Nova IZI-ponudba: mobilna aplikacija in osvežena podoba Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,00 termometer Avtor: Siol.net

Foto: Telekom Slovenije

Blagovna znamka IZI z osveženo podobo, mobilno aplikacijo Moj IZI in novimi paketi IZI Vračilo postaja uporabnikom še prijaznejša ter zanje še enostavnejša in dostopnejša. Z mobilno aplikacijo Moj IZI lahko uporabniki odslej kadarkoli enostavno polnijo svoj IZI-račun ali preverijo dobroimetje, ob tem pa hkrati tudi kadarkoli preklopijo na enega izmed novih paketov. Paket IZI Vračilo prinaša novost v ponudbi predplačniških paketov mobilnih storitev v Sloveniji, saj IZI-uporabnikom neporabljene količine prenosa podatkov konec meseca ne zapadejo, temveč se pretvorijo v dobroimetje na IZI-računu, in sicer tako, da za en cel neporabljeni gigabajt uporabnik na IZI-račun prejme en evro. V IZI-ponudbi ostajajo tudi obstoječi najbolj priljubljeni paketi, z junijem pa podvojene količine mobilnih storitev postajajo del redne ponudbe paketov IZI Mesec.