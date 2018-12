Od nas lahko že prihodnje leto pričakujete upogljive telefone #intervju

Z njim smo se srečali v Ljubljani, ko je sodeloval pri odprtju prvega Samsung centra v Sloveniji.

Hojuna Hwanga so decembra 2017 imenovali za predsednika poslovne enote Samsung Electronics Adriatic, ki poleg Slovenije vključuje še sedem držav jadranske regije. Vodi skupino 146 zaposlenih v naši regiji, ki jo Samsung vidi kot eno izmed tistih z najhitrejšem razvojem njihovega poslovanja.



Vodstvu Samsung Electronics v prodajni in tržni skupini se je pridružil pred skoraj 22 leti, od takrat ga je poklicna pot do Zagreba, kjer ima zdaj svojo pisarno, vodila prek Severne in Južne Amerike, Evrope in Skupnosti neodvisnih držav, kjer je bil prav tako odgovoren za poslovanje. Med letoma 2007 in 2012 je deloval kot poslovni vodja za osrednjo Azijo na potrošniškem poslovnem področju s sedežem v Kazahstanu, kjer je pomagal pri povečevanju vrednosti blagovne znamke Samsung Electronics s predstavitvijo serije inovativnih izdelkov v regiji.



Preden se je pridružil ekipi jadranske regije Samsunga, je Hojun Hwang delal poldrugo leto v Veliki Britaniji kot direktor prodaje in trženja digitalnih naprav, kjer je bil odgovoren za vpeljavo strategije za prodajo in trženje digitalnih naprav v Evropi.

Na čelo jadranske regije, kjer je tudi Slovenija, prišli pred enim letom, in sicer iz Londona – kako se naša regija razlikuje od Združenega kraljestva?

Predvsem po kompleksnosti, kajti jadranska regija ni samo Slovenija ali samo Hrvaška, kjer je moja pisarna. Temu primerno je v različnih državah regije velika razlika pri prodaji naprav iz najvišjega ali vstopnega razreda. Medtem ko na primer v Albaniji ali Bosni in Hercegovini številni iščejo vstopne modele, je v Sloveniji kot najnaprednejši državi regije največ zanimanja za pametne telefone najvišjega razreda. Ugotovil sem še, da uporabniki jadranske regije iščejo veliko podatkov prek interneta, veliko več kot na primer v Španiji in skoraj primerljivo toliko kot v Nemčiji, kar je čudovit rezultat.

Kako te ugotovitve vplivajo na Samsungov tržni pristop?

Okrepili bomo svoje naložbe v spletno prisotnost in poslovanje. Še intenzivneje se bomo posvečali razumevanju uporabnikov v posameznih državah. Še ena pomembna razlika v primerjavi z Združenim kraljestvom je, da v jadranski regiji naš tekmec Apple ni tako močno prisoten. Samsung ima v vseh državah jadranske regije bistveno višji tržni delež.

Tudi sami ste omenili, da so države jadranske regije po marsičem različne. Ali imate potem lahko skupno strategijo za vso regijo?

Pravzaprav jo lahko imamo na področju premijskih naprav, kajti prav v vseh državah regije je zanimanje zanje. To nas zavezuje k temu, da še naprej intenzivno raziskujemo in razvijamo ter prvi predstavljamo tehnološke zanimivosti – že prihodnje leto lahko od Samsunga pričakujete upogljive telefone.

Številni pa morda pa ne želijo – ali ne morejo – odšteti toliko denarja, kolikor je cena premijskih naprav …

Seveda, pri izbiri telefona so pomembna pričakovanja, ki se razlikujejo po profilu uporabnika, prav tako pa je pri izbiri mobilnega telefona pomembna tudi finančna zmožnost, a uporabniki si ob tem vendarle želijo največ najnovejše in najboljše tehnologije.

Dejali ste, da so v Sloveniji najuspešnejši premijski modeli …

Slovenija ima dva milijona prebivalcev, kar je v primerjavi s Hrvaško ali Srbijo precej manj, a vendarle v Sloveniji zaznavamo sorazmerno bistveno višje zanimanje za premijske modele, kot je Note 9. Tudi serija S9 je bila zelo uspešna, a je Note 9 nedvomno trenutno naš najbolj prodajani telefon v Sloveniji, kjer smo že priča velikemu zanimanju za naslednjo generacijo Samsungovih premijskih pametnih telefonov.

