Nike obrnil hrbet Amazonu

Proizvajalec (predvsem športne) obutve in oblačil svojih izdelkov ne bo več neposredno prodajal prek Amazona. Pravijo, da jim je pomemben neposreden stik s kupci, in nadaljujejo svojo strategijo čim močnejše neposredne prodaje.

Dolgo so se upirali, a se je Nike leta 2017 vendarle odločil, da bo poskusno del svoje ponudbe prodajal tudi prek spletne trgovine Amazon. Tisto, kar jih je po dolgoletnem upiranju le prepričalo o poskusnem sodelovanju, je bilo Amazonovo zagotovilo, da bodo dosledneje nadzorovali prodajo ponaredkov in prodajo prek nepooblaščenih kanalov.

A že dve leti pozneje so nenadoma in hipoma sklenili, da tega ne bodo več nadaljevali.

Samo dve leti je Nike del svoje ponudbe prodajal tudi prek spletne trgovina Amazon.

Želijo več kot tretjino prihodkov iz neposredne prodaje

Želijo si namreč okrepiti svojo neposredno prodajo, so tudi tokrat pojasnili ameriški medijski hiši CNBC ter potrdili svoje namere, ki so jih zelo jasno napovedali in o katerih smo poročali že prejšnji mesec.

Neposredna prodaja družbi Nike prinese slabo tretjino letnih prihodkov, ki v skupnem seštevku znašajo 39,1 milijarde ameriških dolarjev (35,5 milijarde evrov), spletna prodaja pa je v zadnjem fiskalnem letu, ki se je končalo konec maja, zrasla kar za 35 odstotkov v primerjavi s fiskalnim letom prej.

Amazon (na fotografiji prvi mož družbe Jeff Bezos) se poskuša uveljaviti tudi kot pomemben igralec v svetu mode, a kot kaže, pri tem niso tako uspešni, kot si želijo. Foto: Reuters

Želijo stalen in popoln nadzor nad svojo znamko

Pri Nikeju, podobno kot pri drugih (močnih) blagovnih znamkah, niso navdušeni nad tem, da bi prodajali pri velikih spletnih trgovcih, temveč vedno več pozornosti namenjajo svojim digitalnim in fizičnim prodajalnam.

Eden od glavnih pomislekov pri sodelovanju z Amazonom in njemu podobnimi je, da pri takšnem sodelovanju nimajo nadzora in vpliva na to, kako se njihova blagovna znamka predstavlja v teh spletnih prodajalnah.

Amazonu košarica, a vrat le niso povsem zaprli

Uradno pa Nike svojo odločitev pojasnjuje s "svojo usmerjenostjo na izboljšano uporabniško izkušnjo prek bolj neposrednih in osebnih odnosov".

Ob tem pa vendarle ne izključujejo možnosti sklepanja "močnih in prepoznavnih partnerstev z drugim prodajalci in platformami z namenom". Ne nazadnje niso povsem prekinili niti sodelovanja z Amazonom, saj spletno mesto Nike ter še nekatere njihove spletne in mobilne aplikacije potekajo na Amazonovih spletnih storitvah.

Amazon se sicer poskuša uveljaviti tudi kot trgovec z modo, v ta namen je ustvaril nekaj svojih modnih znamk in pritegnil nekaj znanih imen iz sveta mode, a tudi ta odločitev družbe Nike kaže, da pri tem niso najbolj uspešni. Gotovo pa jim ni vseeno, ali bodo družbi Nike sledile še druge močne modne znamke.