančnostjo in odličnim ravnovesjem.

Prava čarovnija se bo zgodila, ko boste poskušali fotografirati ponoči, torej v na videz nemogočih pogojih za fotografiranje. Vendar je predvsem na tem področju Mate 20 Pro naredil korak več od konkurence: z napredno stabilizacijo slike bo tudi v nočnem načinu zajemal neverjetno nezamegljene in ostre ročne fotografije pri šibki svetlobi. Nočni način lahko uravnovesi tudi prizore z visokim kontrastom, da bi bili posnetki vsakega prizora izjemni.

Na vaših fotografijah bodo v ospredju tudi najmanjši detajli.

Od blizu ali daleč? Vaš novi Huawei vam bo služil tako pri fotografiranju natančnih detajlov ali osupljivih panoram. Glavni objektiv RGB s 40 milijoni pik je zasnovan za različne scenarije in na vsakodnevnih fotografijah zajame tudi najmanjše podrobnosti, telefoto objektiv z 8 milijoni pik pa se osredotoči na oddaljene motive, medtem ko je povsem nov ultraširokokotni objektiv z 20 milijoni pik odličen za posnetke pokrajine in makroposnetke. Ultraširokokotni objektiv Leica zajame neverjetno široko perspektivo tudi iz tesnih omejenih prostorov.

#2 Postanite režiser najlepših trenutkov

Vaš novi Huawei Mate 20 Pro vam bo omogočil, da boste najlepše trenutke leta ovekovečili v profesionalne videoposnetke, ki bi jih zlahka primerjali s kadri vidnejših filmskih ustvarjalcev.

Postanite pravi režiser in dovolite, da vaši trenutki zaživijo na čudovitih posnetkih.

Huawei Mate Pro 20 ponuja klasično filmsko razmerje 21:9 in možnost HDR, da bi bili posnetki telefona res očarljivi, izjemno jasni in bolj podobni filmom. S pomočjo filtrov boste svojemu končnemu izdelku dodali kanček dramatičnosti ali, kdo ve, morda tudi romantične zasanjanosti. Poudarek čustev je eden glavnih adutov najboljših režiserjev.

Umetna inteligenca vam bo pomagala tudi pri urejanju posnetkov, saj zazna obraze in ustvari ločene videopoudarke za vsako osebo ter vam tako prihrani čas in trud pri urejanju videoposnetka.

#3 Brezžično napajanje

Svoj avantgardni pogled na svet so pri Huaweiu dokazali tudi s tehnologijo napajanja telefona. Svoj mobilnik boste lahko napolnili v zelo hitrem času, in sicer brezžično.

Hitro in brezžično: nikoli več ne boste ostali brez polne baterije.

Dokončno prerežite vse kable in se prepustite udobnosti brezžičnosti. Huawei je s svojim prvim poskusom brezžičnega napajanja naredil korak pred konkurenco: prek polnilnika Wireless Quick Chargeer boste lahko uživali v izredno hitrem in praktičnem polnjenju.

Večja 4.200 mAh4 baterija s pametnejšim upravljanjem energije, podprtim z umetno inteligenco, zadovoljuje vaše vsakodnevne potrebe pri delu in v prostem času.

In ko bo vaš prijatelj ostal brez baterije, mu boste s funkcijo povratnega polnjenja lahko nekaj svoje energije brezžično "posodili".

#4 Baterija, ki vas bo odpeljala v višave

Vzdržljivost baterije pri pametnih telefonih je izziv, s katerim se je Huawei uspešno spopadel ravno pri tej seriji telefonov. Ne le da boste lahko svojo baterijo napolnili v zelo hitrem času – v pičlih 30 minutah jo lahko napolnite do 70 odstotkov, tudi njena vzdržljivost je pomemben atribut, s katerim se lahko pohvali. Z zmogljivostjo 4.200 miliamperskih ur vam bo omogočila kar nekaj ur uživanja v vseh naprednih funkcijah vašega novega mobilnika.

#5 Hitrost in zanesljivost delovanja

Huawei Mate 20 Pro ne prenese omejitev, niti kar zadeva hitrosti. In pri tem bo pri vas privabljal podobne občutke, kot bi sedli za volan kakšnega močnega in hitrega težkokategornega avtomobila.

Gre nedvomno za pravo raketo na svojem področju, saj se lahko pohvali z najhitrejšim in najpametnejšim procesorjem vseh časov.

S 7-nm mobilnim procesorjem Kirin 980, ki ga podpira tudi umetna inteligenca, predstavlja neposredno nadgradnjo zmogljivosti, hitrosti in izkoristka energije.

HUAWEI Mate 20 Pro se tako lahko pohvali s pomembnim hitrostnim rekordom: je prvi pametni telefon na svetu, ki podpira hitrost LTE 1,4 Gbps3 (Cat 21) in hitrost prenosa prek Wi-Fi 1.733 Mbps 3.