Nove težave Facebooka

Po novem izpadu storitev družbenih omrežij Facebook in Instagram ter aplikacije za klepete Whatsapp se je ameriški Facebook opravičil uporabnikom. "Težavo smo odpravili in vse bi moralo znova delovati normalno," so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili v petek zvečer.

Uporabniki Facebooka, Instagrama in Whatsappa so v petek znova poročali o težavah pri dostopu do storitev. Te so trajale več ur. Šlo je za drugi tovrstni izpad ta teden. Vse omenjene aplikacije so v lasti družbe Facebook.

"Iskreno se opravičujemo vsem, ki v zadnjih urah niso mogli uporabiti naših produktov," so sporočili iz družbe Facebook. Težavo so, kot so zatrdili, že odpravili.

Več kot šesturni izpad storitev Facebooka, Instagrama in Whatsapp v ponedeljek je razgalil odvisnost številnih uporabnikov od platform, ki so v lasti giganta iz Silicijeve doline. Kot so pojasnili takrat, je razlog za motnje tičal v spremembah konfiguracije na računalniški platformi.