Nevarnost, ki na nas preži pri delu ob doma

Upravljanje svoje in družinske osebne kibernetske varnosti je lahko pri delu od doma razmeroma preprosto. Ko so različni prenosni računalniki, mobilni telefoni in namizni računalniki pod eno streho, je enostavno ugotoviti, kje je vsaka naprava, kdo jo uporablja in kdaj jo je treba posodobiti.

Ker pa postaja hibridno delo vse bolj razširjeno in ljudje spet pogosteje hodijo v pisarno, je upravljanje naprav vse bolj zapleteno. Nekatere naprave lahko ostanejo v pisarni, druge pa "potujejo" med službo in domom. To lahko oteži omejevanje uporabe naprave na določeno omrežje, težje pa je tudi najti čas, potreben za ohranjanje varnosti.

Izboljšana orodja in prakse

Naraščajoča grožnja kibernetskega kriminala te izzive samo še otežuje: poročilo ESET-a o grožnjah T1 2021 je pokazalo, da je obseg kibernetskih napadov v letu 2021 še vedno izjemno velik, pri čemer se povečujejo grožnje za zaposlene, ki delajo od doma. Ker zaposleni delo na daljavo združujejo z delom v pisarni, grožnje ne bodo kaj kmalu izginile. Dejansko bi nas lahko zaradi več časa, ki ga porabimo na poti in javnih mestih, hibridno delo še bolj izpostavilo morebitnim tveganjem, saj naprave uporabljamo zunaj njihovega predvidenega okolja.

Da bi zagotovili varno migracijo osebnih in službenih naprav med domačim in pisarniškim omrežjem, je treba izboljšati orodja in prakse. Zato je ESET predstavil novo različico svoje potrošniške ponudbe, ki vključuje ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security in ESET Smart Security® Premium.

ESET Internet Security je zmagovalec junijskega testa protivirusne opreme 2021 Zveze potrošnikov Slovenije.

Nadgrajena ponudba izdelkov se ponaša s celo vrsto novih funkcij in izboljšano zaščito za domače uporabnike, vključno z LiveGuardom, ki je integriran v ESET Smart Security® Premium. LiveGuard zagotavlja dodatno proaktivno plast zaščite pred novimi vrstami groženj, ki se pojavljajo na obzorju.

Ker se tudi napadi izsiljevalske programske opreme še naprej razvijajo, je ESET okrepil svojo funkcijo Zaščite pred izsiljevalskimi programi, ki spremlja in ocenjuje aplikacije ter jih tako ščiti pred morebitnimi grožnjami. Zdaj za zaščito vaše naprave ponuja izboljšane tehnike zaznavanja, ki temeljijo na vedenju, prav tako je izboljšan tudi Exploit Blocker, ki tako pokriva več zlonamernih napadov.

Poleg tega je bil ESET NOD32 Antivirus prenesen na ARM64 in je na kanalu beta na voljo brezplačno.

Zaščitite svoje mobilne naprave, da vam ne bo žal

Z novimi tehnologijami se digitalizira vse okoli nas. Če hočemo ali ne, sprejemamo te nove tehnologije in spreminjamo navade. Mobilni telefoni so tako postali središče naše dejavnosti. Prek njih se družimo, kupujemo, plačujemo, izvajamo vsakodnevne obveznosti in hranimo neprecenljive utrinke iz svojega življenja. Vendar le malokdo pomisli, da s tem izpostavlja največ, kar ima – svojo osebnost in vse ključne podatke.

Naši mobilni telefoni so naše denarnice, koledarji in digitalni arhivi. Na njih je lahko vse, od zdravstvenih kartotek do potnih listin in občutljivih finančnih podrobnosti. Ker ima ena vrsta naprav ključno vlogo v naših življenjih, je bistveno, da so sodobne rešitve za kibernetsko varnost združljive z mobilnimi napravami ter da so potrošniki zaščiteni in sposobni upravljati svojo varnost na poti. Z zagotavljanjem čim večje varnosti domačih omrežij lahko zmanjšamo možnost, da bi grožnje, ki se prenašajo doma, negativno vplivale na ključno vlogo, ki jo imajo naše naprave pri delu, in produktivnost.

