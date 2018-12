Obvezen priklop za vse oboževalce največjih virtuozov

Ne glede na to, ali so ljubitelji nogometa, košarke, tenisa ali smučanja, imajo vsi športni navdušenci nekaj skupnega: prenose svojih najljubših tekem je treba spremljati v slogu.

Vsak športni dogodek pred televizijske zaslone privabi na tisoče gledalcev, ki zahtevajo le dve stvari: da njihov najljubši klub zmaga in da prenos tekme poteka na vrhunski ravni. Vsi si želimo biti na tekmi, a nimamo te priložnosti, zato je vse, kar nam ostane, televizijski zaslon in skupina prijateljev, s katerimi delimo veselje in solze.

Mega športni prenosi

Kako bo tekma potekala, je odvisno predvsem od pripravljenosti igralcev, nepopustljivosti trenerjev, organizatorjev tekme in mogoče še vremenskih razmer. Glede tega mi kot gledalci skoraj ne moremo storiti ničesar. Lahko le spremljamo in strastno navijamo.

Veliko več besede imamo pri tem, kako bomo tekmo spremljali. Na tem področju nam res ni treba sprejemati nikakršnih kompromisov. Zahtevajmo samo vrhunsko kakovost, ki jo s prenosi v HD-ločljivosti zagotavlja programska shema Mega HD Telekoma Slovenije.

Ključna za šport je visoka ločljivost

Foto: Grega Valančič/Sportida

'Programska shema Mega HD pri Telekomu Slovenije vključuje tri programe Šport TV, tako v SD- kot v HD-ločljivosti, in sicer z ogledom nazaj za sedem dni. Programa Šport TV 1 in Šport TV 1 HD pa sta že vključena v standardno programsko shemo.

Visoka ločljivost, ki odlikuje programe v ponudbi Telekoma Slovenije, je ključna pri spremljanju športnih prenosov. Pri športnih tekmah je pomemben vsak detajl in dober prenos nam lahko omogoči, da se počutimo, kot da smo prisotni na sami tekmi.

Množica okrog nas kar valovi v podpori svojim junakom, žvižg sodnika nam zareže v uho in stik žoge z nogometaševo nogo se nam lahko za vedno vtisne v spomin. Kot bi bili tam, sredi štadiona pod žgočimi reflektorji.

Šport na vsakem koraku Spremljajte programe Šport TV: Šport TV 1, Šport TV 2 in Šport TV 3 ter SportKlub v HD-ločljivosti. Naročniki Telekoma Slovenije jih lahko gledajo tudi prek aplikacije TViN na telefonu, tablici ali na računalniku, v tem primeru brez možnosti HD-ločljivosti, vendar vseeno povsod z nami.

Vsi prenosi prve lige tudi v videoteki

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Brez dvoma je občasno treba kakšno tekmo pogledati tudi dvakrat ali izjemoma z zamikom.

V tem primeru nam lahko pride prav ekskluzivna videoteka z vsemi prenosi nogometnih tekem prve slovenske lige oziroma Prve lige Telekom Slovenije. In to v HD-ločljivosti.

Športne prenose je mogoče najti preprosto z iskalnikom po TV-vsebinah ali pa jih izberemo s preglednega seznama športnih vsebin.

Ronaldo na Šport TV

Foto: Reuters

Šport TV poleg rokometa in hokejskih tekem lige NHL predvaja predvsem prenose nogometnih tekem prve italijanske lige, kar pomeni obvezen ogled za vse oboževalce Ronalda.