Novost v Gmailu: opisujejo jo kot največjo stvar po izumu e-pošte

Gmail, najbolj priljubljena e-pošta na svetu, je dobil veliko nadgradnjo, ki bo uporabnikom po določenih vrstah e-poštnih sporočil omogočila brskanje kot po spletnih straneh. To pomeni, da jim Gmaila v mnogo primerih ne bo več treba zapustiti, temveč bodo lahko informacije, za katere bi sicer morali obiskati drugo spletno stran, lahko našli neposredno v prejetem sporočilu.

Novost v Gmailu temelji na Googlovi tehnologiji AMP, kar je okrajšava za Accelerated Mobile Pages oziroma pospešene mobilne strani. Na AMP ste v zadnjih letih zagotovo že naleteli, če po spletu kdaj brskate na pametnem telefonu. AMP številnim spletnim stranem, ki ga uporabljajo, namreč omogoča, da se po tem, ko jih najdemo na Googlu, naložijo hitreje, pravzaprav skoraj instantno.

Novost bo sprva na voljo samo za Gmail na osebnih računalnikih, v prihodnjih mesecih pa prihaja tudi na pametne telefone. Foto: Google

Pošiljatelji e-pošte, ki se bodo svoja sporočila odločili nadgraditi z AMP, bodo uporabnikom omogočili podobno hiter dostop informacij neposredno v e-pošti. Google takšnemu pristopu do interakcije s sporočili pravi dinamična e-pošta.

Ko bo uporabnik prejel sporočilo turističnega velikana Booking.com, ki se je projektu pridružil med prvimi, bo lahko kar v Gmailu preveril še druge nastanitvene možnosti na lokaciji, ki ga zanima, na primer.

Pri Bookingu menijo, da so tako imenovana dinamična e-poštna sporočila kar največja nova stvar po izumu e-pošte. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Podobno velja za sporočila, ki jih pošilja Google oziroma njegove spletne platforme. Uporabnik bo lahko na komentar, ki ga je nekdo pustil pod njegovim videoposnetkom na YouTubu ali pa v deljenem Googlovem dokumentu, ki ga ureja več ljudi, na primer sodelavcev ali sošolcev, odgovoril kar v prejetem sporočilu. To bo videti takole:

Google novo funkcijo Gmaila med uporabnike v teh dneh spušča postopoma, v nekaj tednih pa bo na voljo vsem.

Potrjevanje udeležbe na dogodku ali sestanku neposredno v Gmailu:

Po dveh slabih končno dobra novica o Gmailu

Pretekli teden je, kar zadeva Gmail, sicer minil v znamenju dveh oznanil, ki sta razočarali in užalostili marsikaterega uporabnika.

Google je uporabnike še enkrat spomnil, da konec marca ukinja e-poštni predalnik Inbox. Ko je ta postal na voljo pred štirimi leti in uporabnikom ponudil določene pametne funkcije, ki jih Gmail ni imel, so mnogi napovedali, da bo Inbox sčasoma celo nadomestil Gmail. Zgodilo se je obratno: Google je določene funkcije Inboxa, ki so jih imeli uporabniki najbolj radi, vključil v Gmail.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

S koncem marca Gmail ne bo več podprt tudi v zelo priljubljeni aplikaciji IFTTT, ki uporabnikom pametnih telefonov omogoča ustvarjanje tako imenovanih receptov, zaporedij ukazov, s katerimi več dejanj na pametnem telefonu samodejno strnemo v eno in prihranimo čas.

