Zvezda Huaweia je pregibni Mate Xs

Kljub vsem neugodnim razmeram, od odpovedi Mobile World Congressa do zaskrbljenosti glede širitve koronavirusa, ki najbolj razsaja prav na Kitajskem, se je Huawei odločil, da mu usoda ne bo ukradla letošnje Barcelone.

Dan pozneje in malo drugače

Na istem kraju, kjer bi tudi sicer morala biti Huaweieva predstavitev ob nesojenem letošnjem Mobile World Congressu, a natanko en dan pozneje, je Huawei vendarle zbral 500 predstavnikov medijev z vsega sveta – a vse le ne bilo enako.

Še največja razlika je bila, da smo prvega moža Huaweieve enote za mobilne naprave Richarda Yuja spremljali zgolj prek velikega zaslona, ne v živo, medtem ko je on "predaval" v drugi prazni dvorani nekje v Barceloni.

Duopola mobilnih ekosistemov bi bilo kmalu lahko konec

Toda bolj kot na izvedbo se je smiselno usmeriti na to, kar so nam pokazali - tudi na Huaweiev mobilni ekosistem, ki so ga prisiljeni razvijati, ker ameriške oblasti novim Huaweievim napravam ne dopuščajo uporabe Googlove okolja.

Čeprav Huaweiev mobilni ekosistem še ne ponuja povsem enako obsežne uporabniške izkušnje kot Googlov (predvsem bi se to začutilo pri zemljevidih in programski tržnici), se prepad med njima zelo hitro zmanjšuje. Na predstavitvi so pokazali nekaj zelo odmevnih primerov aplikacij in ponudnikov, ki so se že prilagodili (tudi) na Huaweievo mobilno okolje, nam pa preostane upanje, da bodo z enako vnemo sledile tudi lokalne aplikacije (najprej pomislimo na slovenske mobilne banke).

Pregibni pametni telefon Huawei Mate Xs Foto: Reuters

Dobrih dvajset centimetrov zaslonskega razkošja

Največja novost je gotovo Huaweiev pregibni telefon Mate Xs, naslednik lanskega pregibnega telefona Huawei Mate X, ki do evropskih prodajnih polic sicer ni nikoli prišel. Za Huaweievega pregibnega novinca si vsekakor upamo reči, da vsebuje vse, kar Huawei zna in zmore. Podpora omrežjem pete generacije seveda ne manjka, srce novega pregibnika pa je najnovejši osemjedrni hišni procesor Kirin 990 5G.

Prvi v Sloveniji smo imeli v roki (za zdaj samo za nekaj minut) nov pregibni telefon @HuaweiMobile #MateXs. #MWC2020ostanki pic.twitter.com/iro9OYmkT6 — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) February 24, 2020

Ko je zaslon odprt, je velik kar osem palcev (20,3 centimetra), za poln izkoristek tega zaslonskega zaklada pa skrbi nova Huaweieva programska tehnologija, ki za posamezno aplikacijo omogoča več hkrati odprtih in povezanih oken. Število nam znanih aplikacij, ki jih ta podpira, se hitro povečuje, so nam zagotovili.

Ko je zaslon pregibnega telefona Huawei Mate Xs odprt, je velik kar osem palcev (20,3 centimetra). Foto: Srdjan Cvjetović

Posebej so poudarili nove materiale za dvoslojni polimerski zaslon, pravijo, da so trikrat dražji od zlata, in okrepljen tečaj, ki so ga poimenovali Falcon Wing – ravno tisti dve značilnosti, ki sta se pri dozdajšnjih telefonih pokazali za najožje grlo in sta zdaj vidno izpopolnjeni.

Kmalu na prodaj po vsem svetu, tudi pri nas

Kot smo že vajeni pri Huaweievih pametnih telefonih, so tudi tokrat namenili velik poudarek fotografiji – Mate Xs ima štiri kamere, od glavne z ločljivostjo 40 milijonov pik do širokokotne (16 milijonov pik) in telefoto (osem milijonov pik) ter globinske kamere DepthSensing. Tudi pri tem premijskem Huaweievem modelu pri fotografskih in videokomponentah sodeluje nemška Leica, posebej pa izpostavljajo učinkovitost pri nizki osvetljenosti. Pravijo, da je primerljiva občutljivosti ISO 204800.

Foto: Srdjan Cvjetović

Akumulator bi moral biti kos tudi najintenzivnejšim uporabnikom, saj zmore 4.500 miliamperskih ur, obenem pa ga ni treba dolgo polniti, saj podpira zelo hitro polnjenje (55 vatov).

Pregibni pametni telefon Huawei Mate Xs prihaja na vse svetovne trge predvidoma v začetku marca, a cena bi vas utegnila osupniti – izvedbi z osmimi gigabajti pomnilnika in 512 megabajti so za evropski trg določili priporočeno maloprodajno ceno 2.499 evrov. Pogumno? Bomo videli, ali nam bodo čez nekaj mesecev zaupali prodajne rezultate.