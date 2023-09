Od poletne brezskrbnosti do resnega posla: S temi napravami nazaj v službo in šolo

Oglasno sporočilo

Ah, poletje – ti čudoviti meseci na morju, pikniki in sonce, ki boža kožo. Ko zlati žarki usahnejo in se približa jesen, je čas, da prestavimo v višjo prestavo. Ne glede na to, ali ste študent, ki se pripravlja na nov semester, ali poslovnež, ki se vrača v vrvež poslovnega sveta, boste potrebovali pripomočke, ki lahko sledijo dinamičnemu tempu, ki ga prinaša jesen. Predstavljamo vam tri Samsung naprave, ki vam ne bodo le olajšale prehoda v delovno jesen, temveč tudi spremenile vaš pogled na uporabnost pametnih naprav.

Samsung Galaxy Z Flip5: Popolna kombinacija stila in vsebine

Je kompakten, barvit in eleganten. Galaxy Z Flip5 se s svojo edinstveno zasnovo brez težav prilagodi tako sproščenemu vzdušju kot tudi poslovni eleganci. Izbirate lahko med mentol zeleno, grafitno in kremno barvo ter barvo sivke, ki so navdihnjene z naravo in urbanim okoljem, ter najdete tisto, ki najbolj odraža vašo osebnost.

Foto: Samsung

Ujemite svoje trenutke – podnevi in ponoči

FlexCam kamera in funkcija Nightography na prepogljivem telefonu Galaxy Z Flip5 zagotavljata, da ste vedno pripravljeni na popoln (selfi) posnetek ali jasen videoposnetek, od večernih srečanj pri šibki svetlobi do konferenc podnevi. Poleg tega sprednja kamera zagotavlja, da boste na spletnih sestankih prikazani v najboljši možni luči.

Foto: Samsung

Neverjetna zmogljivost

Kakšen smisel ima naprava, če ne zdrži ves dan? Baterija kapacitete 3700 mAh in mobilna platforma Snapdragon® 8 Gen 2 zagotavljata dolgotrajno delovanje in brezhibno večopravilnost – bodisi ko preverjate elektronsko pošto, sledite najbolj svežim novicam bodisi spremljate športne rezultate v živo – ta telefon bo vedno (z)držal korak z vami.

Z drugimi lastnostmi, kot so QWERTY tipkovnica, prepogljiv tečaj, okolju prijazna zasnova in obilne možnosti shranjevanja, postane Galaxy Z Flip5 nepogrešljiv pripomoček za vse, ki cenijo tako dizajn kot funkcionalnost. Poleg tega je tudi priročne oblike; razprt ali zaprt se udobno prilega roki in se z lahkoto pospravi v vsak žep ali majhno torbico.

Samsung Galaxy Z Fold5: Odkrijte svoj potencial

Z 19,6-centimetrskim glavnim zaslonom Galaxy Z Fold5 imate v rokah pravo kinematografsko izkušnjo. Ne glede na to, ali uživate v filmskem maratonu ali igrate mobilne igre, ta naprava ponuja neprekosljivo doživetje.

Foto: Samsung

Natančno delo in zabava

Pisalo S Pen zagotavlja natančnost, ki je brez primerjave. Ali rišete jesensko pokrajino ali preprosto delate službene zapiske, pisalo natančno sledi vašim potegom. To inovativno pisalo ne samo, da ponuja izjemno preciznost, temveč tudi širok spekter funkcij, ki olajšajo delo in povečajo produktivnost. Z možnostjo uporabe različnih barv, debelin črt in funkcijo brisanja omogoča hitro prilagajanje potrebam ter stilom uporabnika.

Osvojite veščino večopravilnosti

Kdo ima v današnjem hitrem svetu čas, da počne samo eno stvar hkrati? Večopravilnost telefona Galaxy Z Fold5 vam omogoča, da imate hkrati odprta tri okna ali aplikacije, zato je nepogrešljivo orodje tako za študente kot za poslovneže.

S svojo prenosljivostjo in velikim zaslonom je ta telefon popoln za tiste, ki želijo uskladiti delo in prosti čas.

Foto: Samsung

Samsung Galaxy Tab S9: Vaš najboljši ustvarjalni partner

Za tiste, ki so navdušeni nad tehniko, igrami ali preprosto radi delo opravijo tudi preko tabličnega računalnika, dinamični zaslon AMOLED 2X pri modelih Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ in Galaxy Tab S9 Ultra obljublja vizualne užitke, ki vas bodo očarali.

