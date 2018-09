Misija: povsem realistična slika in zvok

Tako kot že prejšnja leta je Samsung v svoji ekskluzivni razstavni dvorani na sejmu IFA poudarek dal svoji pestri ponudbi (pametnih) gospodinjskih aparatov, katerih skupni imenovalec sta prepričanje in prizadevanje, da je delo v kuhinji lahko tudi zabavno.

Južnokorejci v Berlinu ne predstavljajo novih pametnih telefonov (seveda pa pokažejo vso svojo aktualno ponudbo), saj je za novince iz serije S praviloma rezerviran Mobile World Congress konec februarja, za nove phablete Note pa je običajno predviden poseben dogodek avgusta, kot je bil letos v New Yorku.

Do ločljivosti 8K z umetno inteligenco ne glede na izvirno vsebino

Za novosti pa so vendarle poskrbeli na področju televizorjev, kjer so prepričani, da prodajo več enot po svetu kot katerikoli drug prodajalec. Predstavili so televizorje serije Q900R, ki uporabljajo tehnologiji Real 8K Resolution in 8K AI Upscaling in zato prinašajo še bolj realistična sliko in zvok. Primerljivo ločljivosti 8K, in sicer ne glede na kakovost izvirne vsebine in vhodno pot, pravijo.

S tem je Samsung zakorakal na področje televizorjev z ločljivostjo 8K. Novi tovrstni Samsungovi televizorji z zasloni QLED (Quantum Light‑Emitting Diode) dosegajo ločljivost 8K z algoritmi umetne inteligence (tehnologija 8K AI Upscaling) in bodo v trgovinah na voljo predvidoma od konca septembra v štirih velikostih zaslona (163, 189, 205 in 216 centimetrov).

Samsungova tehnologija HDR10+

Med tehnologijami, ki skrbijo za čim bolj realistično podobo slike in zvoka v Samsungovih televizorjih serije Q900R, je tudi tehnologija Real 8K Resolution. Njena pomembna lastnost je najvišja svetlost 4000 nitov, kar je standard za večino filmskih studiev. To pomeni tudi štirikrat več slikovnih točk kot 4K UHD TV in 16-krat več slikovnih točk od televizorjev z ločljivostjo Full HD.

Med lastnostmi novih Samsungovih televizorjih je zapisan tudi Q HDR 8K, ki ga poganja tehnologija HDR10+. Ta tehnologija, ki jo je patentiral Samsung in jo licencira tudi drugim proizvajalcem, optimizira ravni svetlosti in zagotavlja izjemne barve in slike. Z uporabo statičnih metapodatkov ustvarjalec videovsebine določi ravni svetilnosti in preostale parametre, kar pomeni, da televizor lahko predvaja natanko takšno sliko, kot si je avtor zamislil.

Nove namenske vsebine

Samsungovo tehnologijo HDR10+ uporabljajo tudi drugi proizvajalci, ki uporabljajo različne načine, kako morebitne kupce prepričati, da se odločijo prav za kakšnega od njihovih modelov.

Tako je Panasonic sklenil zavezništvo z založbo 20th Century Fox, ki bo že v prihodnjih tednih ponudila prve naslove, katerih mediji bodo izkoriščali prednosti tehnologije HDR10+.

Osvetlitev ozadja Ambilight je neločljivi del Philipsovih televizorjev - tudi novega modela OLED+ 903, ki ga bodo začeli prodajati oktobra in bo prvi, na katerem bo mogoče slišati sadove sodelovanja z britansko družbo Bowers & Wilkins, ki je specializirana za tehnologije zvoka. Foto: Philips

Ne le slika, tudi zvok

TP Vision, ki izdeluje televizorje z blagovno znamko Philips, je postal tretji proizvajalec, ki se je pridružil zavezništvu HDR10+ in bo to tehnologijo s pridom izkoristil pri svojih novih televizorjih z zasloni OLED (Organic Light‑Emitting Diode).

