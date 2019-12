Neoznačene zavajajoče vsebine vas (na Kitajskem) lahko spravijo v zapor

Nov zakon bo začel veljati s prvim dnem leta 2020, oblasti v Pekingu pa upajo, da bodo z njim preprečile razširjanje lažnih novic in zavajajočih vsebin, ki jih tudi zahvaljujoč naprednim tehnologijam kroži vedno več.

Kalifornija je bila hitrejša

Kazensko odgovorni za objavo neoznačenih zavajajočih vsebin ne bodo samo avtorji, temveč tudi lastniki in upravitelji strežnikov, kjer se bodo takšne vsebine pojavile.

Toda Kitajska ni prva država, katere zakonodaja se je spravila nad nevarne vsebine deepfake. Pred nekaj tedni je Kalifornija postala prva ameriška zvezna država, ki kazensko preganja uporabo takšnih vsebin v političnih kampanjah, promocijah in oglaševanju.

Kalifornijski zakon za zdaj le začasen

Omenjeni kalifornijski zakon sicer izrecno ne omenja besede deepfake, a opis ne pušča nobenega dvoma: kaznivo dejanje je "objava zvoka, slik in videoposnetkov, ki ustvarjajo napačen in škodljiv vtis o politikovih besedah ali dejanjih".

Skratka montaže, ustvarjene z naprednimi tehnologijami (ali tudi brez njih), katerih namen je nekoga očrniti. Toda med kalifornijskim in kitajskim zakonom je nekaj pomembnih razlik. Kalifornijske omejitve se ne nanašajo na informativne in satirične medije, veljajo samo največ 60 dni pred volitvami in bodo leta 2023 prenehale veljati, če ne bodo do takrat izrecno potrjene še enkrat.

Twitterjeva radikalna poteza

Sicer pa v ZDA lahko ob bližajočih se volitvah pričakujemo dodatne ukrepe, ki bi preprečili škodo zaradi lažnih in zavajajočih prirejenih objav, predvsem glede ustreznega označevanja takšnih vsebin.

Čeprav prvi mož Facebooka Mark Zuckerberg pravi, da noče posegati v vsebine, so se pri Twitterju odločili, da bodo morebitne zlorabe zatrli v kali: preprosto so se odpovedali političnemu oglaševanju. Ali bo to dovolj?