Pandemija in protesti v ZDA ustavili posodobitev Androida

"Radi bi vam povedali več o Androidu 11, a zdaj ni čas za proslavo," so v svojem tvitu zapisali Googlovi razvijalci Androida, ko so pojasnili, zakaj v sredo, 3. junija, ne bo napovedane javne predstavitve (beta različice) najnovejše nadgradnje tega mobilnega operacijskega sistema.

Odločitvi so gotovo botrovali množični protesti in nemiri v številnih mestih po ZDA, ki so izbruhnili po smrti Afroameričana Georgea Floyda v Minneapolisu zaradi pretirane uporabe sile policista pri aretaciji, ki se ji Floyd ni upiral.

Vsekakor pa so tudi razmere glede epidemije bolezni covid-19, ki je še posebej veliko razdejanje ustvarila prav v ZDA, razlog, da pri Googlu, kot so zapisali, ne želijo proslavljati.

Predogledi za razvijalce so bili celo predčasno

Google svoje novosti običajno predstavlja na vsakoletni konferenci razvijalcev v drugi polovici maja in smo zato skladno z Googlovimi napovedmi pričakovali prvo javno beta različico Androida 11 ravno 3. junija, ko naj bi z virtualno konferenco nadomestili letošnjo konferenco, katere izvedbo so odpovedali zaradi pandemije.

Nekaj preliminarnih različic, ki niso bile na voljo javnosti, so izbrani razvijalci že prejeli v prejšnjih tednih in mesecih. Prvi predogled za razvijalce je bil na voljo že februarja, to je pred pandemijo in celo nekoliko prej, kot je bilo sprva načrtovano.

Jesenske napovedi (še) niso prestavili

Zdaj še ne vemo, kdaj lahko pričakujemo uradno predstavitev – pri Googlu pravijo le, da bo kmalu.

Za zdaj sicer niso spremenili napovedi, da bo uradni zagon dokončne različice Androida 11 v jesenskih mesecih tega leta, toda splet vseh neugodnih okoliščin v zadnjih mesecih, ki jim v ZDA še ni videti konca, lahko prestavi tudi to.