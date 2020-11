Obetavno eksperimentalno zdravo prepolovi ravni holesterola

Holesterol je pomemben gradnik celic, a so nekatere njegove oblike v presežnih količinah resen in pogost vir zdravstvenih težav.

Fokus svetovne javnosti in stroke je močno usmerjen na epidemijo covid-19, zaradi česar se neredko neupravičeno pozablja na druge zdravstvene težave, ki bremenijo veliko število ljudi.

Ena od teh težav je povišani holesterol, natančneje nizkogostostni lipoprotein (LDL), ki je vzrok in spremljevalec resnih kardiovaskularnih zapletov. Ravno zato LDL poznamo tudi kot slab holesterol. V ZDA ima povišan holesterol približno vsak štirinajsti prebivalec.

Protein, ki uravnava slab holesterol

Trenutno so najučinkovitejša farmakološka obramba pred povečanimi količinami slabega holesterola statini – inhibitorji, ki zavirajo protein PCSK9 v jetrih in absorpcijo holesterola. Ti pa ne učinkujejo pri nekaterih dednih oblikah hiperholesterolemije (povišane ravni holesterola).

Povišane ravni holesterola najpogosteje zdravimo s statini, a pri nekaterih oblikah bolezni ne učinkujejo, ker je telo na te odporno.

Eksperimentalno zdravilo evinacumab, ki je pravzaprav povsem človeško protitelo, ne cilja receptorskega gena za LDL temveč napada drugo pot LDL – prek proteina ANGPLT3. Genetske študije so dokazale, da imajo posamezniki s pomanjkanjem ali odsotnostjo tega proteina trajno nizke ravni LDL in tudi zelo redko razvijejo kakšne bolezni kardiovaskularnega sistema.

Postopki za odobritev že potekajo

Zelo spodbudne rezultate so dobili tako pri tistih, ki so eksperimentalno zdravilo prejeli podkožno, kot pri tistih, ki so ga prejeli intravenozno. Po 16 tednih je bilo največje zmanjšanje, kar 56-odstotnih točk, pri tistih, ki so tedensko prejemali 450 miligramov tik pod kožo.

Znanstveniki upajo, da bo evinacumab prejel potrebne odobritve, postopki v ZDA in Evropski uniji že potekajo, saj bo to velika pomoč pri uravnavanju slabega holesterola, enega od večjih in bolj razširjenih sovražnikov zdravja.

"Nova prelomna znanost"

Dozdajšnji preizkusi so pokazali, da velika večina bolnikov dobro prenaša novo eksperimentalno zdravilo. Dva od 272 sodelujočih sta imela manjše težave, ki so izginile, ko so prenehali s terapijo in nadaljevali z drugo, dva pa sta v času študije umrla, vendar njuni smrti povezujejo z drugimi obstoječimi težavami.

O študiji, pri kateri so pod vodstvom znanstvenikov iz univerzitetnih bolnišnic Mount Sinai iz New Yorka sodelovali tudi znanstveniki iz drugih delov ZDA ter Avstrije, Južnoafriške republike, Kanade in Nizozemske, so poročali v znanstveni reviji New England Journal of Medicine.

Študijo je sofinancirala farmacevtska družba Regeneron, o njej pa so poročali tudi v sekciji "nove prelomne znanosti" na znanstvenem srečanju ameriškega združenja za srce (American Heart Association), ki je potekalo 15. novembra.