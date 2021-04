Pametni telefoni Nokia od zdaj v treh razredih

Odkar je družba HMD Global prevzela blagovno znamko za pametne telefone, je svoje nove pametne telefone poimenovala zgolj s številkami, pri čemer je višja številka pomenila naprednejši model (izjema so bili modeli, ki so posnemali zgodovinske modele, kot je 3310).

Nadgradnje so sledile z dopolnilno številko za piko po glavni številki, tako je na primer Nokia 5.2 lani nasledila 5.1, ki je leta 2018 nasledila še eno leto starejši pametni telefon Nokia 5.

Priporočena redna maloprodajna cena za pametni telefon Nokia C20 je pri osnovni izvedbi z enim gigabajtom pomnilnika in 16 gigabajti shrambnega prostora predvidoma 99 evrov. Foto: HMD Global / S. C.

Po novem črka in številka

Od danes bo drugače – HMD Global je sprejel in danes tudi uveljavil svoja nova pravila imenovanja, ki smo ga vajeni v dokaj podobni ali celo enaki obliki že pri številnih drugih proizvajalcih pametnih telefonov.

Novi pametni telefoni Nokia bodo zdaj uvrščeni v enega od treh razredov, ki jih opredeljujejo črke (C, G ali X), znotraj tega razreda pa se bodo od preostalih ločili s številčno oznako. Enako, kot smo vajeni pri Samsungu (npr. Samsung Galaxy S21) ali Huaweiu (Huawei P40).

Priporočena redna maloprodajna cena za pametni telefon Nokia G10 je pri osnovni izvedbi s tremi gigabajti pomnilnika in 32 gigabajti shrambnega prostora predvidoma 139 evrov. Foto: HMD Global / S. C.

C za ceno, G za srednji razred in X za višja pričakovanja

Razred C bo namenjen vstopnim telefonom, pri katerih zmogljivosti niso tako pomembne in pri katerih je glavno merilo cena.

Ta serija sicer že obstaja in so jo že do zdaj tržili na razvijajočih se trgih, kot so Indija in afriške države.

Pametni telefon Nokia C10 bo glede na svoje skromne lastnosti najverjetneje namenjen predvsem nekaterim azijskim in afriškim trgom, kjer je najnižja možna cena skoraj edini pomemben dejavnik. Foto: HMD Global / S. C.

Za serijo G so zapisali, da najširšemu krogu ljudi prinaša največje obete in potenciale panoge – torej konkurenčno najzahtevnejši srednji razred, kjer je cena še vedno zelo pomemben dejavnik, a čim manj v škodo zmogljivostim in funkcionalnostim.

Serija X bo po naših ocenah nekje v zgornjem delu srednjega razreda, v družbi HMD Global pa jo opisujejo kot "premikanje meja zmogljivosti z nepremagljivimi obljubami zanesljivosti in trpežnosti".

Priporočena redna maloprodajna cena za pametni telefon Nokia G20 je pri osnovni izvedbi s štirimi gigabajti pomnilnika in 64 gigabajti shrambnega prostora predvidoma 169 evrov. Foto: HMD Global / S. C.

Nismo pa (še) dobili uradnega odgovora na vprašanje, ali bodo nasledniki obstoječih telefonov Nokia, ki so imena dobili po starih pravilih, preimenovani v skladu z novo strategijo ali ohranili stara pravila poimenovanja.

Čisti (Googlov) Android ostaja ključna prednost

V vsakem od teh na novo ustanovljenih razredov je HMD Global napovedal po dva nova telefona: desetke in dvajsetke. Skupaj torej šest telefonov.

Priporočena redna maloprodajna cena za pametni telefon Nokia X10 je pri osnovni izvedbi s šestimi gigabajti pomnilnika in 64 gigabajti shrambnega prostora predvidoma 319 evrov. Foto: HMD Global / S. C.

Vsi bodo še naprej gradili na ključni prednosti telefonov Nokia: čistem in neobremenjenem operacijskem sistemu Android v Googlovi različici – brez kupa prednaložene programske opreme ter z Googlovim zagotovilom sprotnega in hitrega posodabljanja in nadgrajevanja.

Znano je, da telefoni Nokia prejmejo vse popravke in nadgradnje prej kot velika večina proizvajalcev pametnih telefonov in tudi prej kot androidni telefoni pri nas najpogosteje prisotnih proizvajalcev.

Priporočena redna maloprodajna cena za pametni telefon Nokia X20 je pri osnovni izvedbi s šestimi gigabajti pomnilnika in 128 gigabajti shrambnega prostora predvidoma 379 evrov. Foto: HMD Global / S. C.

Na vseh šestih novih telefonih Nokia bo nameščen Android 11, pri obeh v seriji C izvedba Go, ki je posebej optimizirana za telefone s skromnejšim pomnilnikom in procesorjem. Tako pri seriji G kot pri seriji C proizvajalec zagotavlja dve leti nadgradenj, pri seriji X pa še eno leto več.

Prve bodo slušalke

Pri HMD Global še niso podrobneje razkrili, kateri od teh šestih napovedanih telefonov bo prišel v Slovenijo in kdaj bo to , so pa povedali, da jih bodo prodajali tudi neposredno prek spleta.

Medtem ko bo družba HMD Global svojih šest novih pametnih telefonov blagovne znamke Nokia začela postopoma prodajati v naslednjih treh mesecih, so s prodajo novih slušalk Nokia Lite Earbuds že začeli. Foto: HMD Global

Za zdaj vemo le, da jih bodo začeli prodajati v obdobju od konca aprila do konca junija. Z današnjim dne pa na izbranih trgih začenjajo prodajo svojih novih slušalk Nokia Lite Earbuds, ki obljubljajo 36 ur poslušanja brez polnjenja in uporabnike nagovarjajo tudi z zanimivo ceno okrog 40 evrov.