Vse na enem mestu za vašega "domačega varnostnika"

Glede na raziskave, ki jih je izvedel ESET, v gospodinjstvih pogosto ena sama oseba skrbi za IT-varnost vseh. Temu ustrezno je v središču nadgrajenega nabora izdelkov ESET HOME, platforma za upravljanje, ki uporabnikom omogoča celovit nadzor nad vsemi njihovimi varnostnimi rešitvami ESET. Delo vašega "domačega varnostnika" je zdaj veliko lažje, saj ni potrebe po iskanju statusa posameznih naprav.

ESET HOME uporabnikom omogoča upravljanje vseh naprav Windows in Android na enem mestu. To zagotavlja popolno preglednost trenutnega stanja zaščite različnih naprav v vašem gospodinjstvu, pa tudi statusa vaših licenc, kar vam omogoča dodajanje, upravljanje in skupno rabo licenc z družino in prijatelji. Platforma, ki je dostopna prek spletnega portala in mobilne aplikacije, je zasnovana za uporabnike mobilnih naprav, namenjena pa je upravljanju varnosti na poti.

Zaščita vseh naprav v gospodinjstvu

Ker se številne organizacije vračajo v pisarno, se starši ukvarjajo tudi z otroki, ki se vračajo v šolo, kar lahko podvoji dodatne varnostne izzive. Ko otrok ni doma, je veliko težje spremljati, ali varno uporabljajo svoje naprave. V programu ESET HOME lahko starši zdaj spremljajo spletno dejavnost svojih otrok in s pomočjo Starševskega nadzora na daljavo nadzorujejo čas, ki ga ti preživijo pred zaslonom, s čimer se prepričajo, da niso ogroženi.

Ne glede na to, ali se odpravljate v pisarno, otroke peljete v šolo ali delate na daljavo drugje kot od doma, je več kot verjetno, da boste imeli na poti v rokah svojo napravo. Če napravo izgubite ali pozabite (ali se zgodi nepredstavljivo in vam jo ukradejo), vam jo lahko pomaga najti ESET-ova funkcija Proti kraji. S sledenjem lokacije, nadzorovanjem dejavnosti prenosnika in enosmernim sporočanjem so vaše možnosti, da si povrnete napravo, toliko večje.

Plačujte samozavestno

Spletno nakupovanje je bolj priročno kot kadarkoli prej, nakupi prek spleta pa niso več omejeni na vašo dnevno sobo. Izven dosega varnosti vašega domačega omrežja obstajajo dodatne nevarnosti (kot je nezavarovan Wi-Fi), ki naprave izpostavijo grožnji zlonamernih akterjev, ki "vohljajo" po vaših plačilnih podatkih. Zaščita e-bančništva in prepoznava e-plačil prepoznava zmanjšujeta ta tveganja ter med spletnimi transakcijami varujeta vaše finančne podatke.

Nadgrajena funkcija ponuja možnost privzetega zagona brskalnika v zaščitenem načinu, da vam ni treba posebej razmišljati o svoji spletni varnosti. Zaščita e-bančništva in e-plačil s šifriranjem komunikacije med tipkovnico in brskalnikom pri dostopu do internetnega bančništva ali spletnih denarnic za kriptovalute ščiti pred napadi kibernetskih kriminalcev, ki skušajo vdreti v račune.

Upravljajte vsa svoja gesla

Edinstvena in kompleksna gesla za vsak račun so eno od osrednjih načel dobre kibernetske varnosti, a upravljanje neskončnega seznama prijav lahko povzroča preglavice. Zato je za večjo varnost in enostavnost uporabe Upravitelj gesel popolnoma prenovljen. Ta funkcija brezhibno shranjuje in organizira vaša gesla, hkrati pa lahko ustvari tudi močna gesla za nove račune.

Upravitelj gesel, ki je na voljo kot razširitev brskalnika na napravah Windows in aplikacija na napravah Android ter iOS, uporabnikom omogoča, da spremljajo poverilnice svojih računov, kakor jim najbolj ustreza. Njegove nove funkcije vključujejo podporo za KeePass in Microsoft Authenticator.

Za več informacij o rešitvah ESET kliknite na to povezavo.