Kateri Samsungovi pametni telefoni so najuspešnejši v drugih državah jadranske regije?

Lahko rečem, da je tudi serija S9 uspešna v vseh državah regije, ker pa imamo v mislih tudi tiste, ki iščejo telefone srednjega razreda, smo predstavili A7, ki je velika uspešnica predvsem v državah, kjer si težje privoščijo S9 ali Note 9. Hrvaška je po zanimanju za premijske modele zelo podobna Sloveniji, zato se v teh dveh državah toliko bolj usmerjamo na premijske modele.

Kakšni so Samsungovi tržni deleži v Sloveniji in preostalih državah jadranske regije?

V Sloveniji smo na prvem mestu tako po številu prodanih enot kot tudi po prihodkih. Pravzaprav je Samsung po uradnih neodvisnih podatkih o tržnih raziskavah prvi v vseh državah jadranske regije tako po tržnem deležu glede prodanih enot kot tudi prihodkov.

Kako po enem letu svojega dela v jadranski regiji vidite pričakovanja slovenskih uporabnikov mobilnih telefonov?

Poleg že omenjenega zanimanja za premijske telefone opažamo skupino uporabnikov, ki za čim nižjo ceno želijo dobiti najmanj tisto, kar jim še sprejemljivo. Tiste, ki iščejo vrednost za svoj denar, tudi takrat, ko jih denar ne omejuje. Verjamemo, da so mladi odrasli med 19. in 29. letom starosti, recimo jim milenijci, tisti, ki so za nas najpomembnejša ciljna skupina za naša prizadevanja, temu primerno usmerjamo svojo tržno strategijo. Tudi zato, ker prav ta skupina uporabnikov intenzivno širi dober glas.

V premijskem razredu Samsungovih pametnih telefonov sta seriji S in Note. Komu bi priporočali serijo S, komu pa Note?

Jaz sem veliki ljubitelj serije Note. Nekaterim se morda zdi velik, a mene to niti najmanj ne moti. Menim, da so ciljni uporabniki telefonov Note poslovneži ter ženske in moški, ki želijo izraziti svojo ustvarjalnost. Note 9 omogoča to izražanje na načine, ki jih drugi telefoni nimajo in za katere številni sprva niti ne vedo.

Kaj so potem komparativne prednosti serije S?

Serija S je za tiste, ki iščejo največ napredne tehnologije in odlične funkcije kamere. Morda je včasih težko potegniti ločnico, a verjamem, da bo naslednji S10 zelo navdušujoč. Pravzaprav je glavna razlika med serijama S in Note pisalo S Pen v seriji Note.

Kaj pa bo na prihajajočih pametnih telefonih tisto, kar bo uporabnike v bližnji prihodnosti najbolj navduševalo?

Funkcije kamere so tiste, ki uporabnike najbolj navdušujejo, a so prav na tem področju razlike med proizvajalci vedno manjše. Samsung bo zato kmalu ponudil upogljivi pametni telefon – pred nekaj tedni sem si ogledal prototip in sem osupnil …

Koliko pa bomo uporabniki še čakali na upogljivi telefon?

Menim, da bomo že konec februarja na dogodku Mobile World Congress v Barceloni javnosti lahko pokazali, kakšen bi lahko bil Samsungov upogljivi pametni telefon. To bi bila prva tovrstna predstavitev za javnost.

To bo polno delujoč prototip?

Seveda, vendar nadaljnjih podrobnosti ne morem razkriti. Lahko le povem, da je to, kar načrtujemo za prihodnje leto, več, kot si lahko predstavljamo.

Toda uporabniki si vedno močno želimo čim močnejši akumulator (baterijo). Več funkcij ko ima pametni telefon, več energije zanje potrebujemo. Kakšen je napredek na tem področju?

