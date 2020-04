Najpogostejše napake, zaradi katerih internet deluje po polžje

Internetni promet v Sloveniji je v prvih dneh uvedbe ukrepov zaradi epidemije dosegel rekordne vrednosti. Po podatkih Arnesa smo v Sloveniji 14. marca prvič dosegli rekordni spletni promet, in sicer je skupni promet presegel 100 gigabitov na sekundo. Za primerjavo: skupni promet vseh uporabnikov v Sloveniji v delovnem času povprečno znaša med 25 in 40 gigabiti na sekundo.

Internetni promet v Sloveniji je v prvih dneh uvedbe ukrepov zaradi epidemije dosegel rekordne vrednosti. Po podatkih Arnesa smo v Sloveniji 14. marca prvič dosegli rekordni spletni promet, in sicer je skupni promet presegel 100 gigabitov na sekundo. Za primerjavo: skupni promet vseh uporabnikov v Sloveniji v delovnem času povprečno znaša med 25 in 40 gigabiti na sekundo. Foto: Getty Images

Življenjski slog večine ljudi se je v teh dneh močno spremenil. Uporaba govornih, podatkovnih in videostoritev je izjemno povečana. Kaj lahko uporabniki sami storite za optimizacijo delovanja domačega omrežja?

Najprej morate vedeti, katere so najpogostejše napake, zaradi katerih je videti, kot da vam internetna povezava deluje slabše kot običajno.

Večina zaposlenih dela od doma, učenci se šolajo na daljavo, internetni priključki pa pokajo po šivih, ko se z brskanjem po spletu hkrati kratkočasi več uporabnikov istega gospodinjstva. Nič čudnega, da se lahko internet večkrat na dan dobesedno vda, saj domača omrežja težko prenesejo toliko istočasnih aktivnosti na spletu. Povezava z internetom je zdaj ključnega pomena in prav vsi se zanašajo na stabilno omrežje. Od interneta je odvisno veliko stvari – vaša poslovna uspešnost, učinkovitost šolanja na daljavo in kakovost druženja ter ne nazadnje tudi zabava, na katero v teh časih ne sme pozabiti nihče. Digisvet Ko si pisarno delimo s šolarji Trendi Starši, pozor: brezplačne izobraževalne vsebine za otroke

1. Težava v napravi (računalniku ali mobitelu)

Foto: Getty Images

Vzrok za počasno delovanje interneta je lahko v počasnem ali preobremenjenem računalniku. Kako pa se najlažje prepričate, ali je težava v računalniku, in ne na strani ponudnika internetnih storitev? Če imate doma še kakšen drug računalnik in na njem internet deluje pravilno, ste lahko prepričani, da je težava v napravi.

Težave z računalnikom nakazuje počasen vklop – včasih morate ob vklopu čakati od 10 do 15 minut, preden se računalnik popolnoma naloži in ga lahko začnete uporabljati (v ozadju se izvajajo posodobitve in drugo).

Mogoče je razlog za slabo delovanje tudi v tem, da je računalnik že star, preobremenjen in zasičen z datotekami, programi ali aplikacijami. Lahko pa se težave pojavljajo tudi zaradi virusa na računalniku.

Ko računalnik svojega dela ne opravlja več dobro, je treba razmisliti o zamenjavi.

Rešitev #1: Zanesljivo protivirusno zaščito računalnika in mobitela pred različnimi spletnimi grožnjami ponuja Varnostni paket Kaspersky. Rešitev #2: V E-trgovini Telekoma Slovenije je mogoče varno, hitro in zanesljivo opraviti nakup novega prenosnega računalnika, ki ga lahko plačate na 24 obrokov in pri tem uporabite točke Programa zvestobe.

2. Težava s signalom (WiFi)

Kot zanimivost – na prvi delovni dan po sprejetju ukrepov je bilo število uporabnikov spletnih storitev pri nas kar od 10- do 100-krat večje kot običajno. To pomeni, da zdajšnje razmere že močno spreminjajo način uporabe interneta in internetnih storitev v gospodinjstvih.

Internet lahko deluje počasi zaradi prevelike razdalje do modema. Moč signala in samo kakovost povezave lahko vidite na napravi.

