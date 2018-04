Nenavadno dogajanje na glavi najvišjega Jezusa na svetu

V poljskem kraju Swiebodzin stoji najvišji kip Jezusa Kristusa na svetu . Kip ima na glavi zlato krono, v katero je pred kratkim nekdo namestil antene za oddajanje in sprejemanje internetnega signala. Zakaj je bil kip Jezusa nadgrajen z brezžično povezavo, za zdaj zagotovo ne ve nihče.

Gradnja kipa z imenom "Kralj Jezus" je bila dokončana 6. novembra 2010. Skupaj s podstavkom je visok 52,5 metra, kar pomeni, da je skoraj 15 metrov višji od najbrž najslavnejšega tovrstnega kipa na svetu, 38 metrov visokega Jezusa Odrešenika, ki stoji nad brazilskim mestom Rio de Janeiro.

Kralj Jezus ima na glavi zlato obarvano krono, s katero pa se je v zadnjih tednih zgodilo nekaj nenavadnega. Obiskovalci kipa so namreč opazili, da iz nje štrli nekaj kovinskih predmetov, prelet kipa z brezpilotnim letalnikom oziroma dronom pa je nato razkril, da so to pravzaprav antene. Kralj Jezus je postal bazna telekomunikacijska postaja.

Gigantyczna figura Chrystusa ze Świebodzina skrywa w koronie coś, co pozwala na niej zarabiać: anteny 👑💰💰 Z dołu ich nie widać, ale zobaczcie nagranie z drona oraz to, co udało się ustalić reporterom @FAKT24PL #Onet100 pic.twitter.com/l2VtvTZ8a4 — Onet100 (@Onet_100) April 24, 2018

Poljski medij Fakt24 je pridobil mnenje strokovnjaka, ki je potrdil, da je na Jezusovi glavi res oprema za oddajanje in sprejemanje internetnega signala ter da je kip zaradi višine pravzaprav idealna lokacija za namestitev telekomunikacijske infrastrukture.

Težava je, poroča Fakt24, da cerkveni urad, ki upravlja s kipom, o antenah v Jezusovi kroni ne ve nič. Iz urada so tudi sporočili, da kateri koli del kipa vključujoč njegovo glavo ni na voljo za najem.

Gradnja kipa, ki si ga je zamislil zdaj že pokojni poljski duhovnik Sylwester Zawadzki, je trajala pet let in stala približno 1,2 milijona evrov. Stroške gradnje kipa so v celoti pokrile donacije kar 21.000 poljskih vernikov. Foto: Wikimedia Commons

Je Kralja Jezusa oskrunil kar lokalni župnik?

Pri nekem poljskem ponudniku telekomunikacijskih storitev so medtem za poročevalce potrdili, da so antene na kip namestili oni, a so skoparili z nadaljnjimi podrobnostmi. Razkrili so le, da naj bi lokalna župnija potrebovala internetno omrežje za izvajanje videonadzora okrog cerkve.

Fakt24 medtem namiguje tudi, da naj bi bila župnija z namestitvijo anten v Jezusovo krono poskusila zaslužiti, saj naj bi internetni signal z njegove glave prejemali tudi nekateri prebivalci mesta Swiebodzin.

