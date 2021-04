Največ za vaš denar z najnovejšimi pametnimi telefoni Samsung Galaxy A

Oglasno sporočilo

Finančno preračunavanje ob izbiri novega digitalnega asistenta bo zdaj postalo preteklost - tukaj je namreč nova serija pametni telefonov Samsung Galaxy A, ki ponuja vrhunske uporabniške izkušnje po dostopni ceni. Pametni telefoni Galaxy A52, A52 5G in A72 prinašajo izjemne zmogljivosti na dlani, resnično dolgotrajno baterijo, vrhunsko vodoodporno kamero, filmsko kakovost zvoka in stilsko dovršen dizajn. Naprave so namreč na voljo v čudovitih odtenkih črne, modre, svetlovijoličaste in bele.

Izjemna kamera

Nova serija pametnih telefonov Galaxy A je vsekakor dokaz, da za dobro kamero ni treba odšteti celega premoženja. S pametnimi telefoni Galaxy A52, A52 5G in A72 se boste počutili kot pravi profesionalni fotograf. Ustvarili boste lahko posnetke z vsestransko glavno kamero, ločljivosti 64 MP. V trenutku lahko tudi spremenite priljubljene posnetke iz 4K v 8K s funkcijo 4K Video Snap. Zajemanje popolnih posnetkov vam bo olajšal še Optimizator scene, ki uporablja umetno inteligenco za fotografiranje z optimalnimi nastavitvami za 30 kategorij slik in ozadij, kot so hrana, pokrajine in hišni ljubljenčki. Ob vsem tem vam ni treba skrbeti za shranjevanje vseh svojih posnetkov, saj ti pametni telefoni ponujajo vse do 1 TB notranjega pomnilnika.

Bodite kreativni s svojimi fotografijami

Fotografska čarobnost pametnih telefonov Samsung Galaxy A se ne ustavi pri kameri in kakovosti posnetkov. Ko posnamete video, pustite, da vaši filmski talenti zasijejo v načinu Pro Video, ter v samo nekaj dotikih prilagodite svetlost, barvo in ostrino videoposnetka. Z aplikacijo za združeno resničnost lahko ustvarite digitalni avatar, s funkcijo Moj filter pa lahko predvajate in spreminjate barve ter ustvarite resnično kreativno fotografijo. Za še več zabave vklopite Zabavni način s številnimi filtri združene resničnosti in presenetite svoje prijatelje z odštekanimi selfiji.

Dodatno, ne glede na to, ali želite posneti zadnji plesni trend ali neverjetni trik na rolki, OIS (t. i. optical image stabilization) zagotavlja stabilne posnetke. Nočni način procesira več slik hkrati, kar se odraža v jasni fotografiji tudi ponoči.

Izjemen zaslon in baterija, ki traja dlje

Sovražite, ko pametni telefon zamrzne? Ponavadi se to zgodi ravno takrat, ko ste sredi nečesa pomembnega. Samsung Galaxy A52 5G vključuje zaslon Super AMOLED s 120 Hz hitrostjo osveževanja, Galaxy A72 in A52 pa z 90 Hz hitrostjo osveževanja. Tako bo vse potekalo gladko, brez zamrznitev. Novi pametni telefoni vključujejo tudi posebno tehnologijo, ki bo zmanjšala utrujenost oči ob dolgotrajni uporabi.

Pametni telefoni Samsung Galaxy A vključujejo tudi dolgotrajno baterijo, ki bo zdržala dva dni, medtem pa posebne tehnologije, podprte z umetno inteligenco, zagotavljajo pametnejšo porabo energije. Novi pametni telefoni Galaxy A52, A52 5G in A72 so odporni tudi proti vodi in prahu (IP67) ter so tako vedno pripravljeni na vaše podvige.

Samsung Galaxy A52, A52 5G in A72 ponujajo funkcije, ki bodo navdušile vsakogar in so zapakirane v impresivno obliko po dostopni ceni. Za več informacij o novih pametnih telefonih Galaxy A obiščite https://www.samsung.com/si/smartphones/galaxy-a/ .