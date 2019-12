Ameriški znanstveniki so odkrili, da kofein ne glede na svoj izvor v prehrani laboratorijskih živali zmanjšuje delovanje več genov, ki so povezani s procesi shranjevanja maščob v celicah. Ali bodo novice enako spodbudne za vse, ki se borijo s čezmerno telesno maso?

Kofein že dalj časa pogovorno velja za učinkovit način manjšanja apetita, prejšnje raziskave pa so pokazale, da učinkovito pospešuje procese presnavljanja maščobe.

Nova raziskava ameriške univerze Illinois to nadgrajuje z odkritjem novega mehanizma, s katerim kofein pomaga v boju proti debelosti.

Kofein nedvomno vpliva na presnovo maščob, ali bi lahko pomagal tudi pri nadzoru telesne mase? Foto: Guliver/Getty Images

Čaj mate priljubljen v Južni Ameriki

Raziskava se je sprva usmerila na čaj mate, ki je v Južni Ameriki izjemno priljubljena pijača.

Vsebuje sicer manj kofeina kot običajna skodelica kave, a je močnejši spodbujevalec od večine drugih čajev, ne nazadnje tudi zaradi edinstvene palete drugih bioloških aktivnih snovi, ki jih vsebuje.

Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, ali so blagodejni učinki čaja mate v boju proti debelosti povezani s kofeinom ali s kakšno od drugih snovi v tej pijači.

Čaj mate je zelo priljubljena pijača v Južni Ameriki. Foto: Getty Images

Kofein upočasnjuje nabiranje maščob iz nezdrave prehrane

Raziskovalci so podganam pripravili dieto, bogato s sladkorjem in maščobami, ter jo dopolnili s kofeinskimi nadomestki v obliki čaja mate, kave ali sintetičnih spojin.

Raziskovalci so laboratorijske podgane izpostavili (neprimerni) prehrani z visokim deležem sladkorja in maščob, nato so primerjali, kako je naraščala telesna masa tistih, ki so redno prejemale kofeinske pijače, in tistih, ki so namesto tega pile brezkofeinski čaj mate. Foto: Getty Images

Primarne ugotovitve kažejo, da so podgane, ki so zaužile katerokoli obliko kofeina, pridobile bistveno manj teže kot podgane, ki so poleg enake (nezdrave) prehrane zaužile brezkofeinski čaj mate.

Nadaljnje raziskave so to ugotovitev še potrdile, saj se je izkazalo, da kofein, ne glede na to, v kakšni obliki so ga laboratorijske živali zaužile, zmanjšuje nabiranje lipidov v adipocitih (maščobnih celicah) za od 20 do 41 odstotkov.

Raziskava je pokazala, da na presnovo maščob vpliva kofein v čaju mate, ne pa druge biološko aktivne snovi v njem. Foto: Getty Images

Kar deluje na podganah, ne deluje nujno na ljudeh

Raziskava je še pokazala, da je kofein zaviral delovanje več genov, ki sodelujejo pri presnovi lipidov, ter s tem (deloma) odtehtal negativne učinke nezdrave prehrane s prevelikim deležem maščob in sladkorja na telesno sestavo.

Toda kljub spodbudnim rezultatom na laboratorijskih živalih dozdajšnje raziskave o učinkih kofeina na dietne strategije pri ljudeh dajejo mešane rezultate. Lanska študija je omajala sloves kofeina kot učinkovitega pripomočka pri manjšanju telesne teže, češ da kratkoročne, sicer pozitivne učinke kofeina pri zatiranju apetita izniči povečan vnos kalorij v drugih delih dneva.

Raziskavo je vodila direktorica oddelka za prehransko znanost univerze Illinois Elvira Gonzalez de Mejia (v sredini), med sodelujočimi pa sta bila tudi profesor prehranskih znanosti Manabu T. Nakamura (levo) in profesor znanosti o laboratorijskih živalih Jan E. Novakofski (desno). Foto: University of Illinois

Kljub različnim in neredko tudi nasprotujočim si rezultatom glede učinkov kofeina pri vsakdanjih prizadevanjih proti debelosti znanstveniki verjamejo, da njihove ugotovitve nakazujejo potencial kofeina pri uravnavanju telesne mase, čeprav tega očitno še ne razumemo povsem.

Rezultate raziskave so objavili v znanstveni reviji The Journal of Functional Foods.