Netflix je izkoristil prednost prvega na trgu, a zdaj mu silaki dihajo za ovratnik

Prvi pogled na poslovne številke družbe Netflix gotovo navduši: družba, ki zagotavlja pretočne zabavne vsebine, je v zadnjih treh mesecih dodala skoraj 2,5 milijona novih uporabnikov mesečno in je tako skupno število njihovih uporabnikov po vsem svetu preseglo 150 milijonov.

Netflix ne bo več edini veliki igralec

Netflix je bil prvi, ki je uporabnikom ponudil tovrstne pretočne medijske storitve in je to svojo časovno prednost odlično nadgradil v tržno prednost. Družba sicer obstaja že od leta 1997, a je svoj razmah doživela predvsem v zadnjih letih, ko so komunikacijske omrežne zmogljivosti in odnos uporabnikov dosegli zadostno raven za razmah.

Toda svojo priložnost na tem trgu so zavohali tudi drugi igralci, med njimi tudi takšni, ki imajo pravice za zelo priljubljene vsebine in so vsi po vrsti znane in priznane blagovne znamke. Tako zdaj Netflixovo prevlado načenjajo Disney+, HBO Max in Apple+.

S svojo medijsko platformo Disney+ prihaja tudi Disney, ki ima pravice za številne priljubljene vsebine. Foto: The Walt Disney Company / Disney+

Netflix: "Konkurenca je dobra"

Naslednjih nekaj mesecev bo za Netflix zelo pomembnih, a je vsaj navzven videti, da se močne konkurence ne bojijo. Te dni so svojim naložbenikom pisno sporočili, da je konkurenca dobra, ker bo tako še več uporabnikov mikalo prestopiti z običajne televizije na pretočne vsebine.

Ta prehod opisujejo kot spremembe, ki se zgodijo samo enkrat v vsaki generaciji, in jih primerjajo s prehodom z antenskega sprejema televizijskih sporedov na kabelsko televizijo. "V prvih desetletjih svojega obstoja kabelska omrežja večinoma niso jemala uporabnikov drug drugemu, a so v seštevku odnesli ogromno uporabnikov dotedanjih televizijskih sporedov, ki so prosto oddajali," so zapisali med drugim.

Številke so dobre (čeprav bi naložbeniki želeli boljše), a bodo naslednji meseci za Netflix ob zaostreni konkurenci izjemnega pomena. Foto: Reuters

Lastniki nekaterih velikih uspešnic Netflixa ne potrebujejo več

Pri svojem optimizmu Netflix navzven pozablja povedati (ali namenoma noče izpostaviti), da del svojega uspeha dolguje raznim filmskim uspešnicam in nadaljevankam, katerih avtorske pravice imajo tisti, ki do zdaj niso imeli lastne storitve pretočnega videa.

Tekmeci zdaj jemljejo nazaj svoje vsebine, ki so jih nekoč dali na Netflix samo zato, ker je bil takrat to zanje edini način za to obliko distribucije. Eden od najodmevnejših primerov so Prijatelji, ki so eden največjih uspehov na Netflixu od leta 2015, ko so jih tam začeli ponujati, a se bodo do naslednjega leta popolnoma preselili na HBO-jevo pretočno medijsko platformo.

Svoj uspeh Netflix deloma dolguje tudi uspešnicam, kot so Prijatelji, ki bodo v kratkem zapustile Netflix, saj bodo lastniki pravic zanje imeli svojo medijsko platformo. Foto: Getty Images

Intenzivno v lastne vsebine

Pri Netflixu poskušajo ta neizogibni izpad vsebinskih uspešnic nadomestiti z ustvarjanjem svojih ekskluzivnih vsebin (zato so ustvarili znamko Netflix Original) in nakupom nekaterih drugih že znanih uspešnic.

Pri tem, kot kaže, očitno ne varčujejo: za pravice nadaljevanja serije Seinfeld so tako odšteli neverjetne pol milijarde ameriških dolarjev (slabih 460 milijonov evrov).

V iskanju nadomestnih priljubljenih vsebin

Koliko je ta nakup upravičen, bo pokazal čas, a upamo si (na)povedati, da imajo Prijatelji vendarle boljši doseg in večjo priljubljenost kot Seinfeld.

Pri Netflixu upajo, da jim bo z zelo dragim nakupom pravic za Seinfelda uspelo deloma nadomestiti odhod uspešnic, kot so Prijatelji. Foto: Reuters

Zato pa toliko več poudarka dajejo svojim vsebinam, za kar so letos pripravljeni nameniti okoli 14 milijard evrov. V že omenjenem dopisu naložbenikom so pri Netflixu zapisali, "da konkurenca ima nekaj odličnih originalnih vsebin, a nihče nima tako raznovrstnih, različnih in kakovostnih vsebin iz vsega sveta, kot jih ima Netflix".

Naložbeniki zadržani

Na letošnji podelitvi nagrad emmy so Netflixove originalne vsebine prejele 27 nagrad, Amazonove 15, HBO-jeve pa 34.

Toda naložbeniki niso navdušeni – naložbe v vsebine bodo zahtevale več denarja, za katerega ni jamstva, da se bo povrnil, vsaj ne v nekem razumnem času. Poleg tega je pričakovati, da bo z večanjem števila ponudnikov pretočnih vsebin cena za pravice samo še rasla. Boj bo nedvomno zelo neizprosen.