OnePlus prinaša svoja najnovejša premijska telefona tudi k nam

Drugačni smo od ostalih kitajskih proizvajalcev pametnih telefonov, so prepričani pri družbi OnePlus. Njihovi prvi koraki niso bili vezani samo na Kitajsko, kjer so, kot zatrjujejo, ostali ustvarili svoje prve uspehe in z njimi financirali svoj preboj na Zahod, temveč so istočasno ciljali tudi na zahodne trge.

Podobnosti in razlike

V prvem naboru držav z neposredno (prodajno) prisotnostjo Slovenije ni bilo, a to se bo zdaj spremenilo. Za razliko od dozdajšnjih telefonov, kot so njihova premijska "osmica" in izlet v (višji) srednji razred v podobi telefona OnePlus Nord, bosta od aprila danes predstavljena OnePlus 9 in OnePlus 9 Pro na voljo tudi v Sloveniji – sprva pri operaterju A1 Slovenija, sledila naj bi vsaj še en operater in morda tudi prosta prodaja.

Oba telefona poganja Qualcommov procesor Snapdragon 888 in sta predvidena za (prava) omrežja 5G, a nekateri "cukrčki" ostajajo samo za Pro različico. Tako ima Pro za pol centimetra večji premer zaslona, ki je v ločljivosti QHD+ (mlajši bratec ima FHD+), je bogatejši za telefoto kamero s trikratno optično povečavo in ločljivostjo osem milijonov pik, in ima dinamično prilagajanje osvežitve zaslona do 120 hercev (mlajši bratec nima dinamične prilagoditve temveč stalnih 120 hercev.

OnePlus 9 bo v Sloveniji na voljo v modri barvi. Foto: OnePlus

Razlika je tudi v senzorju glavne kamere: oba sta sicer Sonyjevan in z ločljivostjo 48 milijonov pik, a ima Pro v glavni kameri posebej v ta namen ustvarjen senzor IMX789, običajna devetka pa IMX689, s katerim se je kot prvi ponašal OnePlus 8 Pro. Sicer pa naj bi bila pri obeh največja prednost sodelovanja s Hasselbladom natančen zajem barv, za katerega so pri OnePlusu prepričani, da prekaša (dražjo) konkurenco.

Enako hitro na kablu, ne pa tudi brezžično

Akumulatorja sta pri obeh enaka z zmogljivostjo 4500 miliamperskih ur in se oba z ustreznim priloženim polnilcem napolnita enako hitro (do 65 wattov), a se bo Pro hitreje napolnil brezžično, saj s podpira polnjenje do 45 wattov in ne samo do 15 wattov kot pri običajni devetki.

Obe devetki imata značilni OnePlusov uporabniški vmesnik OxygenOS, ki mu rečejo kar operacijski sistem – tukaj v svoji enajsti oštevilčeni različici.

One Plus 9 Pro ima v primerjavi s svojim najbližjim sorodnikom eno telefoto kamero več. Foto: OnePlus

Koliko?

Priporočena redna maloprodajna cena za OnePlus 9 z osem gigabajtov pomnilnika in 128 gigabajtov shrambnega prostora je 749 evrov, sto evrov več pa priskrbi različico z dvojnim shrambnim prostorom in za pol več pomnilnika. Pri nas bo na voljo v modri barvi.

Pri pametnem telefonu OnePlus 9 Pro pa sta priporočeni redni maloprodajni ceni 849 evrov za 128 gigabajtov shrambe in osem gigabajtov pomnilnika ter tudi tokrat sto evrov več za različico z dodatnimi 128 gigabajti in skupaj 12 gigabajti pomnilnika. V Sloveniji ga bodo prodajali (samo) v črni barvi.

Za prej bežno omenjeno pametno uro OnePlus Watch se bo cena začela pri 159 evrih, a nam še niso zaupali, kdaj pride k nam. Pri vseh pa opažamo, da skušajo biti cenovno ugodnejši od svojih neposrednih tekmecev, pri telefonih, zlasti pri modelu Pro pa bo uspeh sprejemnega izpita za uvrstitev med najprestižnejše gotovo zelo odvisen od tega, kako močno nas bodo prepričale kamere z Hasselbladovim podpisom.