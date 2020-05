Najbolj inovativna varnostna rešitev v Sloveniji je …

"Grožnje kibernetske varnosti so vedno bolj prisotne, popolnoma funkcionalen varnostno-operativni center pa je srce dobrega procesa upravljanja varnostnih incidentov," so med drugim zapisali v obrazložitvi nagrade.

Poudarili so tudi, da "operativni center kibernetske varnosti Telekoma Slovenije predstavlja centralno enoto z visoko zmogljivo tehnologijo, ki je podprta z urejenimi in certificiranimi procesi ter kompetentnimi zaposlenimi".

Prav tako so zapisali, da je to največji varnostno-operativni center v Sloveniji, ki prispeva tako k lastni varnosti in varnosti osebnih podatkov vseh vpetih v organizacijske sheme kot tudi k nacionalni varnosti s poudarkom na kritični infrastrukturi ter varnosti državnih institucijah in izvajalcih ključnih storitev.

Pripravljeni tudi za najbolj kritične razmere

Telekom Slovenije je Operativni center kibernetske varnosti, ki 24 ur na dan vsak dan v letu opravlja pester nabor storitev pregledov in zagotavljanja računalniške varnosti tudi za druga podjetja in organizacije, celovito vzpostavil leta 2018. Ima tako certifikat po mednarodnem standardu za informacijsko varnost ISO 27001 kot tudi certifikat za neprekinjeno poslovanje ISO 22301, zaradi česar je usposobljen za zagotavljanje ključnih storitev in procesov tudi v izrednih razmerah.

Kot je pojasnil član uprave Telekoma Slovenije, odgovoren za tehnologijo, Matjaž Beričič, v Operativnem centru kibernetske varnosti analizirajo varnostne dogodke iz več kot pet tisoč omrežnih naprav in pet tisoč končnih točk, kot so računalniki in strežniki, kar dnevno ustvari okrog milijardo dogodkov.

Nova normalnost prinaša tudi nova informacijska tveganja

Povečan obseg dela in izobraževanja na daljavo pa je odprl številne dodatne varnostne vidike, zato so zgolj v zadnjih dveh mesecih obvladali okoli tisoč varnostnih incidentov. V Operativnem centru kibernetske varnosti Telekoma Slovenije so sicer v zadnjem letu zaznali in preprečili več kot 4.000 različnih napadov onemogočanja (DDoS), kar je desetkrat več kot leto prej.

Najpogostejši vzroki varnostnih incidentov so primerljivi s svetovnimi smernicami. Prevladujejo zlonamerna programska oprema (črvi, trojanci ipd.) in izsiljevalski virusi (ransomware), ki jih napadalci žrtvi največkrat dostavijo s pomočjo spletnega ribarjenja (phishing) ali prek ranljivosti programske opreme, sledijo pa napadi onemogočanja DDoS ter izguba, razkritje in/ali kraja podatkov.