Pametna telefona, ki sta ustvarjena za nov način komuniciranja

Ali ste vedeli, da dandanes obstaja že več kot 2500 različnih čustvenih simbolov, emotikonov ali čustvenčkov (ang. emoji)? Izražanje s čustvenimi simboli je postalo del našega vsakdana in načina komuniciranja. Postali smo družba, ki se namesto z besedami vse pogosteje izraža s kreativnimi in zabavnimi fotografijami, ilustracijami in videoposnetki. Je pač tako, da z besedami včasih ne moremo izraziti tistega, kar lahko s čustvenimi simboli.

Nedvomno - način, kako uporabljamo pametni telefon in komuniciramo, se je v zadnjem času zelo spremenil. Samsung je šel korak dalje, saj svojim uporabnikom v luči razširjene resničnosti omogoča ustvarjanje prilagojenih sporočil za svoje prijatelje.

Samsung Galaxy S9 in S9+ tako prinašata povsem nova doživetja s tehnologijo zajemanja izredno počasnih posnetkov, najboljšo kamero v svojem razredu, ki premaga noč, in smeške razširjene resničnosti za osebnejši način izražanja.

Smeški razširjene resničnosti

Da, Galaxy S9 in S9+ sta gotovo na novo opredelila kamero pametnih telefonov. Ne le, da Galaxy S9 in S9+ uporabnikom omogočata zajemanje odličnih fotografij in posnetkov kjerkoli, temveč sta to pametna telefona, ki sta oblikovana tako, da uporabniku pomagata povezovati se z drugimi in se izraziti na najbolj edinstven način.

Ste na primer kdaj razmišljali, da bi popestrili sporočila, ki jih pošiljate s svojim pametnim telefonom? Z Galaxy S9 IN S9+ lahko ustvarite animirano različico sebe, ki izraža vaš pravi jaz, nato pa sporočilu dodate svojega smeška, ki zrcali vaše gibe in izraze.

In kako deluje razširjena resničnost? Smeški razširjene resničnosti uporabljajo algoritem za strojno učenje, ki temelji na podatkih in analizira 2D-podobo uporabnika. Algoritem kartira več kot 100 obraznih potez, s katerimi oblikuje 3D-model, ki se odraža in posnema izraze uporabnika, kot sta mežik in kimanje. Smeški razširjene resničnosti povzamejo vaša resnična občutenja tako v posnetkih kot tudi v širokem naboru standardnih slik AGIF, ki jih je možno deliti na večini platform za pošiljanje sporočil.

Poistovetite se z Disneyjevimi animiranimi junaki

Uporabniki pametnih telefonov Galaxy S9 in S9+ lahko prek načina razširjene resničnosti na svoji kameri prenesete tudi nove Disneyjeve smeške. Samsung Electronics in Disney sta namreč za Galaxy S9 in S9+ oživela priljubljene Disneyjeve junake v obliki novih smeškov razširjene resničnosti. Uporabniki Galaxy S9 in S9+ bodo lahko neposredno dostopali do klasičnih Disneyjevih junakov Miki in Mini Miška prek svojega telefona ter tako ustvarjali personalizirana sporočila.

Letos se bodo dodali tudi junaki najbolj priljubljenih Disneyjevih filmov, kot so Neverjetni (angl. The Incredibles), Zootropolis (ang. Zootopia) in Ledeno kraljestvo (ang. Frozen).

Disneyjevi smeški razširjene resničnosti inovativno pristopajo k vsebinam na Galaxy S9 in S9+ ter vnašajo čarobnost v komuniciranje.

Redefinicija kamere

Gotovo je, da je bistvo današnjih kamer več kot le zajemanje fotografij – so sredstvo komuniciranja in povezovanja. Uporabniki želimo pametni telefon s kamero, ki združuje najsodobnejšo tehnologijo ter se z visokokakovostnimi fotografijami in orodji, ki skupaj oblikujejo edinstveno zgodbo, tudi izražati.

S9 in S9+ se ponašata z novim objektivom z dvojima zaslonkama, ki sta del inovativne kamere, s katero ustvarjate svetle in jasne fotografije tudi takrat, ko je na voljo zelo malo svetlobe. In tako skupaj s tehnologijo zajemanja izredno počasnih posnetkov in smeški razširjene resničnosti ne zamudite trenutka - vaš vsakdan bo preprosto epski.

Kamera na Galaxy S9 in S9 poleg razširjene resničnosti prinaša še številne prednosti: Tehnologija zajemanja izredno počasnih posnetkov: Tehnologija izredno počasnih posnetkov (Super Slow-mo) omogoča zajemanje 960 posnetkov na sekundo, kar naredi vaše vsakodnevne trenutke preprosto epske. Galaxy S9 in S9+ omogočata tudi samodejno zaznavanje gibanja (Motion Detection), inteligentno funkcijo, ki zaznava gibanje in samodejno začne snemati. Uporabniki lahko posnetku dodajo glasbeno podlago, ki jo lahko izberejo med 35 že vključenimi skladbami ali enostavno dodajo skladbo svojega najljubšega izvajalca. Uporabniki lahko preprosto ustvarjajo, urejajo in delijo GIF-slike. Na voljo so kar trije različni načini ustvarjanja GIF-slik, ki uporabnikom omogočajo, da vedno znova doživijo izbrani trenutek.

Kamera, ki premaga noč: Skrivnost dobre fotografije je dobra osvetlitev. Vendar se pogosto znajdemo v situaciji, ko so pogoji za dobro fotografijo daleč od idealnih in večina kamer na pametnih telefonih ima fiksno zaslonko, ki se ne more prilagoditi slabo osvetljenemu okolju, kar povzroči zrnate slike. Podobno kot šarenica v človeškem očesu, Samsungova dvojna zaslonka samodejno zajame več svetlobe v temnih prostorih in manj svetlobe v svetlejših prostorih, kar omogoča zajemanje jasnih fotografij.

Skrivnost dobre fotografije je dobra osvetlitev. Vendar se pogosto znajdemo v situaciji, ko so pogoji za dobro fotografijo daleč od idealnih in večina kamer na pametnih telefonih ima fiksno zaslonko, ki se ne more prilagoditi slabo osvetljenemu okolju, kar povzroči zrnate slike. Podobno kot šarenica v človeškem očesu, Samsungova dvojna zaslonka samodejno zajame več svetlobe v temnih prostorih in manj svetlobe v svetlejših prostorih, kar omogoča zajemanje jasnih fotografij. Bixby: Samsung inteligentna platforma, vgrajena v kamero, uporablja razširjeno resničnost in tehnologije poglobljenega učenja ter zagotavlja uporabne informacije o okolju uporabnika. Bixby z odkrivanjem in prepoznavanjem objektov v realnem času generira informacije na fotografiji, ki jo zajema kamera. Uporabniki lahko v realnem času prevedejo napise v tujih jezikih in pretvorijo valute s funkcijo prevod v živo. Poleg tega lahko najdejo informacije o svoji okolici, kupijo izdelke, ki so jih videli, ali spremljajo porabo kalorij čez dan.

