Novost na Hrvaškem: morje bodo preletavali takšni stroji

Letala schiebel camcopter S-100 so primerna za dnevne in nočne polete z navpičnim vzletanjem in pristajanjem, ne glede na vremenske pogoje. Doseg letal je do 100 kilometrov, v zraku pa so lahko neprekinjeno do šest ur.

Letala schiebel camcopter S-100 so primerna za dnevne in nočne polete z navpičnim vzletanjem in pristajanjem, ne glede na vremenske pogoje. Doseg letal je do 100 kilometrov, v zraku pa so lahko neprekinjeno do šest ur. Foto: Schiebel

Hrvaška je začela s poskusnim programom brezpilotnega letalskega sistema (RPAS), s katerim namerava nadzirati varnost in čistočo svojega morja. Novi sistem brezpilotnikov vrste schiebel camcopter S-100 so predstavili v petek na letališču na otoku Brač. Letalo, ki je del sistema, je pridobila v sodelovanju z evropsko agencijo za pomorsko varnost.

Hrvaška je med prvimi članicami Evropske unije, ki je uveljavila tako napreden sistem za nadzor, iskanje in reševanje na morju, je ob predstavitvi brezpilotnika dejal državni sekretar na hrvaškem ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo Josip Bilaver. Dodal je, da so izkušnje drugih držav doslej pokazale, da so ti brezpilotniki izjemno uspešni pri opravljanju nalog luških kapitanij in drugih agencij, ki so pristojne za iskalne in reševalne akcije ter druge izredne dogodke na morju.

Brezpilotniki med delovanjem lahko zasledijo ladjo na morju, ki je oddaljena do 57 kilometrov. Z višine 900 metrov višine pa lahko na ladjah zaznajo črko velikosti 30 centimetrov. Tole fotografijo so posneli na hrvaškem otoku Brač. Foto: Schiebel

Multifunkcionalne brezpilotnike lahko uporabljajo tudi za odkrivanje onesnaženja in požarov ter odkrivanje kršiteljev zakonov. Med drugim jih uporabljajo za inšpekcijske preglede pomorskega prometa, saj lahko prek najsodobnejših senzorjev ugotovijo, katero gorivo uporablja posamezna ladja na morju, so izpostavili ob predstavitvi.

Hrvaška je v začetku letošnjega leta zaprosila evropsko agencijo za pomorsko varnost (Emsa) za pomoč pri nadzoru varnosti pomorskega prometa in čistoče morja. Agencija, ki ima ima sedež v Lizboni na Portugalskem, je brezpilotnik za Hrvaško odobrila konec julija. Na položaju izvršne direktorice Emsa je od začetka leta Maja Markovčić Kostelac iz Hrvaške. Foto: Getty Images

Emsa je sistem brezpilotnikov RPAS uveljavila leta 2017 kot pomoč državam članicam EU, kandidatkam za članstvo v EU ter članicam evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), predvsem pri krepitvi zmogljivosti obalnih straž. Operativne izkušnje z brezpilotniki camcopte S-100 avstrijskega proizvajalca Schiebel so že pridobili v Italiji in Španiji ter na Portugalskem, Danskem in Islandiji. Foto: Schiebel

Hrvaška vlada je na zaprtem delu seje prejšnji četrtek sprejela predlog nove organizacije hrvaške obalne straže. Po seji so sporočili, da je dokument zaupne narave. Hrvaška obalna straža je del hrvaške vojaške mornarice. Na spletni strani hrvaškega ministrstva za obrambo so predstavili organizacijo in opremo hrvaške obalne straže. Na razpolago imajo devet različnih vojaških ladij, štiri helikopterje ruske izdelave mi8 mtv-1 ter dva letala pilatus pc-9. Foto: Schiebel