Katastrofalna napaka pri delu: dobro, da spodaj ni bilo nikogar

Delavci so 380-kilogramski stekleni panel proti vrhu 47-nadstropnega nebotičnika, kar pomeni, da je verjetno visok več kot 150 metrov, dvigovali s posebnim žerjavom.

Tik preden je stekleni panel prispel do vrha nebotičnika, se je nosilni kabel strgal in tovor je zgrmel v globino. Zaradi zračnega upora se je steklo obrnilo in zadelo ob poslopje. Po pločniku ob vznožju nebotičnika, kjer ni nikjer videti morebitnih pregrad za omejitev gibanja ali označb, da na strehi poteka delo in da je hoja v tem območju lahko nevarna, so nato z velikim truščem deževali deli stekla.

Oglejte si celoten videoposnetek:

Razen materialne škode zaradi razbitega stekla se je vse sicer izteklo dobro, saj v incidentu niso bili poškodovani ne delavci ne morebitni mimoidoči ob vznožju nebotičnika.

Izteklo bi se sicer lahko tudi drugače. Če bi kateri od delavcev držal vrvi, s katerimi je bilo ovito steklo, oziroma se vanje zapletel, bi ga skoraj 400-kilogramski panel lahko potegnil v globino, so na spletu opozorili komentatorji videoposnetka.

Tragedija se je na tak način zgodila tudi že naključnim mimoidočim. Leta 1999 je stekleni panel v kosih padel iz 29. nadstropja stolpnice CNA Center v ameriškem Chicagu in ubil žensko, ki se je takrat pod nebotičnikom sprehajala s svojo hčerko (vir).

Kaj bi se zgodilo s človekom, na katerega bi padel cel stekleni panel

V znani poljudnoznanstveni oddaji Uničevalca mitov (Mythbusters) so tudi pokazali, kaj bi se zgodilo človeku, na katerega bi stekleni panel padel s samo okrog dvajsetih metrov.

Izkazalo se je, da bi ga, če bi ga zadel kolikor toliko pod pravim kotom, praktično prerezal na pol: