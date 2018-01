Nov udarec za bitcoin: slavna brata milijarderja ga nočeta več

Stripe, finančno podjetje irskih bratov Collinson, ki sta novembra 2016 pri samo 26 oziroma 28 letih postala milijarderja, bo v prihodnjih treh mesecih odreklo podporo bitcoinu kot veljavnemu plačilnemu sredstvu. To je še en velik pokazatelj, da se bitcoin ni razvijal tako, kot so pričakovali mnogi. Stripe sicer ni edino veliko podjetje, ki bitcoinov ne bo več sprejemalo.

Stripe sta leta 2010 ustanovila irska brata Patrick in John Collinson (na fotografiji). Potencial so v njunem podjetju med drugim videli tudi vlagatelji največjega kova, kot sta Peter Thiel in Elon Musk, ter CapitalG, naložbena veja velikega Googla, zato je zelo hitro doseglo prepoznavnost in pridobilo tudi veliko bazo uporabnikov. Po zadnji veliki zunanji investiciji v Stripe novembra lani sta brata Collinson postala najmlajša milijarderja na svetu, ki sta svoje premoženje ustvarila sama, saj je bila vrednost njunega podjetja ocenjena na več kot osem milijard evrov. | Foto: Stripe.com

Stripe, ponudnik platform za sprejemanje plačil prek interneta, je leta 2014 napovedal, da bo postal prvo večje finančno podjetje, ki bo bitcoin prepoznalo kot veljavno plačilno sredstvo.

Številni podporniki pobud, da bitcoin postane univerzalna valuta, so to novico sprejeli z navdušenjem. Transakcije denarja bi bile z bitcoinom in drugimi kriptovalutami cenejše in hitrejše kot transakcije prek tradicionalnih plačilnih platform, na primer Vise ali Mastercarda. To še danes drži za večino kriptovalut, ne pa tudi za bitcoin.

Kaj so danes največje težave bitcoina

S tem, ko mu je cena v zadnjem letu zrasla do nebes, v nakupovanje in kopičenje valute pa je vpletenih več ljudi kot kadarkoli prej, je občutno zrasla cena transakcije v omrežju bitcoin. Trenutno znaša 5,3 evra, in čeprav je to veliko manj kot pred okrog enim mesecem, ko je presegala 30 evrov, je za količino prenosov denarja, ki jih vsak dan opravijo uporabniki platforme Stripe, to še vedno veliko preveč.

Velika težava je tudi volatilnost bitcoina, saj lahko na njegovo ceno vpliva že najmanjši dejavnik. Ker so transakcije zaradi velikega prometa postale zelo počasne, se lahko vrednost enega bitcoina v dolarjih ali evrih v času, ko nekdo čaka na denar, precej spremeni, to pa je težava za ponudnike plačilnih platform, kot je Stripe.

Cena bitcoina se je v zadnjem času ustalila pri okrog 11 tisoč dolarjev oziroma devet tisoč evrih, zaradi velikega vpliva bitcoina na celoten kriptotrg pa so razmeroma mirne tudi druge bolj znane kriptovalute. Foto: Reuters

Zaradi tega se je vodstvo podjetja Stripe odločilo, da bo do 23. aprila letos postopoma ukinilo sprejemanje plačil v bitcoinih. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, to ne pomeni, da so povsem obupali nad kriptovalutami.

Ravno nasprotno - navdušujejo jih alternativne kriptovalute, kot so ether, litecoin, bitcoin cash in stellar, ki imajo po njihovem mnenju velik potencial, da ohranijo nizke cene in hitrost prenosa transakcij ter v resnici postanejo vsesplošno uporabna plačilna sredstva. Prav stellar pa bi že kmalu lahko postal valuta, ki jo bodo sprejemali tudi uporabniki platforme Stripe, so še zapisali.

Stripe ni edini, ki se je odrekel bitcoinu, kdo bo naslednji?

V začetku decembra je veliko prahu dvignil založnik in razvijalec računalniških iger Valve, pred časom najbolj dobičkonosno podjetje v ZDA glede na število zaposlenih, in oznanil, da v svoji digitalni trgovini z videoigrami ne bo več sprejemal bitcoinov.

Valve je za to odločitev navedel iste razloge kot ta teden Stripe - visoko ceno (takrat je bila še precej višja kot zdaj) in trajanje transakcij bitcoinov. Na fotografiji Steam, platforma za nakupovanje računalniških iger, ki zdaj ne sprejema več bitcoinov, le še evre, dolarje in drug "navaden" denar. Foto: Matic Tomšič

Bitcoin kot plačilno sredstvo za zdaj še sprejemajo velikani z različnih področij, kot so razvijalec programske opreme Microsoft, največji spletni portal za zmenkarije OKCupid, veriga hitre prehrane Subway, veliki spletni prodajalec elektronike Newegg, najbolj priljubljena platforma za ustvarjanje spletnih strani WordPress.

Microsoft je, zanimivo, na tem področju klecnil že večkrat, saj je pred malce več kot dvema tednoma že tretjič prenehal sprejemati plačila v bitcoinih, a je ploščo obrnil v manj kot treh dneh in bitcoin v svojih spletnih trgovinah znova sprejel z odprtimi rokami. Foto: Reuters

