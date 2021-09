Nov način, kako združiti delo in zabavo

Hiter življenjski tempo, ki ga narekuje vsakdan, od nas zahteva dobro organizacijo, da lahko učinkovito opravimo vse delovne obveznosti in imamo hkrati nekaj časa tudi za zabavo. Da bosta delo in zabava na dosegu roke, je poskrbel Xiaomi Pad 5 , vsestranski tablični računalnik, ki je odlično orodje za povečanje storilnosti tako v službi in šoli kot doma, ko potrebujemo oddih in zabavo.

Tablični računalniki so v poslovni in zasebni rabi vse bolj uveljavljeni, s svojo zmogljivostjo pa se zlahka kosajo tudi s prenosnimi računalniki. Xiaomi Pad 5 je odlična rešitev tako za resno delo kot zabavo. Zadnjo si lahko omislite z igranjem iger, ogledom najbolj priljubljenih serij in s poslušanjem glasbe. Xioami Pad 5 namreč ponuja izjemno videodoživetje, saj 11-palčni zaslon oživi vsebino s slikami, ki so mehke, naravnih barv ter polne podrobnosti. Xiaomi Pad 5 pa ni samo prava paša za oči, temveč tudi za ušesa. V sodobnih glasbenih ritmih rad uživa tudi Gregor Čeglaj, ki je navdušil v šovu Sanjski moški. Gregor pravi, da rad uživa v dobri in glasni glasbi, zato je zanj najnovejša tablica Xiaomi pravi zadetek v polno. Pad 5 ima namreč vgrajeno tehnologijo prostorskega zvoka Dolby Atmos, ki pričara neverjetno globok in čist zvok. "Glede na to, da sem veliko na poti in so moje obveznosti povezane z različnimi dogodki, je tablični računalnik moj zvesti spremljevalec. Pomaga mi pri urejanju dnevnih delovnih obveznosti, ob prostih večerih pa ga uporabljam za predvajanje glasbe ali ogled kakšne serije," dodaja Čeglaj.

Xiaomi Pad 5 v dveh barvnih in procesorskih različicah si lahko ogledate na uradni spletni strani www.mi-store.si. Med 24. in 26. septembrom bo na voljo po ekskluzivni znižani ceni, namesto 379 evrov za samo 299 evrov.

Oblika, ki navduši tudi najzahtevnejše estete

Xiaomi Pad 5 eleganco izraža povsod – doma, v šoli ali pisarni. Vrhunska oblika tankega in lahkega ohišja je navdušila tudi Tejo Jugovic, ki jo njeni sledilci na Instagramu poznajo kot @Coolmamacito. Tejin urnik je zelo pester, od skrbi za družino do komunikacije s sledilci in poslovnimi partnerji, ki zahtevajo hitro odzivnost. Zato je za Tejo tablični računalnik, ki zagotavlja številne funkcije za delo in prosti čas, najboljša izbira. "Navdušujeta me tako videz kot funkcionalnost, saj ga lahko enostavno prenašam v torbici. Xiaomi Smart Pen pa poskrbi za hitro izdelovanje zapiskov, posnetkov zaslona ali za preprosto preklapljanje med pisanjem in brisanjem," je povedala Teja Jugovic.

Kjerkoli že ste, tablični računalnik vedno pritegne pozornost. Xiaomi Pad 5 je na voljo v dveh prelepih barvnih različicah, Cosmic Grey in Luminescent Pearl White. Obe poudarjata prefinjeno obliko zadnje kamere, ki sledi zasnovi kamere na mobilnih telefonih Xiaomi 11.

Odklikajte na www.mi-store.si in si zagotovite obvestilo prek e-pošte, da ne pozabite, ko bo Xiaomi Pad 5 med 24. in 26. septembrom na voljo po znižani ceni za samo 299 evrov.