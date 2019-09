Pametni dom: številni ga želijo, le redki so se opogumili in ga preizkusili

V (velikih) evropskih državah je še vedno velika razlika med deleži tistih, ki so naklonjeni pametnem domu, in tistih, ki pri sebi doma že imajo kakšno napravo za pametni dom, ki jih lahko odreši kakšnega nepriljubljenega opravila ali skrbi.

V (velikih) evropskih državah je še vedno velika razlika med deleži tistih, ki so naklonjeni pametnem domu, in tistih, ki pri sebi doma že imajo kakšno napravo za pametni dom, ki jih lahko odreši kakšnega nepriljubljenega opravila ali skrbi. Foto: Thinkstock

Kar 66 odstotkom sodelujočih v raziskavi, v kateri so avgusta letos spraševali po tisoč prebivalcev iz šestih velikih evropskih državah (Francija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Španija in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) so opravila, kot so uravnavanje ventila za ogrevanje, vklapljanje in izklapljanje luči, sesanje prostorov in podobna, ki jih lahko poenostavijo rešitve pametnega doma, odveč.

Mladim sploh ne dišijo gospodinjska opravila

Mladi so še bolj nenaklonjeni gospodinjskim opravilom, kajti v starostni skupini od 20 do 40 let poskoči ta delež na kar 78 odstotkov.

Pametni radiatorski ventili ob premišljeni rabi samodejno zagotavljajo znatne energetske prihranke pri ogrevanju ter večajo kakovost in udobje bivanja. Foto: Marko Rabuza

Zato ne preseneča, da je visok odstotek (natančneje 63 odstotkov v povprečju, med mladimi med 20. in 40. letom starosti pa kar 79 odstotkov) tistih, ki bi bili pripravljeni okrepiti svoj dom s katerim od priboljškov pametnega doma za avtomatizacijo teh opravil, a kljub temu je še vedno 71 odstotkov tistih, ki nimajo nobene takšne naprave.

So pa med državami velike razlike: medtem ko je pametnim domovom naklonjeno več kot 80 odstotkov vprašanih, je ta odstotek v Nemčiji le za las presegel polovico.

Najpogosteje najprej pametni zvočnik

Če k pametnemu domu prištejemo pametne zvočnike, ki sicer ne morejo prav veliko pomagati pri gospodinjskih opravilih, so odstotki le nekoliko bolj v prid pametnim domovom.

Pametni zvočnik je najpogostejša prva naprava pametnega doma v gospodinjstvih. Foto: Reuters

Pametni zvočnik je, še razkriva raziskava, najpogostejša prva naprava, s katero si gospodinjstva ustvarjati pametni dom. Zagotovo z razlogom: postali so zelo ugodni, hitro se jih namesti in spravi v pogon ter omogočajo določeno stopnje avtomatizacije.

Pametni zvočnik, pametni sesalnik, pametni termostat, pametna luč pa …

Tako se je pametni zvočnik prebil se je v 17,5 odstotka gospodinjstev vprašanih in je za skoraj 21 odstotkov vprašanih prva naprava (za številne tudi edina) v njihovem pametnem domu.

A če pogledamo naprave pametnega doma, ki resnično pomagajo pri vsakdanjih opravilih, je najpogostejša prva naprava pametnega pametni robotski sesalnik (17,1 odstotka), ki mu sledita pametni termostat (16,1 odstotka) in pametna luč (12,1 odstotka).

Aplikacija ali glasovni ukazi? Zakaj ne oboje?

Za naprave pametnega doma je zelo pomembno, da imajo preprost in do uporabnika prijazen način upravljanja. Raziskava je namreč pokazala, da bi 28 odstotkov vprašanih s svojimi napravami najraje komuniciralo (samo) prek glasovnih ukazov, medtem ko želi 40 odstotkov vprašanih uporabljati (samo) aplikacijo na svojem pametnem telefonu.

Preostalih 32 odstotkov si želi možnost upravljanja tako prek mobilne aplikacije kot tudi prek glasovnih ukazov.

Dve petini vprašanih želi svoje naprave pametnega doma upravljati samo prek mobilne aplikacije, nadaljnjih 32 odstotkov pa istočasno z mobilno aplikacijo in glasovnimi ukazi. Foto: Srdjan Cvjetović

Kdor je preizkusil pametni dom, si ga želi še več

Raziskava je tudi pokazala, da je zanimanje za nakup dodatnih naprav pametnega doma v prihodnjih 12 mesecih skoraj dvakrat večje med tistimi, ki že imajo kakšno napravo za pametni dom (68 odstotkov), kot med tistimi, ki se še niso podali v ta svet (37 odstotkov).

Naročniki raziskave, interesno združenje Smart Home League, ki združuje podjetja s področja pametnih naprav (Tado°, Ecovacs, Philips Hue, Ring, Yale) in ponudnike glasovnih pomočnikov (Amazon Alexa in Google Assistant), verjamejo, da ta rezultat dokazuje, da so prednosti pametnega doma še veliko bolj očitne v praksi, ko jih uporabniki doživijo v svojih domovih.

Tržni analitiki menijo, da se bo v prihodnjih petih letih vrednost trga naprav za pametni dom (kamor prištevajo tudi pametne televizorje, ki so v polnem razmahu) podvojila s približno 20 milijard evrov, kolikor je znašala leta 2018, na 40 milijard evrov, kolikor napovedujejo za leto 2024.