Moč pisala

Se spomnite tistih dni, ko ste si v razredu ali na sestankih hitro zapisovali opombe, kasneje pa založili listek ali ga izgubili? S pisalom S Pen boste imeli občutek, da pišete na papir, hkrati pa so vaši zapiski varno shranjeni in hitro dostopni. S Pen pisalo odpira povsem novo poglavje v digitalnem pisanju, saj ponuja izboljšano občutljivost, hkrati pa se ponaša s stopnjo zaščite IP68. Zasnovano je tako, da se popolnoma zlije z izkušnjo pisanja na tradicionalnem papirju, omogoča pa tudi uporabo v iskalnih vrsticah, brskalnikih in trgovinah z aplikacijami. To ni le pisalo, je orodje za ustvarjanje, ki odpira vrata ustvarjalnosti na povsem nov način.

Ostanite napolnjeni in pripravljeni

Vas iskanje polnilcev in prostih vtičnic za polnjenje spravlja ob živce? Brez skrbi. Tablični računalniki Galaxy Tab S9 serije se ponašajo z dolgo življenjsko dobo baterije in zagotavljajo, da ste vedno pripravljeni na zabavo in delo brez iskanja polnilca ali proste vtičnice.

Z zmogljivostjo baterije, ki znaša 8160 mAh za Galaxy Tab S9, 9800 mAh za Galaxy Tab S9+ in impresivnih 10880 mAh za Galaxy Tab S9 Ultra, so te tablice pripravljene tudi na izzive zahtevnih uporabnikov. Ne glede na to, ali gre za intenzivno delo, razvedrilo ali ustvarjanje, vam bodo Galaxy Tab S9 tablični računalniki zagotovili zadostno energijo, da boste ostali produktivni in povezani ves čas.

Druge izjemne lastnosti tablic serije Galaxy Tab S9 vključujejo funkcijo Vision Booster za jasen pogled na prostem, veliko prostora za shranjevanje in dodatke, ki povečujejo njihovo učinkovitost.

Sinhronizirano za uspeh

Čeprav vsaka naprava deluje samostojno, Galaxy Z Flip5, Z Fold5 in Tab S9 skupaj tvorijo sinergijo, ki zagotavlja, da ste vedno povezani, hitro v toku informacij in pripravljeni na izzive. Naprave se med seboj odlično dopolnjujejo, od izmenjave podatkov in sledenja vašemu zdravju do sodelovanja pri projektih, in zagotavljajo, da boste ob prehodu iz poletja v poslovno jesen najbolje opremljeni.

Brezhiben prehod

V dinamičnem svetu, kjer se tehnologija in potrebe ljudi hitro spreminjajo, je prava izbira naprav ključnega pomena. Pametne naprave Samsung vam lahko pomagajo, da ste korak pred ostalimi, namesto da bi se ukvarjali z iskanjem rešitev na hitro spreminjajočem se tehnološkem prizorišču. Vstopite v jesen popolnoma opremljeni. Ne glede na to ali gre za delo, študij ali samo spremljanje najbolj svežih novic in športnih dogodkov, so Samsung naprave vaši zanesljivi partnerji na vaši poti.

Foto: Samsung

Z novim telefonom in tablico do štirih brezplačnih mesecev YouTube Premium! Ob nakupu in aktivaciji Galaxy Z Flip5 ali Galaxy Z Fold5 in Galaxy Tab S9, S9+ ali S9 Ultra lahko izkoristite edinstveno priložnost – štirimesečni brezplačni preizkus naročnine YouTube Premium. Gre za izjemno priložnost, da brezplačno dostopate do ekskluzivnih vsebin na YouTubu brez nepotrebnih oglasov, kar občutno izboljša uporabniško izkušnjo in omogoča raziskovanje raznolikega sveta vsebin – od zabavnih do izobraževalnih.



Odlična ponudba pa vas čaka tudi pri storitvi One Drive. Naj vas ne skrbi, da vam bo zmanjkalo prostora za shranjevanje fotografij in videoposnetkov. Če ste ponosni lastnik Galaxy Z Flip5 ali Galaxy Z Fold5, sinhronizirajte svojo Galerijo s storitvijo OneDrive in unovčite kar 6 mesecev brezplačnega dostopa do 100 GB prostora za shranjevanje v oblaku s paketom Microsoft 365 Basic OneDrive. To je odlična priložnost, da svoje datoteke, fotografije in dokumente varno hranite v oblaku ter jih imate vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.





