NEO od zdaj pomni do 30 dni izbranih televizijskih vsebin

Natanko eno leto od svojega zagona platforma NEO dobiva nove funkcionalnosti, kot so snemalnik vsebin, povezovanje z novimi napravami za pameten dom in ambientalni video visoke ločljivosti.

Platforma za pametno življenje NEO, kot ji rečejo pri Telekomu Slovenije, kjer so jo razvili, je med drugim prinesla nov način interakcije med uporabnikom in televizorjem, ki temelji predvsem na glasovnem upravljanju (v slovenščini in angleščini) in glasovnem iskanju po številnih merilih.

NEO pa je tudi stična točka za različne senzorje in naprave za pametni dom, ki v tem trenutku lahko poveže do 14 različnih naprav.

Nadgradnja prinaša nove funkcije, vsebine in povezane naprave

Te dni uporabniki platforme NEO prejemajo programsko nadgradnjo, s katero bodo dobili snemalnik vsebin, ki omogoča ogled nazaj za bistveno daljše obdobje, kot ga omogoča funkcija Ogled nazaj (tri ali sedem dni, odvisno od programa).

Snemanje želene vsebine je mogoče nastaviti takoj, ko se ta pojavi v TV-sporedu, samo snemanje pa je mogoče, ko je vsebina na voljo v živo ali v funkciji Ogled nazaj. Predvajanje je potem mogoče do 30 dni po dejanskem času izvirnega predvajanja na televizijskem sporedu.

Snemalnik NEO bo sprva na voljo na 68 TV-sporedih (njihova dostopnost je odvisna od izbrane programske sheme), ki so v zaslonskem prikazu podrobnosti programa označeni z ikono za snemanje, to je krogcem s pikico.

Kamin brez odprtega ognja, a s pametnim ogrevanjem

Poleg izpopolnjene aplikacije YouTube, imajo uporabniki NEO poslej na voljo tudi ambientalni video kamina z ločljivostjo 4K. Prikaže se z glasovnim ukazom "Kamin" ali "Zebe me" kakor tudi z izbiro programskega mesta 999.

Pametni luči, senzorjem vode, dima, temperature in vlage, nadzorni kameri in še nekaterim napravam v naboru tistih, ki v platformi NEO lahko gradijo pametni dom, sta se pridružili tudi stenski termostat in radiatorski ventil.

En daljinec na mizi bo dovolj

Po novem je privzeta nastavitev daljinca NEO hkratni prižig televizorja in vmesnika NEO, kar pomeni, da na mizi ni več treba imeti dveh daljinskih upravljalnikov.

Vse značilnosti in prednosti platforme NEO si je mogoče ogledati in tudi preizkusiti v vseh 20 Telekomovih centrih po državi, so še sporočili iz Telekoma Slovenije.