Leto 2024 prinaša novo podražitev: mnogi grozijo, da ne bodo plačali

Prehod na oglaševanje in podražitev, ki jo je za storitev Prime Video napovedal Amazon, je še en v vrsti dokazov, da naročniški model za pretočno predvajanje filmov in TV-serij dolgoročno najverjetneje ni najbolj dobičkonosen.

Amazon Prime Video bo 29. januarja prihodnje leto postal še zadnji od peterice velikih ponudnikov videa na zahtevo, torej dostopa do filmov in TV-serij prek spleta, ki bo na (vsaj za zdaj) določenih trgih uvedel prikazovanje oglasov med predvajanjem vsebin. Kdor jih ne bo želel videvati, bo moral za mesečno naročnino na storitev odšteti slabe tri evre več kot do zdaj. Napoved podražitve je nekatere uporabnike precej razburila – mnogi so na družbenih omrežjih in forumih napovedali, da bodo zelo verjetno preklicali naročnino.

Naročniki na storitev Amazon Prime v ZDA, ki med drugim vključuje tudi dostop do Amazonove knjižice filmov in TV-serij Prime Video, bodo konec prihodnjega meseca, če med ogledom vsebin ne bodo želeli videvati oglasov, plačevali 18 namesto 15 ameriških dolarjev.

Amazon, ki je takšno prilagoditev naročniškega modela napovedal že septembra letos, zdaj pa je znano tudi, kdaj jo bo uvedel (29. januarja), se bo s tem pridružil konkurenčnim platformam Netflix, Disney+, Paramount+ in HBO Max, ki so v ZDA in še na nekaterih drugih trgih že uvedle naročniške pakete, ki nižjo ceno pogojujejo s prikazovanjem oglasov, oziroma podražile obstoječe pakete brez oglasov.

V Sloveniji, ki ne velja za enega od primarnih trgov naštetih platform za pretočno predvajanje videa, tovrstne spremembe naročniških modelov za zdaj še niso na vidiku, a to se lahko v prihodnosti še spremeni.

Pri Amazonu so podražitev oziroma "prilagoditev" naročniških paketov argumentirali s pojasnilom, da bodo lahko na tak način povečali proračun za produkcijo novih vsebin. E-poštno sporočilo s pojasnilom, ki so ga prejeli vsi naročeni na storitev Amazon Prime, je v nadaljevanju še poudarilo vse prednosti storitve, kar je bil bržkone poskus prepričevanja strank, naj ne razmišljajo o odpovedi naročnine.

Takšne namene ima sodeč po razpravah na spletu sicer precej velika množica uporabnikov.

"No, očitno je čas, da prenehamo podaljševati naročnino." "Zagotovo jim ne bom dal treh dolarjev več mesečno za enako storitev kot do zdaj, zelo verjetno je, da bom odpovedal naročnino." "Neumna poteza, ki bo odgnala tiste stranke, ki si že tako ali tako ne morejo privoščiti veliko. Zdi se celo, da se Amazon namenoma osredotoča samo še na premožnejše stranke. Zagotovo gre za potezo, ki je bila do potankosti preračunana." "Ojej, predstavljajte si, da se naročite na storitev znotraj storitve, ki jo že tako ali tako plačujete." "Trije dolarji več se morda ne zdijo huda podražitev, a gre za 20-odstotni dvig cene. Nato naročnine podražijo še Netflix in Hulu in YouTube in nenadoma tisti trije dolarji postanejo deset dolarjev, nato trideset dolarjev in na koncu za vse skupaj plačuješ toliko kot za kabelsko televizijo."

Netflix, pionir naročniškega modela za pretočno predvajanje vsebin, je bil na nekaterih največjih trgih med prvimi, ki je uvedel naročnino, katere nižja cena je bila pogojena s prikazovanjem oglasov. Foto: Unsplash

"Gonja za vse večjimi četrtletnimi dobički je resnično uničila stvari. Nič več inovacij, samo nove in nove podražitve. Stiskanje ljudi za vsak dolar," je bil do poteze Amazona in njegovih konkurentov še kritičen eden od uporabnikov, drugi pa je zapisal, da "vsebine Amazona že zdaj niso vredne niti tistih treh dolarjev, za kolikor želijo podražiti paket".