Napoved se je uresničila: Dončić ima pozornost čudodelca z Instagrama

Pred šestimi meseci smo napovedali , da bo Luka Dončić, če bo le igral tako, kot zna, zagotovo postal redni gost House of Highlights, enega najvplivnejših športnih profilov na družbenem omrežju Instagram. To se je tudi zgodilo, saj je House of Highlights, ki ga vodi " čarovnik za Instagram" Omar Raja, Dončićeve spektakularne poteze in smešne trenutke delil že več desetkrat. Dončić je s tega vidika tudi daleč najbolj uspešen novinec v ligi NBA.

Kaj je House of Highlights?

House of Highlights (v nadaljevanju HoH) je profil na družbenem omrežju Instagram, ki zvečine objavlja kratke videoposnetke najboljših akcij in zabavne utrinke iz dveh najbolj priljubljenih športov v ZDA, košarke in ameriškega nogometa, daleč največji poudarek pa daje košarkarski ligi NBA.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Objave profila HoH na Instagramu spremlja kar 11,4 milijona ljudi, največ zaslug za to pa ima ustanovitelj HoH, 24-letni ameriški mladenič Omar Raja, ki je pred štirimi leti, ko je profil House of Highlights nastal, našel tržno nišo z ogromnim potencialom.

Kot velik ljubitelj moštva Miami Heat je Raja na spletu po tem, ko se je Lebron James po dveh osvojenih naslovih prvaka lige NBA leta 2014 vrnil v Cleveland, nostalgično zaman iskal videoposnetke spektakularnih akcij in smešnih trenutkov, ki so zaznamovali šampionsko obdobje Miamija, a ugotovil, da nikjer niso zbrani na enem mestu.

Odločil se je, da bo na Instagramu kar sam odprl profil House of Highlights in nanj začel lepiti vse vrste športnih posnetkov, predvsem tistih iz lige NBA, za katere je menil, da bodo magnet za oglede.

Čeprav je profil House of Highlights Omar Raja (levo) naredil po Jamesovem odhodu v Cleveland, mu navdiha zanj ni dal James, temveč njegov nekdanji soigralec pri Miamiju Dwyane Wade (desno), kar je Raja izpostavil že večkrat. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Izkazalo se je, da ima Omar Raja izjemen občutek za objavljanje vsebin, ki so ljudem všeč in jih radi gledajo.

To so prepoznali tudi pri ameriškem športnem mediju Bleacher Report in mu manj kot eno leto po tem, ko je naredil HoH, ponudili sodelovanje. Raja se bo preselil k njim in jim s House of Highlights pomagal prestrukturirati njihov spletni portal, pri svojem delu pa bo še naprej imel proste roke.

Znani ameriški poslovni medij Fast Company je Omarja Rajo letos uvrstil med najbolj ustvarjalne posameznike leta 2018 in ga označil tudi za "čarovnika za Instagram". | Foto: YouTube/House of Highlights

Zakaj je to, da House of Highlights pogosto izpostavlja Dončića, velika stvar

Razlogov je več:

- House of Highlights se po številu sledilcev na Instagramu uvršča šele na 191. mesto. A glede na količino časa, všečkov in komentarjev, ki jo uporabniki namenijo posameznim profilom, pa je HoH izredno visoko, in sicer na 4. mestu med vsemi profili na Instagramu oziroma najvišje od vseh profilov s športno vsebino.

- House of Highlights je eden od temeljev spletne strani Bleacher Reporta, ki je glede na svoj doseg in število interakcij na spletu (všečkov, deljenj, komentarjev člankov, videoposnetkov in drugih objav) največji športni medij v Združenih državah Amerike. Na teh dveh področjih je večji celo od svetovno znanega medija ESPN.

- House of Highlights združuje smetano svetovnega športa in šovbiznisa. Profilu na Instagramu namreč sledijo in objave tudi redno všečkajo in komentirajo športni superzvezdniki, kot so Cristiano Ronaldo, Neymar, Usain Bolt, mnogi najbolj prepoznavni košarkarji lige NBA (Lebron James, Stephen Curry, Anthony Davis, Joel Embiid), pevca Drake in Justin Timberlake, estradnica Kendall Jenner.

House of Highlights medtem na Instagramu sledi zgolj peščici izbrancev, samo 81 jih je. Med "elito" je tudi profil @lukadoncic. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Za House of Highlights je Luka Dončić že zdaj novinec leta

Ne Deandre Ayton ne Marvin Bagley III ne Trae Young ali katerikoli drug novinec, ki so se junija udeležili nabora lige NBA, na katerem je bil Luka Dončić izbran kot tretji, se med objavami profila House of Highlights od začetka letošnje sezone najmočnejše košarkarske lige niti približno ni pojavljal tako pogosto kot slovenski košarkar.

HoH je v tem času Dončićeve vragolije, s katerimi spravlja v obup nekatere najboljše igralce košarke na svetu, med svojih 11,4 milijona sledilcev delil že več kot 20-krat.

Ponovno si oglejte nekaj najbolj spektakularnih in zabavnih potez Dončića, ki jih je objavil House of Highlights:

