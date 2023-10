Odpustili bodo ogromno zaposlenih, zamenjal jih je računalnik

ChatGPT je spletni klepetalnik in ena najbolj prepoznavnih implementacij umetnointeligenčnega modela GPT, ki ga razvija podjetje Open AI. Glede na širino tem, o katerih lahko razpravlja, in nabor zahtev, ki jih lahko izpolni ob ustrezno oblikovani prošnji človeškega sogovornika, mu kljub naglemu razvoju tekmecev trenutno najverjetneje še vedno ni para. Na milijone uporabnikov po vsem svetu od konca novembra lani, ko je organizacija Open AI, ki se ukvarja z razvojem zelo naprednih jezikovnih modelov, izdala ChatGPT, namreč še vedno ugotavlja razsežnosti vsega, kar zmore klepetalnik.

ChatGPT je spletni klepetalnik in ena najbolj prepoznavnih implementacij umetnointeligenčnega modela GPT, ki ga razvija podjetje Open AI. Glede na širino tem, o katerih lahko razpravlja, in nabor zahtev, ki jih lahko izpolni ob ustrezno oblikovani prošnji človeškega sogovornika, mu kljub naglemu razvoju tekmecev trenutno najverjetneje še vedno ni para. Na milijone uporabnikov po vsem svetu od konca novembra lani, ko je organizacija Open AI, ki se ukvarja z razvojem zelo naprednih jezikovnih modelov, izdala ChatGPT, namreč še vedno ugotavlja razsežnosti vsega, kar zmore klepetalnik. Foto: Shutterstock

Internetno podjetje Stack Overflow, ki upravlja istoimenski izredno priljubljen spletni portal za pomoč programerjem, bo odpustilo 28 odstotkov oziroma skoraj 150 od 525 zaposlenih. Uradni razlog za to ni povsem znan, vodstvo podjetja je omenjalo pot do dobičkonosnosti, a je v ozadju skoraj zagotovo prisoten tudi drug dejavnik – umetna inteligenca, ki krade stranke portalom, kot je Stack Overflow.

Stack Overflow je najverjetneje najbolj priljubljen vir pomoči za programerje, saj vsebuje tako rekoč neskončno število trikov, nasvetov in rešitev programerskih zagonetk, ki so jih na portal prispevali njegovi uporabniki. Priljubljenost Stack Overflow je skozi leta naraščala, zato so oktobra lani zaposlili ogromno novih sodelavcev in tako rekoč podvojili število zaposlenih.

Portal Stack Overflow je bil ustanovljen leta 2008. Po podatkih internetnega analitičnega portala SimilarWeb je Stack Overflow 309. najpogosteje obiskana spletna stran od vseh, ki obstajajo, in 7. najpogosteje obiskana spletna stran v kategoriji računalništvo in tehnologija. Stack Overflow vsak dan zabeleži več sto milijonov obiskov. Foto: Shutterstock

Čas za kadrovsko širjenje sicer ne bi mogel biti slabši, saj je mesec dni pozneje, novembra 2022, izšel prelomni umetnointeligenčni sogovornik in pomočnik ChatGPT ter povsem spremenil pravila igre. ChatGPT, ki pozna odgovor na tako rekoč vsako vprašanje, zna tudi programirati, in čeprav še zdaleč ni popoln, lahko programerji pravkar ustvarjeno kodo preizkusijo takoj in nato skupaj s ChatGPT poiščejo morebitne popravke ali dodelave.

Stack Overflow, katerega osrednji poslovni model je prav pomoč programerjem pri iskanju rešitev za pisanje programske kode, je s ChatGPT dobil veliko težavo, saj se vse več programerjev zanaša nanj namesto na pogosto tudi zelo zamudno iskanje rešitev za nekatere bolj specifične programerske izzive, pri čemer se je treba pogosto še prebiti skozi razpravo drugih uporabnikov in neuporabne odgovore.

Nekoliko paradoksalno je sicer, da ChatGPT hodi v zelje portalu StackOverflow in prispeva k zmanjševanju novoustvarjene vsebine, hkrati pa je prav Stack Overflow eden od glavnih virov, iz katerih je podatke za svoje znanje o programiranju črpal ChatGPT. Foto: Shutterstock

Direktor podjetja Stack Overflow Prashanth Chandrasekar v ponedeljkovem javnem pismu, v katerem je oznanil, da bo Stack Overflow odpustil 28 odstotkov zaposlenih, od tega večino v marketingu in nekaterih "podpornih" skupinah, osrednjega razloga za kadrovsko krčenje sicer ni navedel, je pa omenil, da je podjetje osredotočeno na dobičkonosnost.

Več tehnoloških portalov je ob tem sicer opozorilo, da je eden od razlogov za odpuščanje v podjetju Stack Overflow skoraj zagotovo ChatGPT (oziroma drugi umetnointeligenčni pomočniki), ki so pravi razcvet doživeli takoj po tem, ko je podjetje podvojilo število zaposlenih. Zdaj tolikšnega povečanja podjetje ne more več upravičiti, zato sledijo odpuščanja.

