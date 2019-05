Microsoft razkril prelomno novost: čez pravi svet bodo poveznili še enega

Zastarel kockast videz sprva marsikoga, ki igre ne pozna, odbije, a Minecraft je v resnici izredno kompleksna in globoka sodobna igra. Če igralec želi, lahko populi drevesa v ospredju in goro v ozadju sesuje do tal, nato pa na čistini zgradi Notredamsko katedralo v razmerju 1:1.

Zastarel kockast videz sprva marsikoga, ki igre ne pozna, odbije, a Minecraft je v resnici izredno kompleksna in globoka sodobna igra. Če igralec želi, lahko populi drevesa v ospredju in goro v ozadju sesuje do tal, nato pa na čistini zgradi Notredamsko katedralo v razmerju 1:1. Foto: Matic Tomšič

Legendarni Tetris se je moral po več desetletjih umakniti s prestola najbolje prodajanih videoiger vseh časov, saj je njegovo mesto zasedel Minecraft, ki prav ta teden praznuje deseti rojstni dan. Igra preprostega videza in izredne globine, ki jo mnogi opisujejo kot ultimativno sestavljanje digitalnih legokock, je v desetih letih močno presegla okvirje področja videoiger. Postala je popkulturna ikona ter ustvarila številne milijonarje in enega milijarderja. Letos bo naredila še en ogromen korak naprej - prihaja namreč Minecraft Earth, ki ima vse možnosti, da podobno kot pred tremi leti Pokemon Go postane uspešnica globalnih razsežnosti.

Igro, ki jo je naredil genij, je postala največja v zgodovini

Kaj je Minecraft?

Gre za videoigro, ki jo je najbolj preprosto opisati kot digitalni peskovnik oziroma kot digitalno igranje z neomejeno količino legokock. Minecraft igralca postavi v povsem odprt kockast svet, v katerem lahko zbira surovine in se igra preživetje v divjini, kmetovalca ali lovca na pošasti, zgradi megalomanske strukture ali svojo domačo hišo in sestavlja zapletene mehanizme.

Kako je videti prvi dan v Minecraftu:

Kdo je naredil Minecraft?

Igro je razvil švedski programer Markus Persson, ki ga v industriji videoiger bolje poznajo po vzdevku Notch. Čisto prvo delovno različico Minecrafta je izdal 17. maja 2009, ko pa se je izkazalo, da igra postopoma pridobiva vse več pozornosti svetovne javnosti, je ustanovil studio Mojang in leta 2011 izdal polno različico Minecrafta. Persson je vse pravice do Minecrafta leta 2014 za približno dve milijardi evrov prodal ameriškemu računalniškemu velikanu Microsoft.

Markus Persson je izvirno različico Minecrafta ustvaril sam, ko pa je priljubljenosti igre začela naraščati, je k sodelovanju povabil še nekaj programerjev in skupaj so ustanovili Mojang. Persson, sicer član Mense, mednarodnega združenja ljudi z visokim inteligenčnim količnikom, je v zadnjem času zaradi političnih komentarjev, ki jih pušča na spletu, postal kontroverzna oseba, zaradi česar je Microsoft z njim prekinil vse vezi in ga tudi ni povabil na praznovanje ob 10. obletnici izida Minecrafta. Foto: Flickr/Creative Commons 2.0

Zakaj je Minecraft postal tako priljubljen?

Zato, ker igralcem pri izbiranju tega, kaj želijo početi, še danes ponuja toliko svobode in globine kot nobena druga videoigra, zato, ker je relativno poceni in zato, ker ga je mogoče igrati na tako rekoč vseh platformah od računalnikov in igralnih konzol do pametnih telefonov in celo mikroračunalnika raspberry pi. Ogromno zaslug za širjenje glasu o igri imajo tudi številni uporabniki YouTuba, ki so snemali in objavljali svoje pustolovščine v Minecraftu (ter to počnejo še vedno). Nekateri so postali tako uspešni in prepoznavni, da so danes milijonarji.

