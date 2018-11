Na ta način bo baterija vašega mobilnika zdržala dlje

Napredna mobilna tehnologija je že zdavnaj presegla prave zmogljivosti baterije. In čeprav se nam zdi, da se našemu pametnemu telefonu danes prehitro izprazni baterija, smo za to pogosto krivi tudi sami. Preberite, kako lahko poskrbite, da bo baterija vašega mobilnika dlje zdržala.

Pametni telefoni so najbolj zanesljivi in nepogrešljivi asistenti, ki sledijo našemu življenjskemu slogu in se popolnoma sinhronizirajo z našim poslovnim svetom. Poskrbite, da bo tudi v prihodnje v stalni pripravljenosti in da ne boste slabe volje prav zaradi baterije.

Top 6 načinov, kako podaljšati vzdržljivost mobilnika

#1 Osvetljevanje zaslona

Zaslon je eden največjih požeruhov baterije, zato naj bo to vaš prvi korak. Izklopite prilagodljivo svetlost in jo nastavite ročno - nekje na približno tretjino:

Na mobilniku Samsung Galaxy A7 smo naredili tako, da smo na začetni strani v zgornjem meniju v dveh korakih zmanjšali osvetljevanje.

Hkrati zmanjšate čas, ko se telefon izklopi zaradi nedejavnosti - prestavite ga na 15 sekund:

Čas zakasnite zaslona nastavite v meniju Nastavitve.

#2 Polnjenje

Verjeli ali ne, pomembno vlogo imajo tudi vaše navade glede polnjenja mobilnika. Čeprav navadno večina ljudi svoj telefon na elektriko priklopi zvečer, je to pravzaprav največja napaka, ki jo lahko naredite. V resnici je za baterijo pametnega telefona najmanj škodljivo občasno polnjenje, ki lahko traja tudi samo nekaj minut. Najbolje je, če baterijo telefona vzdržujete med 50 in 80 odstotki svoje zmogljivosti, torej baterije nikoli ne napolnite do konca.

#3 Katere aplikacije vam najbolj žrejo baterijo?

Poiščite največjega požeruha med aplikacijami. Facebook nedvomno velja za najbolj požrešnega, sledita mu Instagram in Google Play. Kateri so vaši največjih požeruhi, lahko sproti preverite v meniju z nastavitvami.

Pomembno je tudi, da aplikacije, ki jih ne uporabljate, sproti zapirate. To naredite kar na glavnem meniju s pritiskom na prvi levi gumb spodaj:

Izberite ukaz "Zapri vse". S tem boste ugasnili vse delujoče aplikacije. Na ta način boste poskrbeli tudi za hitrejše in še boljše delovanje mobilnika.

#4 Vklopite varčevalni način

Ena od najbolj priročnih rešitev, ki bo sproti optimizirala porabo vaše baterije, je tudi ta, da pri nastavitvah vklopite varčevalni način baterije.

#5 Še vedno iščete glavnega požeruha? Prenesite si aplikacijo

V trgovini Google Play lahko pobrskate po kakšni aplikaciji, ki vam bo pomagala podaljšati delovanje vaše baterije. Predlagamo Battery Doctor in JuiceDefender ali AC Battery Saver - Power Saver.

#6 Omejite podatkovne povezave

Ugasnite WiFi, GPS in Bluetooth, ko jih ne potrebujete. Pri vseh treh velja, da delajo tudi takrat, ko niste povezani.

Samsung Galaxy A9 z noro zmogljivo baterijo

Novi Galaxy iz razreda A prihaja v Slovenijo konec novembra in že zdaj je jasno, da bo na svojem področju povzročil pravo malo revolucijo.

A9 bo na voljo v treh barvnih različicah - črni kaviar, rožnati in limonadno modri.

Novi A9 ponuja vrhunskost na vseh ravneh - od dizajna do inovativnih rešitev, ki so izdelane za večjo učinkovitost. Z osemjedrnim procesorjem in 6 GB RAM-a vam Galaxy A9 namreč ponuja zmogljivost, s katero lahko delate hitro, ne glede na to, ali pretakate vsebine ali se posvečate več opravilom hkrati. Galaxy A9 z notranjim pomnilnikom 128 GB vam omogoča dovolj prostora za shranjevanje posnetkov, pa tudi filmov, glasbe in drugih pomembnih datotek, ki jih želite imeti pri roki. Poleg tega lahko pomnilnik razširite z microSD kartico za dodatnih 512 GB.

Z novim A9 bo fotografiranje bolj zabavno in ustvarjalno.

Vaše fotografije izboljša na pameten način. Pametno kamero namreč odlikuje Optimizator prizorišča, ki samodejno zazna osebo ali predmet pred objektivom in izbere med 19 različnimi načini za optimizacijo podobe. Z vrhunsko baterijo zmogljivosti 3800 mAh pa bo vaše fotografsko ustvarjanje trajalo še dlje.

Ena največji novosti je ultra zmogljivost baterije z zmogljivostjo 3800 mAh, ki zagotavlja energijo za vaša pretakanja, klepete in igranje, pri čemer vam ne bo treba kar naprej iskati polnilnikov. USB-kabel tipa C omogoča preprost priklop in začetek polnjenja, z zmogljivostjo hitrega polnjenja pa lahko telefon napolnite v trenutku.

Razred A - uporabna eleganca

Ne glede na to, ali vam telefon služi predvsem za brskanje po spletu in telefoniranje ali ste med zahtevnejšimi uporabniki in pri svojem telefonu pričakujete najbolj inovativne rešitve, je Samsung serija A prava izbira.

Za avanturiste, poslovneže, navdušene fotografe, ljubitelje najrazličnejših "gadgetov" ali navdušenih filmofilov ... Serija A bo nedvomno navdušila vse ljubitelje sodobnih tehnologij.

Elegantna s prefinjenimi linijami in nadvse enostavno uporabnostjo. Vsestranskost dveh modelov temelji na prefinjenih minimalističnih linijah in popolni funkcionalnosti od prvega dotika naprej.

Želite izvedeti še več? Sledite povezavi in vstopite v Samsung svet.