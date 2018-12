Mladci iz Nizozemske pojejo Britaniji: Vrni se!

Peterica Nizozemcev v svojih zgodnjih dvajsetih se je združila v glasbeni skupini Breunion Boys in upa, da bo moč njihove glasbe lahko razveljavila brexit. Toda, ali bodo to tako razumeli tudi na Otoku ali se jim bo zdelo kot ponesrečeni poskus nabiranja pozornosti? Presodite sami!

Prvenec skupine Breunion Boys se imenuje, kakopak, Britain, Come Back (Britanija, vrni se). V tem komadu peterica Nizozemcev, starih med 22 in 25 let, med drugim poje, kako ne morejo verjeti, da je konec, in da še čutijo (britansko) ljubezen v sebi.

Vedno je bilo morje med nami, a smo nekoč pluli skupaj, zdaj, ko greš, tudi mi razpadamo, še med drugim zapojejo, preden v refrenu slišimo: Britanija, vrni se, še ni prepozno, da se obrneš.

Deljena krivda

Nizozemski mladci vsekakor želijo biti tudi politično korektni, zato tudi zapojejo, da ne moremo zanikati svojih (evropskih) napak, a hkrati Britance posvarijo, da niso imeli poštenega izbora, ker so jim postregli z napačnimi informacijami, laži pa so vse razočarale.

Zato tudi v refrenu obljuba, da se lahko (Evropa) spremeni, in potem še rotijo Britance, ali jih Evropa lahko prepriča, naj se premislijo.

Ali res razmišljajo o turneji (in ali bi bilo to pametno)?

Skupina, ki močno spominja na fantovske skupine tipa Take That, menda želi s svojim sporočilnim komadom zapeti tudi po pubih po vsej Veliki Britaniji.

Če je to res, in ne kakšna lažna novica ali zvijača, ki jih mrgoli na internetu, bi bilo fantom gotovo smotrno premisliti, kakšna reakcija bi jih na taki turneji lahko doletela. Preveč drzna je namreč predpostavka, da bo njihov glasbeni slog ali sama vsebina pesmi ugajala prav vsakomur, zlasti v napetem ozračju Združenega kraljestva, ki z evropsko preostalo sedemindvajseterico še vedno ni sklenilo dogovora o svojem odhodu iz Evropske unije.

Že na spletu ni ravno malo komentarjev, kjer so zapisali, da je njihova pesem gotovo še en razlog več, zakaj je Združenemu kraljestvu treba zapustiti Evropsko unijo.

Viralnost (ni) dosežena

Vsekakor pa je iz takih ali drugačnih razlogov Breunion Boys uspelo vsaj malo popestriti internetno sceno - verjetno bi jih najlažje uvrstili v kategorijo (pre)ambicioznih začetnikov, ki jih najdemo tudi veliko bližje kot na Nizozemskem.

Ali jim je pri svojem nastopu uspelo prepričati množice? V dobrem tednu še niso zbrali 90 tisoč ogledov na omrežju YouTube, a morda bodo vendarle tudi koga med vami vsaj nasmejali. Morda tako, kot mnogi, ki zase mislijo, da so boljši glasbeniki, kot v resnici so.