Nenavadna preobrazba superbogataša Elona Muska

Prejšnji četrtek smo poročali, da je Elon Musk na Twitterju, kjer mu sledi več kot 33 milijonov ljudi, začel glasno pozivati k čimprejšnji sprostitvi ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa v ZDA.

Musk je med drugim glasno, kar na spletu pomeni z velikimi tiskanimi črkami, skandiral "SVOBODA" in "PROSTOST" in ukrepe, ki jih v ZDA sicer določa vsaka zvezna država posebej, v zdaj že izbrisani objavi označil za fašistične.

Muskova tirada na družbenem omrežju Twitter, uperjena proti vladnim ukrepom, je bila morda povezana s Teslo. Marca se je namreč močno boril, da ukrepi za zajezitev koronavirusa ne bi zaprli Tesline tovarne v Freemontu. Vztrajal je, da gre za eno od ključnih dejavnosti in da mora obratovati še naprej. Popustil je 19. marca, na dan, ko je objavil tvit z napovedjo o poteku epidemije v ZDA. Skoraj poldrugi mesec trajajoče zaprtje tovarne skoraj zagotovo pomeni, da Tesli ne bo uspelo doseči cilja, ki so si ga zadali za leto 2020 – v 12 mesecih izdelati pol milijona električnih avtomobilov. Foto: Reuters

Twitterjevsko tirado 48-letnega računalničarja, izumitelja in velepodjetnika, ki ima južnoafriški, kanadski in ameriški potni list, je zaznamovalo tudi strmoglavljenje delnice Tesle, kar je tržno kapitalizacijo podjetja prejšnji konec tedna znižalo za skoraj 13 milijard evrov oziroma blizu deset odstotkov.

Razlog je bil Muskov tvit, v katerem je zapisal, da je cena delnice Tesle po njegovem mnenju previsoka:

Tesla stock price is too high imo

A 1. maja, na dan, ko je Musk zapisal največ nenavadnih tvitov, med drugim tudi zgornjega o ceni delnice Tesle, je najbolj odmevala druga objava, ki je prejela tudi največ všečkov.

Musk je v njej napovedal, da bo prodal skoraj vso svojo fizično lastnino in da ne bo več imel hiše:

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.