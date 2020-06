Od zdaj lahko zavarovanja sklepate kar na daljavo

Zavarovalnica Triglav je skupaj s Telekomom Slovenije uvedla možnost oddaljenega digitalnega podpisa in storitev videoidentifikacije na daljavo, kar so zavarovanci v obdobju epidemije covid-19, ko se je poslovanje preselilo v digitalno okolje, dobro sprejeli. Tako lahko s pomočjo videoidentifikacije uporabniki pri Zavarovalnici Triglav sklepajo zavarovanja tudi na daljavo, ob tem pa upravljajo svoje storitve prek digitalne poslovalnice i.triglav

Do uporabnikov prijazen sistem videoidentifikacije omogoča hitro, varno in udobno identifikacijo na daljavo, ki je skladna z zakonskimi določili. Na ta način zavarovanci pridobijo elektronsko identiteto za opravljanje storitev v digitalnem okolju Zavarovalnice Triglav. Ta jim na tej podlagi omogoča uporabo elektronskega podpisa, s katerim potrjujejo različne poslovne transakcije na daljavo, na primer podpis pogodbe, plačilo računa ali spremembo zavarovanja.

"V Telekomu Slovenije videoidentifikacijo izvajamo skladno z vsemi predpisi prek klicnega centra, ki smo ga zasnovali posebej za ta namen. Po uspešno opravljenem postopku, ki traja le nekaj minut, si posameznik ustvari e-identiteto, s katero lahko nato opravlja različne poslovne transakcije na daljavo, na primer elektronsko podpisuje dokumente – hitro in preprosto, z enim samim klikom," prednosti videoidentifikacije poudarja Primož Kučič, direktor poslovnega trga v Telekomu Slovenije.

Obstoječi in potencialni zavarovanci lahko po pridobitvi elektronske identitete pri Zavarovalnici Triglav na daljavo sklepajo zavarovanja in izvajajo storitve v digitalni poslovalnici i.triglav, ki jim je na ta način dosegljiva prek kateregakoli digitalnega kanala in naprave (računalnika, tablice ali mobilnega telefona).

Telekom Slovenije rešitve za upravljanje digitalnih transakcij, ki podjetjem omogočajo videoidentifikacijo strank in elektronski podpis na daljavo, zagotavlja v sodelovanju z družbama SEETCE in CDE.

Foto: Getty Images

"V Zavarovalnici Triglav s pridom uporabljamo vsekanalni prodajni pristop in strateške rešitve v smeri poslovanja na daljavo, ki so v razmerah epidemije dobile dodaten zagon. Tudi zaradi vzpostavljenega sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja smo se na izredne okoliščine dobro prilagodili in strankam zagotovili učinkovito podporo. Velik del poslovanja smo tako nemoteno opravljali z rešitvami za elektronsko podpisovanje na daljavo, s pošiljanjem dokumentov prek digitalnih kanalov, prek spletnega sklepanja zavarovanj, prek spletne prijave škod in prek naše digitalne poslovalnice i.triglav. Vpeljava storitve videoidentifikacije nam je predvsem omogočila nemoteno poslovanje na daljavo tudi v primerih, ko je pri posameznem poslu potrebna identifikacija osebe – na primer pri sklepanju življenjskih zavarovanj ali pristopu k uporabi digitalne poslovalnice i.triglav. Skozi celoten proces stranko vodi svetovalec, pridobljena elektronska identiteta pa je varno shranjena in dosegljiva zgolj njenemu lastniku. S storitvijo videoidentifikacije smo naredili še korak naprej pri digitalizaciji našega poslovanja in še približali uporabniško prijazne storitve našim zavarovancem," dodaja Zoran Miloševič, direktor službe za inovacije in digitalizacijo poslovanja v Zavarovalnici Triglav.