Premamila vas je lepa fotografija, ki ste si jo zaželeli za ozadje na zaslonu svojega pametnega telefona in si jo namestili, takrat pa se je začel zaslon pametnega telefona nepretrgoma vklapljati in izklapljati. Kaj ste naredili narobe?

Nič niste naredili narobe, ste pa na boleč način odkrili napako v mobilnem operacijskem sistemu Android. Fotografija, ki si jo lahko tako kot vse druge popolnoma nesporne brez težav ogledate v svoji galeriji ter jo prejmete in posredujete prek elektronske pošte ali družbenih omrežij, postane, ko jo namestite za ozadje, napadalec vaše naprave.

@UniverseIce This is an android issue sadly is affecting also google pixels as well pic.twitter.com/HZTtogLfwB