Ne zaupajte pripravkom, ki jih oglašuje Dr. YouTube!

Poročilo neprofitne organizacije Tech Transparency Project navaja, da YouTube služi (tudi) od oglasov za potencialno nevarna zelišča in domnevna (predvsem pa nepreverjena in nedokazana) zdravila za koronavirus.

V poplavi polresnic in celo lažnih novic o številnih temah, zdaj predvsem o epidemiji novega koronavirusa, je za skrbnike družbenih omrežij velik izziv, kako v tako nepregledni množici objav ločiti zrno od plevela.

Zelišča, glasba, priboljški …

A medtem ko skrbniki družbenih omrežij zagotavljajo, da se pridno ukvarjajo z zajezitvijo epidemije lažnih informacij, Googlova platforma za videoposnetke YouTube služi z objavami oglasov o povsem nedokazanih in morda zelo nevarnih priboljških in domnevnih zdravilih za epidemijo bolezni covid-19, ugotavlja neprofitna organizacija Tech Transparency Project.

Na omrežju YouTube predvajajo oglase za zelišča, meditativno glasbo in potencialno nevarna zdravila za bolezen covid-19, so navedli v svojem poročilu.

YouTube: Pridno odstranjujemo sporne vsebine

Večino omenjenih videov so medtem že odstranili, ker je šlo za jasno kršitev YouTubove politike o epidemiji, a so trije videi, ki jih poročilo omenja, vendarle še objavljeni.

Gre za objave, ki neposredno ne promovirajo napačne informacije, temveč ponujajo nasvete za boljše počutje, so svojo odločitev za ohranitev teh treh objav pojasnili pri družbi YouTube. Obenem so poudarili, da so v zadnjih tednih odstranili več tisoč videoposnetkov, ki so bili v neskladju z njihovo politiko informacij o bolezni covid-19.

Sprva omejili, potem so si premislili

Google je v skladu s svojo politiko o občutljivih dogodkih sprva popolnoma prepovedal monetizacijo vsebin, povezanih z boleznijo covid-19. Poleg oglasov, ki so povezani s svetovno zdravstveno krizo, ta politika prepoveduje tudi oglase, povezane z oboroženimi spopadi in terorističnimi dejanji.

Toda 11. marca so omilili svoje stališče in na določenem številu kanalov dovolili oglase na temo epidemije covid-19. Korak naprej so naredili 2. aprila, ko so te vsebine dovolili na vseh kanalih, še poroča britanski časnik The Guardian.

Priložnost za brezobzirne

Ravno ti dve potezi kritizira Tech Transparency Project, ki YouTubu očita, da zaradi ustvarjanja dobička potencialno spodbuja širitev lažnih informacij.

Po njihovem mnenju se je tako odprl izjemno privlačen kanal za vsebine brezobzirnih ustvarjalcev, še poroča omenjeni britanski časnik.