Če ste težave poskusili odpraviti z ojačevalnikom, pa vaš internet še vedno deluje počasi, obstaja možnost, da je ojačevalnik signala WiFi nepravilno priključen. Lahko, da je priključen na preveč oddaljeno mesto, tako pa do končne naprave pošilja občutno manj podatkov. Posledica je manjša hitrost povezave. V tem primeru je lahko na napravi vidna polna moč signala, kar je zavajajoč podatek – ojačevalec, ki zagotavlja signal, namreč prejme že močno oslabljen signal. Vse je torej odvisno od hitrosti med napravama, in ne od oddajne moči signala.

V nekaterih primerih pa se modem in usmerjevalnik (router) "ne razumeta" najbolje. V takem primeru strokovnjaki svetujejo, da namesto usmerjevalnika raje uporabljate brezžično povezavo modema oziroma da za podaljšanje moči signala vzpostavite Turbo WiFi.

Strokovnjaki Telekoma Slovenije vam lahko pomagajo z nastavitvami za naprave, ki ste jih kupili ali najeli pri Telekomu Slovenije.

Rešitev: Odločite se za nepremagljivo omrežje – storitev : Odločite se za nepremagljivo omrežje – storitev Turbo WiFi združuje vrhunski modem in ojačevalnik signala, ki omogočata boljšo pokritost stanovanja ali pisarne, večje hitrosti prenosa podatkov, samodejni prehod med dostopnimi točkami WiFi ter samodejno preklapljanje kanalov WiFi ob povečani zasedenosti ali motnjah.

3. Težava v preslabi hitrosti (velja predvsem za povezave ADSL in delno VDSL)

Ko morate zaradi priporočil strokovnjakov ostati doma, vas digitalna tehnologija povezuje z družino in prijatelji. Foto: Getty Images

Kadar pošiljate elektronska sporočila s slikami ali drugimi večjimi datotekami ali se pogovarjate prek Skypa, za brezhibno delovanje potrebujete hiter prenos podatkov v smeri k uporabniku (download) in v smeri od uporabnika (upload).

Rešitev: Izberite paket, ki vam omogoča najvišje hitrosti.

4. Zasičenost omrežja WiFi in druge motnje (predvsem v blokih)

V večstanovanjskih stavbah se večkrat pojavi interferenca različnih signalov, kar lahko vpliva na kakovost domačega omrežja. Foto: Getty Images

V blokovskih naseljih oziroma stolpnicah se večkrat pojavijo motnje v delovanju interneta, ker je v okolici preveč omrežij WiFi na isti frekvenci (2,4 GHz). V nekaterih novejših blokih je modemu namenjen prostor v delno odprti železni omarici, kar ni v redu, saj se v tem primeru ustvari Faradayeva kletka, ki blokira signal. Veliko blokov ima modem v namenski omarici zraven električne napeljave, kjer so tudi varovalke, kar zelo moti delovanje WiFi-ja. Znano je tudi, da lahko nekatere električne naprave motijo delovanje brezžičnega omrežja, zato ni dobro postaviti modema npr. v bližino mikrovalovne pečice.

Rešitev: Zelo učinkovit ukrep je lahko zamenjava kanala, pri čemer vam je v pomoč lahko Telekomov svetovalec Maks. Lahko pa priklopite Turbo WiFi, kjer se vzpostavi še frekvenca 5 GHz, ki ima krajši domet (hitrejši prenos) in je občutno manj zasedena. Večina modemov Telekoma Slovenije sicer že omogoča tudi nastavitev, da modem sam spremeni kanal omrežja WiFi na najmanj obremenjenega.

5. Zasičenost na strani ponudnika vsebine

Pretakanje videovsebin je včasih lahko pravi izziv. Foto: Getty Images

Zaradi splošnih razmer, ko je povečan promet, se lahko zgodi, da nekateri ponudniki vsebin nimajo dovolj "zmogljivosti" za obvladanje prometa. To lahko preverite tako, da odprete še kakšno drugo stran, in če vam ta normalno deluje, potem težava ni v delovanju interneta, ampak na strani ponudnika vsebin.