Že v pametnem telefonu Note 9 imamo posebne funkcije, kot je na primer vodno hlajenje, ki podaljšujejo trajanje akumulatorja. Zavedamo se, da je to ključna zahteva in da uporabniki ne želijo stresa, ali bo akumulator zdržal ali ne. Zato je tudi vzdržljivost akumulatorja zelo pomembna pri našem razvoju. Pravzaprav je vrhunska prioriteta.

Samsung je v javnosti najbolj znan po svojih pametnih telefonih. Včasih dobimo občutek, da vseh preostalih Samsungovih izdelkov niti ne tržite tako intenzivno. Zakaj?

Ravno zato razvijamo koncept Samsungovega pametnega doma in ga širimo na pametne stvari (Smart Things). Na tem področju smo še največ naredili v ZDA, Nemčiji in Združenem kraljestvu (Velike Britanije in Severne Irske, op. a.). A tudi sicer menimo, da smo s svojimi televizorji znani v številnih državah in da smo tudi z njimi na vrhu po tržnih deležih …

Tudi v Sloveniji?

V Sloveniji smo s televizorji sicer na drugem mestu po tržnem deležu, a smo drugod v regiji po neodvisnih meritvah tudi s televizorji prvi.

Kaj pa gospodinjski aparati?

So države v svetu, kjer smo tudi s svojimi gospodinjskimi aparati prvi po tržnem deležu, a bistvo je, da naš tržni nastop in prizadevanja določa in usmerja ekonomija obsega. Kljub temu pa boste prihodnje leto tudi v Sloveniji začutili naša okrepljena prizadevanja za večjo prepoznavnost blagovne znamke pri televizorjih in gospodinjskih aparatih.

Kdo je za Samsung največji tekmec?

Na področju mobilne telefonije, predvsem v premijskem delu, Apple s svojimi naprednimi tehnologijami. Huawei zelo hitro dohiteva in se močno usmerja na evropski trg, ker ne more vstopiti na ameriškega. S tem, kar nas kopirajo, postajajo tudi oni konkurenčna grožnja, zato je naša naloga poudariti lastne prednosti in razlike. Na področju televizorjev je to vsekakor Sony – bili so že skoraj mrtvi, a so si zdaj opomogli. Na področju gospodinjskih aparatov je to zagotovo Bosch.

Pravite, da boste poudarili razlike v primerjavi s tekmeci – kako boste to dosegli?

Maloprodajno trženje, kako komuniciramo s končnimi uporabniki, je zelo pomembno in temu bomo namenjali več sredstev, kar boste videli že prihodnje leto. Uporabniki morajo doživeti naše izdelke že v trgovini. Več bomo oglaševali in tako okrepili prisotnost svoje blagovne znamke. To ne bo poceni, a vemo, da je pomembno in naši dobri rezultati nam bodo to omogočili. Prav tako je pomembno zajeti premijske uporabnike.

Kdaj lahko pričakujemo mobilna omrežja pete generacije (5G)?

Južna Koreja je prva država s komercialnim mobilnim omrežjem pete generacije (5G). Morda se to s tržnega vidika zdi pozno , a v Evropi pričakujemo val 5G v prihodnjem letu. Takrat bomo imeli tudi svoj mobilni telefon za ta omrežja – najprej v Južni Koreji, v drugi polovici prihodnjega leta pa tudi v Evropi ali vsaj v nekaterih državah. Mobilne operaterje zelo zanima 5G, ker jim omogoča zaokrožiti svojo celovito ponudbo, zato verjamem, da bo do leta 2020 5G postal realnost. To sicer ne bo povsod preprosto, ker ponekod še niso pognali niti četrte generacije, a je ravno zato 5G priložnost in izziv tako za nas kot za mobilne operaterje.

Katere koristi pa bo peta generacija mobilnih komunikacij prinesla nam, uporabnikom?

Kot prvo – hitrost. Hitrost in gibanje. Na olimpijskih igrah v Južni Koreji smo s Samsungovim 5G pokazali veliko tega, kaj vse je mogoče, ko je latenca omrežja majhna. Uporabniška izkušnja in doživetje sta dobila povsem nove razsežnosti. Hitrost res lahko spremeni vse!