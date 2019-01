Od igranja iger do uspešnega visokotehnološkega podjetja

Oglasno sporočilo

Mateja Vengusta so od nekdaj zanimale nove tehnologije, navdihovale drzne ideje in računalniške igre, zato je zbral ekipo, s katero je zasnoval platformo navidezne resničnosti. Kmalu je ugotovil, da lahko platformo uporabijo tudi za pomembnejše zadeve. Nastalo je zagonsko podjetje Nervtech, ki je s svojimi projekti za boljšo varnost v prometu prepričalo tudi stroge ocenjevalce raziskovalnega programa EU Obzorje 2020.

"Tudi iz hobija, kot je igranje iger, ki na prvi pogled lahko velja za neproduktivno, je mogoče ustvariti visokotehnološko podjetje, pripomoči k večji varnosti v prometu in prispevati k razvoju avtonomnih vozil." Matej, ste ustanovitelj in direktor visokotehnološkega podjetja Nervtech, kjer razvijate simulator za testiranje voznikov v okolju navidezne resničnosti. Lahko natančneje poveste, kako deluje?

Simulator izmeri, kako bi se voznik odzval v nevarni prometni situaciji. Prometni scenarij in vožnja se prilagodita želji naročnika ter prometnim predpisom. Pri tem opazujemo uspešnost vožnje in merimo biometrične podatke, ki povedo, kako se človek počuti in kako stresna je tovrstna situacija zanj. Vsak želi vedeti, ali vozi varno, kaj mora izboljšati in kakšne so njegove vozniške sposobnosti v primerjavi z njegovimi družinskimi člani, prijatelji ali povprečnim voznikom.

Ste tovrstna testiranja opravljali le med slovenskimi vozniki?

Testiranje smo izvajali tudi drugod po EU, udeleženci pa so ga sprejeli zelo pozitivno. Preizkusi ga namreč lahko vsak, ki se udeleži sejmov, konferenc in dogodkov, povezanih z avtomobilizmom, varno vožnjo ali na splošno z naprednimi in novimi tehnologijami. Simulator kot pripomoček pri delavnicah in usposabljanjih najemajo tudi podjetja, ki se ukvarjajo s transportom ali načrtovanjem gradnje cest in cestnoprometnih ureditev.

Od kod je prišla ideja o ustanovitvi lastnega podjetja?

Vse se je razvilo iz mojega hobija. Sem velik ljubitelj računalniških iger in hitrih avtomobilov. Tisto, kar je bilo pred desetimi leti na trgu cenovno dostopno, ni zadovoljilo mojih želja in pričakovanj. Z ekipo smo začeli razvijati platformo z visoko realističnim okoljem v kompaktnem simulatorju. Kmalu smo ugotovili, da jo lahko uporabljamo še za ozaveščanje širše javnosti, kako se pravilno odzvati v nevarnih prometnih situacijah. Tako je nastala ideja o evalvaciji in treningu voznikov na simulatorju.

Med mladimi v EU je priljubljen program izmenjav Erasmus. Ste se ga udeležili?

Pravzaprav ne, sem pa veliko potoval po EU in tudi zunaj njenih meja. S spoznavanjem različnih držav in drugačnih kultur sem dobil veliko izkušenj, ki mi še danes pomagajo pri vodenju podjetja. Ugotovil sem, na primer, da je kultura vožnje na Balkanu v primerjavi z Zahodno Evropo, Indijo ali ZDA popolnoma drugačna.

Nervtech je prepoznala tudi EU. Na kakšen način poteka vaše sodelovanje?

Ob ustanovitvi nam je EU omogočila finančna sredstva za zagon, Evropska komisija pa je naš projekt Immerdrive že dvakrat nagradila s pečatom odličnosti, na kar smo zelo ponosni. S svojimi projekti smo prepričali tudi ocenjevalce razpisnih vlog v okviru raziskovalnega programa Obzorje 2020, kjer vlada izjemna konkurenca. Sodelovali bomo na področju izboljšanja varnosti v cestnem prometu in med drugim tudi pomagali pri razvoju avtonomnih vozil.

Varnost v cestnem prometu se je v zadnjih letih znotraj EU nekoliko izboljšala, toda število smrtnih žrtev in poškodovancev je še vedno previsoko. Katere cilje na področju cestnega prometa zasledujete v Nervtechu?

Glavni cilj je zmanjšati število smrtnih žrtev v vseh državah EU in zunaj njenih meja, ki so posledica prometnih nesreč. Prometne nesreče so namreč med najpogostejšimi vzroki za smrt mladih med 15. in 29. letom starosti, pri čemer jih veliko utrpi resne poškodbe z dolgotrajnimi posledicami. Devetdeset odstotkov nesreč povzroča nepravilno vedenje voznikov, kot so hitrost, različne motnje, vpliv alkohola ali drugih snovi itd. Dolgoročni cilj pa je prispevati k razvoju avtonomnih vozil z dodajanjem človeškega odločanja oziroma funkcije human-decision-making. Z ekipo bomo vztrajali, dokler na tem področju ne dosežemo pomembne spremembe.

Kakšen je vaš nasvet mladim podjetnikom, ki so na začetku poti?

Nervtech je danes velik del mojega življenja. Ne vidim ga kot službe, ampak kot način življenja. V tem, kar počnem, uživam in verjamem v uspeh. Če ste vztrajni, bo uspelo tudi vam. Pomembno je le, da imaš rad to, kar počneš. Tudi iz hobija, kot je igranje iger, ki na prvi pogled lahko velja za neproduktivno, je mogoče ustvariti visokotehnološko podjetje, pripomoči k večji varnosti v prometu in prispevati k razvoju avtonomnih vozil.