Jordan Maron, ki na YouTubu pod vzdevkom CaptainSparklez videoposnetke, v katerih igra Minecraft, objavlja že od leta 2010, je po zaslugi igre postal milijonar. Na fotografiji pozira ob svojem novem fordu GT, ki s polnim paketom opreme stane skoraj pol milijona ameriških dolarjev. Foto: Instagram/Getty Images

Koliko kopij Minecrafta je v obtoku?

Microsoft je ob deseti obletnici izida prve različice Minecrafta razkril podatek, da je bilo prodanih že 176 milijonov izvodov, kar pomeni, da je Minecraft postal najbolje prodajana videoigra v zgodovini. Legendarni Tetris je s 170 milijoni prodanih kopij zdaj na drugem mestu.

Primer ene od umetnin, ki jih znajo ustvariti igralci Minecrafta. Foto: Uradni Minecraft forum

Zakaj je Microsoft kupil Minecraft?

Zato, ker je bil Minecraft do leta 2014, ko je Microsoft Markusu Perssonu nakazal okrog dve milijardi evrov, že zelo vroča "roba" in bi ga, če ne bi vskočil Microsoft, zagotovo poskusil pograbiti kateri drug tehnološki velikan. Minecraft je do odhoda pod okrilje Microsofta namreč že zdavnaj prerasel okvire videoigre: imel je svoje komplete legokock, svojo konvencijo, licenčne knjige in revije, danska vlada je v Minecraftu celo poustvarila celotno državno ozemlje. Microsoft je leta 2016 Minecraft v obliki izobraževalne različice ponudil tudi šolam.

Nemška kanclerka Angela Merkel pozira ob svojem liku, ki stoji pred virtualno repliko v Minecraftu zgrajene stavbe nemškega parlamenta oziroma Reichstaga. Foto: Reuters

Letos prihaja Minecraft Earth, eden najbolj ambicioznih projektov v zgodovini videoiger

Microsoft je ob desetem rojstnem dnevu Minecrafta presenetil in oznanil, da bo igralcem letos na voljo nova različica igre in sicer Minecraft Earth.

Minecraft Earth bo na voljo kot aplikacija za pametne telefone z operacijskim sistemom Android in iPhone, igralcem pa bo omogočal, da bodo Minecraftove kocke postavljali na zemljevidu pravega sveta.

Kako bo to videti v praksi? Kamero pametnega telefona bo igralec usmeril v svojo domačo ulico in na njej v aplikaciji Minecraft Earth zgradil hišico. Drug naključni igralec, ki bo šel ravno takrat mimo, bo v aplikaciji Minecraft Earth na zemljevidu videl, da se nahaja v bližini zgradbe prvega igralca. Kamero bo lahko usmeril proti njeni lokaciji in si jo ogledal ali pa, če bo postavljena na javnem mestu, na primer v parku, celo raziskal njeno notranjost.

Minecraft Earth bodo predvidoma poleti lahko začeli preizkušati igralci v ZDA, ki se bodo prijavili za poskusne zajčke, nato pa se bo začela postopna izdaja na globalni ravni. Foto: Microsoft

Minecraft Earth bo mogoče igrati tudi kot klasični Minecraft, kar pomeni nabiranje kock za gradnjo, uničevanje pošasti in sodelovanje z drugimi igralci. A namesto pred računalniškim ali televizijskim zaslonom se bo igra odvijala v resničnem svetu - podobno kot Pokemon Go, ki je pred tremi leti na ulice poslal več sto milijonov ljudi.

Po mnenju strokovnjakov je potencial, da Minecraft Earth postane velikanska uspešnica, ogromen.

Takšen drevored bodo lahko videli le tisti, ki bodo imeli nameščeno aplikacijo Minecraft Earth. Foto: Microsoft

Ne le, da je prihajajoča novost zasnovana na najverjetneje najbolj prepoznavni in zagotovo najbolj uspešni videoigri tega tisočletja, gre tudi za prvi projekt na področju videoiger, ki bo v polnosti izkoristil vse prednosti tehnologije obogatene resničnosti (dodajanje virtualnih elementov v uporabnikovo okolico) in čez celoten planet poveznil še en svet, ki pa ga bo mogoče videti le s pametnim telefonom.

Preberite tudi: