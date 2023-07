Pametna telefona serije Honor 90 v Parizu začela svojo evropsko pot

Za evropsko predstavitev dveh novih pametnih telefonov serije Honor 90 je kitajski proizvajalec, ki je svojo zgodovino začel v tesni navezi z nekoč starševsko družbo Huawei, izbral francosko prestolnico Pariz. Prepričani so, da sta oba novinca, po eden na vsakem cenovnem robu srednjega razreda, primerna spremljevalca za ustvarjalce in vse, ki želijo ujeti spontane trenutke ali deliti odlično vzdušje (vibe), razlike med njima pa so v zmogljivostih in seveda ceni.

Tradicionalni poudarki

S serijo Honor 90 (v Evropo so do zdaj pošli s serijami 30, 50 in 70) nadaljuje Honor svoj usklajeni poudarek na oblikovno zasnovo, vzdržljivost akumulatorja, preglednost zaslona in zmogljivo kamero.

Foto: Srdjan Cvjetović Honor 90 je zmogljivejši v dvojčku, kjer je še občutno cenejši Honor 90 Lite, in to pokaže že s svojim prvim presežnikom: glavno zadnjo kamero z ločljivostjo 200 milijonov pik, ki se lahko pohvali tudi z algoritmi za združevanje več slik, zmanjševanje hrupa in druga opravila, ki pomagajo najti pot do čim boljših slikovnih posnetkov.

Še o kamerah

Glavni kameri na zadnji strani pametnega telefona družbo delajo ultraširokokotna kamera z ločljivostjo 12 milijonov pik, makrokamera z vidnim poljem 112 stopinj ter globinska kamera z ločljivostjo dva milijona pik.

Foto: Srdjan Cvjetović Seveda ne manjka niti sprednja kamera, ta se ponaša z ločljivostjo 50 milijonov pik.

Očem prijazno

Pri 17-centimetrskem (6,7-palčnem) zaslonu, katerega zasnovo opisujejo kot štiriukrivljeno lebdečo, so nadgradili svoje tehnologije za udobje oči tudi med dolgotrajnim delom in za to pridobili več ustreznih mednarodnih certifikatov. Hitrost osveževanja zaslonske slike je prilagodljiva in dosega, glede na prikazano vsebino, do 120 osvežitev v sekundi.

Foto: Srdjan Cvjetović Kot eno od pomembnih ciljnih skupin novih telefonov serije Honor 90 vidijo vlogerje, ki so jim namenili programske pripomočke, ki temeljijo na umetni inteligenci, in s katerimi jim skrajšajo čas, ki ga ustvarjalec potrebuje do objave svojih umetelščin na družbenih omrežjih.

V mestu mode in elegance

Honor ni naključno izbral Pariz za svojo evropsko predstavitev – mesto mode je namreč, kot so povedali, prispodoba za vsa njihova oblikovna prizadevanja telefona, katerega debelina ne dosega osem milimetrov (brez izboklin kamere, če smo povsem odkriti) in pri katerem tehtnica ne doseže 185 gramov.

Pri telefonu Honor 90 so uporabili zahtevnejše in odpornejše materiale, kot je globoko kaljeno steklo, ob tem pa so na hrbtni strani ohranili značilno zasnovo dvojnega obroča, ki skupaj s tehniko natančnega rezanja za doseganje briljantnega sijaja ustvarja dodaten občutek elegance.

V predprodaji še tablica kot darilo

Predprodaja pametnega telefona Honor 90 se (tudi) v Sloveniji začne že nekaj ur po evropski predstavitvi – natančneje v petek, 7. julija – in bo trajala do ponedeljka, 24. julija, ko se bo začela redna prodaja.

Foto: Srdjan Cvjetović Priporočena redna maloprodajna cena, ki še ne upošteva ugodnosti, kot so popust ob vezavi naročniškega razmerja, je 549 evrov, v času prednaročila pa bodo kupce (do izteka zalog, če te poidejo pred zaključkom predprodaje) obdarili še s tablico Honor Pad X8.

… in druga zvezda dneva je …

Ima pa Honor 90 tudi svojega občutno cenejšega bratca s pripono Lite. Njegovi gradniki so nekoliko manj zmogljivi, a se tudi Lite ponaša s tehnologijami in certifikati za očem prijazno delo tudi med daljšim gledanjem v zaslon.

Foto: Srdjan Cvjetović Honor 90 Lite bo v Sloveniji na voljo od petka, 7. julija, in sicer v titanium srebrni in polnočno črni barvi. Njegova priporočena redna maloprodajna cena je 299 evrov, a bodo mobilni operaterji tudi pri tem telefon pripravili ugodnejšo ponudbo ob vezavi naročniškega razmerja za določeno časovno obdobje.

Foto: Srdjan Cvjetović