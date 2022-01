Oglasno sporočilo

Se vam zdi, da je slika na domačem televizorju zadnje čase nekoliko slabše kakovosti? Ste po pregledu pri okulistu ugotovili, da težava ni v vaši dioptriji, pač pa v vašem televizorju? Je res že skrajni čas, da si kupite nov televizor, ker je vaš model že nekoliko zastarel in ni eden od tistih dobrih pametnih televizorjev, ki omogočajo tudi surfanje po internetu na ogromni diagonali? Bi kupili nov televizor, pa ne veste, kako to storiti? Brez skrbi. Za vas smo pripravili nekaj uporabnih nasvetov, ki vam bodo koristili pri izbiri novega televizorja. V tem članku boste tudi izvedeli, na kaj morate biti pozorni ob nakupu novega televizorja.

Televizorji so še vedno glavni vir zabave v praktično vseh gospodinjstvih. Omogočajo veliko prostočasnih aktivnosti, ki jih obožujemo vsi. Od gledanja filmov do predvajanja slik s potovanj. Od igranja iger prek konzol do predvajanja glasbe prek radijskih programov. Televizor je pri nas kultni status dosegel že v času pop hita Adija Smolarja z naslovom Bognedaj, da bi crknu televizor. V tem glasbenem hitu je avtor lepo opisal, da je televizor tista elektronska naprava, ki nas odtuji od drugih družinskih članov.

No, televizor je lahko tudi moteči dejavnik, ampak če ga lepo uporabljamo in se izognemo pastem, je lahko dobra popestritev in sijajno razvedrilo.

Zaradi neprestanega tehnološkega napredka so vrhunski televizorji danes na voljo po ugodnih cenah, ki so dostopne širši množici ljudi. Pred nakupom pa se je pametno vprašati o namenu novega televizorja in načinu njegove uporabe.

Ste redko doma in nimate časa, da bi poležavali na sedežni garnituri ob spremljanju televizijskega programa? Veliko potujete in redko prižgete televizor? Morda pa imate veliko časa za razvedrilo in uživate v najboljših filmih kar iz domačega fotelja. Vaš nakup bo seveda drugačen od tistega, ki ga bo opravil občasni upravljavec televizijskega pilota.

Če veliko gledate televizijo, je skoraj nujno, da kupite pametni televizor. Ta vam bo namreč omogočal, da s pomočjo internetne povezave, bodisi brezžične bodisi prek kabla, uživate v najboljših spletnih vsebinah. Če ste naročnik spletnih pretočnih platform za filmske in televizijske serije, bo pametni televizor res sijajna rešitev za vas. Se spomnite, da smo pred prihodom pametnih televizorjev morali osebni računalnik povezati prek kabla HDMI, da smo si lahko ogledali najljubšo serijo ali najnovejši film? Pametni televizor, ki ga s tujko imenujemo Smart TV, bo rešil to zagato in prepletanje kablov. S klikom na priljubljeno aplikacijo boste lahko v trenutku uživali v izbranih vsebinah.

Še pred leti je bil televizor s tehnologijo QLED, ki vam ponuja kristalno jasno sliko, prava redkost, Danes je ta tehnologija bolj dostopna in le še redki kupci se odločajo za tehnologijo LCD oziroma za LED. Če vas bo pot zanesla v trgovino z belo tehniko, nikar ne pozabite zaviti pred razstavljene televizorje in kaj kmalu boste spoznali, zakaj so televizorji QLED tako posebni. Tehnologija kvantnih pik vas bo navdušila, saj bo zelo težko odlepiti oči od zaslona.

Proizvajalci televizorjev se v zadnjem obdobju radi hvalijo z ločljivostjo slike 4K ali celo 8K. Te ločljivosti omogočajo najčistejši ogled priljubljenih vsebin. A ta tehnologija vam bo bolj malo koristila, če spremljate le televizijske kanale in pretočne vsebine, ki niso v tej kakovosti. Povedano z drugimi besedami, ločljivosti 4K ne potrebujete, če je ne nameravate redno uporabljati. Zakaj bi plačali za nekaj, če tega ne boste uporabljali?

Če prisegate na najnižje cene, pa ne pozabite zaviti na spletno mesto ceneje.si, kjer boste lahko med seboj primerjali najugodnejše cene izbranih televizorjev.



Tukaj boste našli zelo bogato ponudbo in vrhunske cene. Z le nekaj kliki boste našli svoj novi televizor, ki bo krasil steno ali stal na omari.

Naročnik oglasnega sporočila je CENEJE D.O.O.