Napovedali so tudi sodelovanje z britansko družbo Bowers & Wilkins, ki je specializirana za tehnologije zvoka. Ravno televizor je eden od Philipsovih berlinskih novincev, to je Philips OLED+ 903, ki na trg prihaja predvidoma oktobra v velikostih zaslona 139 in 165 centimetrov, prvi, kjer bo mogoče slišati sadove tega sodelovanja.

Seveda bo pri njem in prav tako pri novem modelu OLED 803, tega bodo začeli prodajati predvidoma septembra, tudi Ambilight, njihova tradicionalna tristranska osvetlitev okolice televizorja, ki, kot pravijo, dogajanje razširi zunaj okvirjev televizorja

Priporočene redne maloprodajne cene novih Sonyjevih televizorjev Master TV se bodo v Sloveniji gibale od 3.100 evrov za 55-palčni (140-centimetrski) KD55AF9BAEP do 5.100 evrov za 75-palčni (190-centimetrski) KD75ZF9BAEP. Foto: SONY

Ponosni na svoje slikovne procesorje

Med številnimi novostmi s področja slike, zvoka in mobilne telefonije (zadnje je sicer samostojna Sonyjeva enota, a so skupaj v Sonyjevi berlinski razstavni dvorani) so tudi televizorji MASTER 4K HDR s serijama AF9 OLED in ZF9 LCD.

Skupni imenovalec teh dveh serij, ki ju bodo v Sloveniji začeli prodajati konec septembra, je vrhunska kakovost slike, ki jo zagotavlja nova generacija njim lastnega slikovnega procesorja X1 Ultimate. Obe seriji imata tudi ekskluzivni način Netflix Calibrated Mode, ki obljublja enako kakovostno sliko, kot jo vidijo snovalci Netflixovih vsebin na svojih studijskih zaslonih.

Tri različne velikosti

Ob predstavitvi so tudi poudarili krepko posodobljen objektno zasnovan HDR, ki omogoča obdelavo vsakega objekta posebej za boljšo globino, teksturo in na sploh bolj realistično sliko.

Največji, v Berlinu predstavljeni nov Sonyjev televizor ima diagonalo, ki meri 75 palcev (190 centimetrov). Foto: Srdjan Cvjetović

Sicer ima Sony poleg Netflixa partnerja za vsebino in njeno optimizacijo tudi pod lastno streho: to je Sony Pictures Entertainment, s katerim med drugim že od leta 2000 razvijajo slikovni način, ki ustreza kriterijem filmskih ustvarjalcev.

Priporočene redne maloprodajne cene novih Sonyjevih televizorjev se bodo v Sloveniji gibale od 3.100 evrov za 55-palčni (140-centimetrski) KD55AF9BAEP do 5.100 evrov za 75-palčni (190-centimetrski) KD75ZF9BAEP. Dva modela bosta na voljo s 65-palčnim (165-centimetrskim) zaslonom.

Pametni telefon Sony Xperia XZ3 prinaša Sonyjevo tehnologijo televizorskih zaslonov Bravia na zaslone pametnih telefonov. Foto: Srdjan Cvjetović

Znanje s televizorjev na pametni telefon

Med Sonyjvimi novostmi, ki so posredno le povezane tudi z njihovimi televizorji, je treba omeniti nov Sonyjev pametni telefon XZ3. Njegova poglavitna značilnost je, da Sonyjevo tehnologijo televizijskih zaslonov Bravia OLED TV prinaša na zaslon pametnega telefona, katerega diagonala meri 15,24 centimetra.

Pametni telefon, za katerega Sony verjame, da združuje vso njihovo pripadajoče znanje o sliki in zvoku, bodo začeli prodajati predvidoma oktobra. Obljubljajo, da bo že ob nakupu imel nameščeno deveto različico operacijskega sistema Android, kar ga bo uvrstilo med prve pametne telefone, ki se bodo lahko pohvalili s tem.