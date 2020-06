Naprava, ki ji je vaše dobro počutje na prvem mestu

Dnevi, ko ste začudeno gledali tiste, ki na roki nosijo pametno uro, so že davno minili. Danes pametne ure nosijo skoraj vsi, ne glede na to, ali se ukvarjajo s kakšnimi športnimi aktivnostmi ali preprosto želijo imeti pri roki podaljšek pametnega telefona, da bi še lažje sledili pomembnim informacijam.

Vendar pa pametna ura poleg obveščanja in spremljanja opravljenih korakov ponuja še vrsto prednosti ter vam tako pomaga živeti boljše in bolj zdravo oziroma z manj stresa.

Huawei Watch GT 2e zagotavlja podatke o fizični dejavnosti in vašem dobrem počutju, ki vam pomagajo razviti zdrave navade in zdrav življenjski slog.

Zmanjšajte količino stresa

Vklopiti je mogoče tudi samodejno spremljanje stresa, pri čemer tehnologija TruRelaxTM spremlja predvsem dinamiko srčnega utripa in tako skrbi za vaše zdravje. Trening dihanja vam omogoča, da sprostite stres ob pravem trenutku. V eni minuti vam natančno pove, kdaj vdihniti, koliko časa počakati in kdaj izdihniti.

S tem se sprostijo mišice, raven stresa se zmanjša, srčni utrip se upočasni. Ura meri srčni utrip pred dihalnimi vajami in po njih, zato je to nujen pripomoček v najbolj stresnih situacijah.

S plesom nad stres

Oglejte si video in spoznajte vse prednosti uporabe pametne ure.

Ples je najzabavnejša oblika rekreacije, ki pomaga, da z gibom izrazite svoja čustva in znižate raven stresa ter porabite presežek energije. Ena plesna urica, pa čeprav v varnem domačem okolju, je lahko učinkovita protistresna terapija. Ko se spopadate z utrujenostjo in pomanjkanjem energije, vam lahko pravilna tehnika dihanja pomaga omiliti številne nevšečnosti, ki izvirajo iz preveč stresnega načina življenja.

Prednosti ure Huawei Watch GT 2e:

Osebni fitnes trener na zapestju – več kot deset glasovnih tečajev, ki se v realnem času odzivajo na srčni utrip.

Prikazuje podatke o intenzivnosti treninga in izračuna priporočene obremenitve za naslednje vadbe.

Prikazuje obvestila v realnem času – klic, SMS, e-pošta, obvestila z družbenih omrežij.

Prikazuje čas, potreben za popolno okrevanje, in vam pomaga, da se ne izpostavljate nepotrebnemu naporu. Karkoli boste počeli in kjerkoli boste, boste povezani s svetom in s samim seboj.

Boljše spremljanje spanja

Stres zelo poslabša kakovost spanja. Ura Huawei Watch GT 2e ima vgrajeno funkcijo analiziranja kakovosti spanja TruSleep, ki prepozna težave, ki jih ima med spanjem veliko ljudi. TruSleep spremlja faze spanja – globoko spanje, rahlo spanje, fazo REM in prebujanje. Na podlagi rezultatov oceni kakovost spanja in prikaže priporočila za izboljšanje. Pametna ura vam pomaga rešiti šest tipičnih spalnih težav - težave, ko poskušate zaspati, čezmerna lahkotnost spanja, budnost, zgodnje prebujanje, zaspanost in nereden urnik spanja.

Glede na motnje ponudi več kot 200 predlogov za izboljšanje kakovosti spanja, pa tudi individualizirane nasvete za boljši nadzor nad zdravjem posameznika. Nasvete oblikuje na podlagi spremljanja srčnega utripa, ritma dihanja posameznika in na osnovi algoritmov analize velikih podatkov.

Ves dan spremlja vašo aktivnost

Napredne tehnologije in senzorji, vgrajeni v pametno uro, ves dan skrbijo za vaše zdravje. Tako lahko kadarkoli vidite stopnjo aktivnosti, ki ste jo opravili v dnevu. Če vklopite to možnost, vas bo ura opozorila, ko boste predolgo sedeli, in vam dala vedeti, da je čas, da se aktivirate. To je super priložnost za vse, ki med delovnim dnem pozabljajo na gibanje.

Vremenska napoved na dosegu roke

Takoj po zdravstvenih kazalnikih boste na zaslonu ure našli trenutne meteorološke podatke za vašo lokacijo, pa tudi osnovne podatke o napovedi za danes, kar vam lahko tudi prihrani čas. Napoved in druge podatke lahko vidite tudi takoj na začetnem zaslonu, če izberete eno od mnogih številčnic, ki vključujejo te podatke.

Uskladite uro z razpoloženjem

Huawei je bistveno obogatil zadnjo kolekcijo pametnih ur za Watch GT 2e, tako da lahko izbirate med številnimi oblikovnimi možnostmi in dodatno prilagodite uro za vsako priložnost. Če se boste odpravili na ekskluzivno večerjo, bo elegantna maska ​​boljša možnost. Če pa boste športno aktivni, boste potrebovali vse informacije, ki spremljajo vašo aktivnost in zdravje.

Nekaj časa brez obvestil in sporočil

Biti stalno dosegljiv in vedno na tekočem z dogajanjem okrog sebe lahko sčasoma postane obremenjujoče, zato je včasih dobro sporočila tudi filtrirati – nekatera so nujna, druga lahko počakajo. Pametna ura Huawei vam ponuja pregledovanje obvestil za številne aplikacije za klepet brez vklapljanja telefona in prijavljanja v aplikacijo.

Tako boste lahko videli sporočilo prijatelja na WhatsAppu ali Messengerju. Po drugi strani prijatelji ne bodo obveščeni, da ste sporočilo videli, dokler ga ne odprete na svoji mobilni napravi. Sami boste lahko presodili, ali se morate odzvati na sporočilo ali je dovolj, da sogovornik vidi samo tiste pomembne modre kljukice, da ste opazili sporočilo.

Prihranila vam bo živce in vam pomagala najti telefon

Mnogi smo se že pogosto znašli v položaju, ko pred odhodom v službo panično iščemo mobitel po stanovanju. Na koncu ga običajno najdemo na mestu, na katero bi pomislili nazadnje. Veliko slabe volje in živcev ter kar nekaj dragocenih minut vam lahko prihrani možnost Najdi telefon, ki je ena od aplikacij na pametni uri Huawei Watch GT 2e.